Дмитрий Малютин: Мы уже представляем себе задачи на трехлетку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Главной темой сентябрьской пленарки Пермской городской Думы стал бюджет - текущий и будущий. Ну, а основным сезонным вопросом повестки стала готовность города к отопительному сезону. Час депутата был посвящен ходу запуска тепла и деятельности Пермского филиала ПАО «Т Плюс» по улучшению системы теплоснабжения.По данным городской администрации, подготовка к отопительному сезону велась в плановом режиме, что позволило с 19 сентября начать запуск теплоносителя в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а с 25 сентября - в жилой фонд. На сегодня готовность объектов по районам составляет порядка 99%, в Орджоникидзевском районе – 100%. Тепло подано в 19% жилых домов и 71% социальных объектов. До конца этой недели школы, детские сады и стационары будут обеспечены на 100%.Депутат Арсен Болквадзе уточнил, как обстоит дело с аварийными домами, жители из которых еще не расселены, и насколько эффективно работает муниципальная управляющая компания. Заместитель главы города Игорь Субботин ответил, что жилой фонд, который обслуживает муниципальная УК, подготовлен на 100%. Что касается аварийного жилья, то только дом по ул. Уральской, 79 будет переводиться на электрообогрев, остальные объекты готовы.Депутат Алексей Овчинников спросил, решена ли проблема по дому №67 на Комсомольском проспекте, где специалисты долго не могли попасть в подвал ТСЖ по ул. Полины Осипенко, 56. По словам Игоря Субботина, договориться удалось, теперь в планах - установка автоматического теплового узла на участке дома по Комсомольскому проспекту, 67 в постоянной схеме.Депутат Ирина Горбунова обратила внимание, что уже в мае в школах отключают горячую воду, что затрудняет работу пищеблоков и бассейнов. Игорь Субботин заверил, что в следующем году такой проблемы не будет.Депутат Илья Власов рассказал, что в микрорайоне Юбилейный много вскрытых сетей. По словам Игоря Субботина, все раскопки на контроле, территории будут приведены в порядок.Депутат Алексей Раев обратил внимание, что в доме по Холмогорской, 6 транзитом идут в подвале теплосети, часто происходит затопление и образуется пар, перекрытие труб не помогает. Игорь Субботин обещал заняться данным объектом.Депутат Олег Бурдин поблагодарил представителей администрации и теплоснабжающей организации за модернизацию сетей горячего водоснабжения и тепла в микрорайоне Кислотные дачи. Вместе с тем проблема с сетями сохраняется в микрорайоне Висим, без воды остаются 7 домов. Игорь Субботин ответил, что воду в эти дома дали. В данном микрорайоне много бесхозных сетей, администрация ведет их передачу ПАО «Т Плюс».С информацией о работе Пермского филиала ПАО «Т Плюс» перед депутатами выступил директор компании Сергей Кругляков. В рамках концессионного соглашения ведется работа по модернизации сетевого хозяйства - на сегодня порядка 73% сетей в Перми старше 25 лет, 20% - 10-25 лет и 8% - до 10 лет. С 2019 года в теплосетевое имущество города вложено свыше 9 млрд рублей. 71 км сетей переложено в 2022 году, 39 километров (в основном большой диаметр) – в 2023-м. Осуществлен переход с неэффективных видов топлива на природный газ, закрытую схему горячего водоснабжения в Новых Лядах. Проводится оптимизация тепловых узлов в Орджоникидзевском районе. В 2024-2026 годах планируется переложить 170 км сетей, вложив около 7 млрд рублей, сократить средний возраст сетей с 32 до 28 лет .Депутат Манин отметил, что летом жители в микрорайоне Чапаевский оказались без горячей воды. По словам Сергея Круглякова, на следующий отопительный сезон в плане строительство там котельной.Депутат Николай Булатов предложил акцентировать внимание на содержании охраной зоны теплосетей – там нередко образуются свалки мусора. Представители компании выразили готовность сотрудничать в решении этого вопроса.Сергей Кругляков предложил проводить встречи с депутатским корпусом на системной основе, обсуждать проблемные ситуации, использовать в работе информацию, которую депутаты получают от жителей, в том числе для корректировки инвестпрограммы компании.«Впервые на Думе организовали такое предметное обсуждения вопросов тепло- и водоснабжения. В августе приглашали на пленарное заседание «Новогор», затем выезжали на Чусовские очистные сооружения, сегодня подробно поговорили с коллегами из ПАО «Т Плюс». Объемы по сетям большие, согласен, что нужно выходить на регулярный формат взаимодействия, отрабатывать отключения в территориях, синхронизировать работы по ремонту улиц и перекладке сетей», - резюмировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.На пленарном заседании и.о. замглавы города Вера Титяпкина представила проект решения по изменениям в бюджет Перми. Первый зампредседателя городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что с учетом изменений размер дефицита бюджета не изменится и составит 2 млрд 891 млн рублей: «Мы предварительно провели ряд рабочих встреч с экспертами и представителями администрации. Исключили несколько корректировок, а в проекте решения учли все замечания экспертов».Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что сейчас идет подготовка проекта бюджета Перми на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Комитет Думы по бюджету и налогам уже провел серьезную работу: депутаты обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на 2024-2026 годы.Бюджет города на ближайший период формируется с применением базового сценария социально-экономического развития. Ориентиры бюджетной политики остаются неизменными: это обеспечение сбалансированного бюджета, выполнение всех социальных обязательств, участие в реализации национальных проектов и региональных программ. С 2024 года планируется переход на формирование бюджета с профицитом и погашение муниципального долга.Также планируется рост заработной платы работников бюджетной сферы около 8% ежегодно, дальнейшее строительство и реконструкция автомобильных дорог, городских скверов и парков, спортивных объектов, общественных центров, расселение аварийного жилья, обустройство остановочных комплексов, благоустройство дворов, комплексное развитие электрического транспорта в рамках реализации концессионного соглашения.Основной рост доходов бюджета, исходя из динамики предыдущего года, предусмотрен от поступлений по налогу на доходы физических лиц, продажи и перераспределения земельных участков, от платы за проезд в общественном транспорте. По сравнению с 2023 годом объём собственных доходов в 2024 году увеличится на 1,8 млрд рублей. В целом он оценивается в 2024 году в 28,7 млрд рублей, в 2025 году – 30,6 млрд и в 2026 году – в 32 млрд рублей. Расходы бюджета в 2024 году планируются в объеме 28,2 млрд, в 2025 году – 30 млрд, в 2026 году – 31,7 млрд рублей.Наталья Мельник отметила, что документ сохраняет преемственность: «Безусловно, основные направления понятны и основываются на реалиях сегодняшнего дня. Отмечу, что ряд предложений депутатов в программном документе были приняты, однако еще остались вопросы к проекту. В целом документ получился стандартным. Единственное важное отличие от минувшего года – бюджет на трёхлетку планируется профицитным, что позволит возвращать кредиты, взятые на подготовку города к 300-летию».Дмитрий Малютин напомнил, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики не были учтены приоритетные проекты территориальных органов администрации города Перми, а именно эти проекты отражают потребности и интересы горожан: «Необходимо обязательно рассмотреть данный вопрос. Они должны быть финансово обеспечены».Он также отметил, что на городском уровне важно сформировать к декабрю реалистичный, рабочий бюджет, который будет прочной финансовой основой городского развития в будущем году и в целом в грядущий трехлетний период: «Мы уже обсудили муниципальные программы, представляем себе конкретные объекты и задачи на трехлетку и объемы их финансирования. Депутатский корпус будет отслеживать эффективность отражения этих приоритетов в проекте бюджета и вносить свои предложения».Депутаты поддержали продление расходных обязательств города по благоустройству придомовых территорий до конца 2026 года. На реализацию депутатских программ по благоустройству в городском бюджете на плановый период предусмотрено порядка 141 млн рублей ежегодно.«Значимый для пермяков проект поддержали сегодня – это продление расходных обязательств по ремонту дворов и установке детских и спортивных площадок. Тема крайне важная и востребованная жителями, депутаты ее держат на особом контроле. До конца 2026 года расходники эти будут действовать, а значит, количество благоустроенных дворов в Перми будет расти», – отметил Дмитрий Малютин.«Благодаря этим программам в порядок приводятся наиболее близкие людям территории. Мы совместно с жителями принимаем решение, каким образом двор надо благоустроить. И с самого первого этапа и до финального, когда эти территории сдаются, мы проходим вместе с людьми, - обсуждаем конфигурацию благоустройства, контролируем процесс и участвуем в приёмке», - сказал депутат Василий Кузнецов.Кроме того, были продлены расходные обязательства по созданию условий для развития туризма, устройству архитектурной подсветки фасадов зданий города, предоставлению мер социальной поддержки по подключению к системе газоснабжения жилых домов.В Правила благоустройства внесены изменения, касающиеся остановочных пунктов. Заместитель главы администрации города Дмитрий Галиханов рассказал, что в новой редакции Правил благоустройства предусмотрено размещение на остановках информационных табло, камер видеонаблюдения, кнопок вызова экстренных служб. Для обеспечения бесперебойной работы и нормативного состояния этих дополнительных элементов предложено наделить департамент транспорта полномочиями по их содержанию. Кроме того, полномочия департамента дополнят следующими функциями: разработка проектно-сметной документации на строительство, обустройство, капитальный и текущий ремонт кабельных линий электроснабжения остановочных пунктов.Депутат Владимир Молоковских отметил, что необходимо привести все остановочные пункты в соответствие с требованиями.Депутат Владимир Плотников рассказал, что накануне члены рабочей группы по контролю за реализацией администрацией Перми полномочий в сферах дорожной деятельности и благоустройства территории города провели плановый осмотр содержания территории районов. Были отмечены участки, где необходимо довести благоустройство до нормативного состояния, обратить внимание на улучшение содержания дорог, остановочных пунктов. «Протокол будет направлен в администрацию для устранения проблем, и уже на следующем заседании мы посмотрим, как изменилась ситуация в городе», - подчеркнул Владимир Плотников.