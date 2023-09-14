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Валерий Сухих: «Это неотъемлемая часть командной работы»

11.45 Понедельник, 18 сентября 2023
zsperm.ru
Губернатор, законодатели и представители правительства на совместном семинаре обсудили бюджетную политику, поддержку участников СВО и их семей, помощь Северодонецку, а также приоритетные направления для развития региона накануне нового бюджетного года.

Состоялся третий совместный семинар представителей исполнительной и законодательной власти Пермского края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что в рамках семинара удается обсудить наиболее актуальные и значимые вопросы для жителей Пермского края. На этот раз ключевыми вопросами повестки стали поправки в действующий бюджет, меры поддержки участников СВО их семей, а также реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и другие вопросы региональной политики.

Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, такие встречи позволяют выстроить планы дальнейшей совместной работы парламентариев и правительства. «За два года семинар стал ещё одной эффективной площадкой для конструктивного диалога парламентариев с правительством региона. Здесь мы можем «сверить часы», что является неотъемлемой частью командной работы. Это важно для обеих сторон, особенно накануне нового бюджетного цикла», - отметил Валерий Сухих.

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов и депутаты краевого парламента Алексей Мельников и Александр Козюков представили информацию о том, как регион поддерживает участников СВО и их семьи. Сегодня в Пермском крае организована бесплатная социальная реабилитация для участников СВО, получивших ранение. С февраля этого года при всех органах местного самоуправления заработали центры поддержки участников СВО и членов их семей «Помощь здесь».

Кроме федеральных выплат, в Прикамье действует ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей: единовременная помощь в размере до 15 тысяч рублей на несовершеннолетнего ребенка либо на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, материальная помощь военнослужащему при ранении до 500 тысяч рублей, а при гибели – 1 млн рублей. Также была представлена информация о работе общественных организаций по сбору и доставке гуманитарной помощи.

Региональный министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин рассказал о реализации в Пермском крае федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На финансирование программы в этом году было запланировано более 1,1 млрд рублей. Из них средства федерального бюджета составили 686,4 млн рублей, краевого бюджета – 289,3 млн рублей, местных бюджетов – 149,1 млн рублей. К реализации запланировано 172 объекта: 57 общественных территорий, 115 дворовых территорий.

В программе приняли участие 43 муниципалитета Пермского края. При этом уровень контрактации в начале года уже составлял более половины всего объема. Среди проектов-победителей 2023 года - «Заводсткая набережная» (Добрянка), «Набережная стихий» (г. Краснокамск), «Кунгур. Город мастеров» (г. Кунгур), «Сердце парка» (г. Чусовой), «Мост времени» (г. Александровск).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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