В Уинском и Бардымском округах появилась сеть «интернета вещей» для нефтедобывающей компании

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для цифровизации процессов нефтедобычи в Уинском и Бардымском округах запущена сеть NB-IoT, которая используется для передачи информации с датчиков телеметрии. Она позволяет дистанционно контролировать нефтедобывающие скважины и управлять их работой.Новые базовые станции на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» построил МегаФон. С помощью сети NB-IoT в цехе будет организована система дистанционного мониторинга и управления эксплуатацией скважин, автоматический сбор данных с замерных установок. Данный протокол связи оптимален, когда требуется передавать небольшие объёмы данных по расписанию, он отличается низким энергопотреблением и дает ряд технологических преимуществ. В том числе использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах: закрытых помещениях, подвалах, подземных сооружениях. Кроме того, технология отличается большой ёмкостью сети – одна базовая станция может обслуживать до 50 тысяч устройств одновременно. Это позволяет существенно снизить затраты на автоматизацию производства.Также МегаФон организовал на территории цеха покрытие сети LTE. Оно обеспечивает связь операторов по добыче нефти с системой «Мобильный обходчик» и работу электронного документооборота на удаленных объектах предприятия. Инженеры оператора задействовали частоты в низком и среднем диапазонах, чтобы гарантировать широту покрытия и высокие скорости передачи данных.Первый совместный проект по запуску сети NB-IoT в цехе №7 МегаФон и ЛУКОЙЛ реализовали в Пермском крае еще в 2019 году. В 2022 году была запущена первая базовая станция LTE/NB-IoTв цехе №6. Сейчас в планах двух компаний – тиражировать технологии «интернета вещей» на других объектах нефтедобывающего предприятия.«Благодаря совместной работе МегаФона и ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ в Уинском и Бардымском районах появилось 6 новых базовых станций, которые обеспечивают современными телеком-услугами как специалистов, работающих на месторождениях, так и жителей близлежащих населенных пунктов: Амировка, Аспа, Асюл, Большой Ась, Забродовка, Малое Рогожниково, Нижний Сып, Печмень, Старый Ашап, Султанай, Сюзянь, Усаклы, Усть-Ашап и Чесноковка», – отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.В последнее время технологии IoT востребованы в самых разных отраслях экономики. Эксперты подтверждают их особую значимость в сферах энергетики и ЖКХ, промышленности, на транспорте. МегаФон активно развивает протокол связи NB-IoT, который дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. По итогам 2022 года оператор признан лидером рынка «интернета вещей». В продуктовом портфеле компании – IoT-решения, рассчитанные как на малый и средний бизнес, так и на крупные предприятия. Транспортным компаниям они позволяют в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ такие решения позволяют собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи цифровой платформы МегаФона также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, обеспечивая экологическую безопасность.КстатиУникальные решения оператора работают в разных регионах, с учетом их специфики. Так, в арктической зоне России МегаФон помог внедрить геотехнический мониторинг – запустил сеть NB-IoT и организовал защищенный канал связи на территории нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале. Проект позволит контролировать состояние грунтов в условиях мерзлоты, оперативно получать данные для анализа на специальную цифровую платформу с самых удаленных объектов и повысить безопасность производства.А на юге, в Геленджике, онлайн-мониторингом оснащена система водоснабжения. Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется. Решение на базе технологии «интернета вещей» позволяет автоматизировать и с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды, исключив человеческий фактор из системы расчетов с управляющими компаниями и владельцами частных объектов.Ну, а в Прикамье новые технологии уже пришли в нефтяную отрасль – одну из ключевых для развития региона.