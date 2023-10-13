Валерий Сухих: Бюджетная политика региона демонстрирует гибкость

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В краевом парламенте прошли публичные слушания. Правительство Прикамья представило проект трехлетнего бюджета общественности и депутатам краевого парламента.По информации краевого министерства финансов, доходы краевой казны в 2024 году сохранятся на отметке более 200 млрд и составят 207,4 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 230,8 млрд рублей. В 2024 году основные показатели составят 213,8 млрд рублей и 230,4 млрд рублей, соответственно, в 2025 году – 211,5 млрд рублей и 222,5 млрд рублей, соответственно.По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность. На соответствующие программы предусмотрено 70% всех расходов края. Приоритетными направлениями остаются отрасли здравоохранения и образования. Средства в том числе будут направлены на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений и другое. Кроме того, в полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента России. Также запланирована индексация мер социальной поддержки и стипендий, зарплат прочих категорий бюджетников.Так, в проекте бюджета запланированы средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий на уровень прогнозируемой инфляции – 4,9%. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных майскими указами президента РФ. Планируется, что с 1 октября 2024 года на 4,9% будет увеличен фонд оплаты труда работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие майских указов. С начала следующего года предусмотрена индексация на питание и медикаменты 4,9%.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, в проекте бюджета на новую трехлетку предусмотрено достаточно средств и на социальные, и на инвестиционные расходы края. «Проект главного финансового документа Прикамья учитывает финансирование всех социальных выплат и льгот. Также необходимыми средствами обеспечены крупные региональные и муниципальные стройки. Бюджетная политика региона демонстрирует гибкость в сложившихся условиях. И это очень важно», – подчеркнул Валерий Сухих.В общей сумме расходов краевого бюджета на следующий год доля бюджета развития составляет порядка 29%. Среди приоритетных направлений – объекты социальной сферы, строительство и реконструкция автомобильных дорог, расселение ветхого и аварийного жилья, строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры. В рамках реализация адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) запланировано финансирование 77 объектов строительства, при этом 62 объекта планируется к вводу в предстоящий трехлетний период.В частности, в ближайшие три года будет направлено свыше 4,7 млрд рублей на строительство девяти поликлиник в шести территориях. Отметим, на развитие здравоохранения в Пермском крае ежегодно выделяются серьезные средства. В период 2020-2023 гг. в Прикамье возведено 14 объектов здравоохранения, еще 7 будут построены до конца года, закуплено свыше 2,3 тысячи единиц медоборудования, проведено благоустройство 32 медучреждений. Реализация этих проектов позволяет повышать качество и доступность медицинских услуг для жителей региона.Также министр финансов отметила, что в течение всего рассматриваемого периода дефицит краевого бюджета остается в рамках, допустимых бюджетным кодексом РФ. В 2024 году дефицит составит 23,2 млрд рублей (12% от объема налоговых и неналоговых доходов с учетом допустимых исключений). В течение трех лет планируется снижение дефицита бюджета: в 2025 году дефицит – до 7,7%, в 2026 году – до 5,5%. Государственный долг региона остается на безопасном уровне, он значительно ниже предельных размеров, установленных БК РФ.Отдельное внимание уделяется поддержке муниципалитетов. В очередной трехлетке на оказание финансовой поддержки муниципальных образований предлагается предусмотреть порядка 102 млрд рублей. Ежегодно более 30 млрд будет направлено в местные бюджеты.Добавим, Пермский край принимает активное участие в реализации национальных проектов. Всего на финансирование 11 нацпроектов будет направлено в предстоящую трехлетку из бюджетов всех уровней порядка 33 млрд рублей. Более 22 млрд – это средства из федеральной казны.Информацию о планах по расходованию средств в разных сферах представили профильные вице-премьеры регионального правительства: Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов, Андрей Алякринский и Алексей Демкин.В рамках развития образовательной сферы, помимо строительства новых школ и детских садов сразу в нескольких территориях Прикамья, на 2024-2026 гг. также придется реализация крупнейшего проекта по возведению Межвузовского кампуса мирового уровня на 5 тысяч человек. Он позволит объединить потенциал вузов и крупнейших предприятий Пермского края. Помимо этого, средства бюджета будут привлечены для строительства Центра выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых» по типу «Сириуса». Добавим, за последние четыре года построены 21 новая школа на 14 тысяч детей и 21 детский сад на 3,8 тысячи мест. В стадии возведения - 17 школ.Продолжится развитие дорожной инфраструктуры в крае – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в трехлетнем периоде предусмотрено более 77 млрд рублей. Помимо строительства и обновления дорожных объектов, запланирована реализация таких крупных проектов, как переход ул. Строителей – площадь Гайдара с транспортными развязками на улицах Углеуральской и Вишерской, ТР-53, продление улиц Крисанова и Карпинского.Публичные слушания являются обязательной процедурой в рамках бюджетного процесса и проводятся Законодательным собранием Прикамья ежегодно. В мероприятии принимают участие представители общественных и профсоюзных организаций, органы власти, ученые-эксперты, депутаты краевого Заксобрания, а также активные жители Пермского края.Напомним, проект главного финансового документа края был внесен губернатором края Дмитрием Махониным в конце сентября. На следующей неделе в рамках заседания депутаты краевого парламента рассмотрят его в первом чтении.