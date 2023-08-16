В центре внимания

Марина ТУШИНА © Вечерние ведомости

24 августа Законодательное собрание Пермского края открыло осеннюю сессию. За время парламентских каникул к рассмотрению было подготовлено немало важных законопроектов. В частности, депутаты обсудили ряд вопросов социального блока.Так, расширяются возможности получения бесплатных земель для врачей и педагогов Прикамья. Соответствующий законопроект народные избранники поддержали в первом чтении. Изменения касаются условий предоставления бесплатных земельных участков.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, изменения в действующий закон были предложены после анализа практики применения принятых норм: «В регионе разработан комплекс мер, который направлен на решение кадрового вопроса. Среди них – единовременные выплаты, компенсация на аренду жилья, целевое обучение, а также предоставление бесплатных земельных участков. Эта мера поддержки показала свою эффективность. Внесение изменений в действующий закон позволит большему количеству наших жителей воспользоваться льготой. А впоследствии поможет с решением жилищного вопроса врачам и педагогам, которые решили работать и жить в территориях Пермского края».Для реализации закона в ЗАТО Звездный предлагается предоставлять земли медицинским и педагогическим работникам по договору аренды. Изменения вносятся в связи с тем, что муниципальное образование имеет особый статус, и оборот земельных участков здесь ограничен.В случае принятия проекта закона во втором чтении максимальный и минимальный размер участка будут определять органы местного самоуправления. Профильный комитет доработает документ ко второму чтению.Напомним, закон о предоставлении земельных участков для медработников и педагогов был принят депутатами Законодательного собрания Прикамья осенью прошлого года. Он вступил в силу с 1 января 2023 года.Земельные участки предоставляются бесплатно для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где численность населения составляет менее 10 тысяч человек. Для получения этой льготы необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее 6 месяцев в организации в соответствующем населенном пункте и не иметь собственного жилья или земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет. Земли, находящиеся в муниципальной и государственной собственности, предоставляются однократно, на основании заявления в порядке очередности. Специалисты, которые претендуют на земельные участки, должны проработать в соответствующей организации в течение 5 лет.Кадрового вопроса касался и пункт повестки, посвященный дополнительным стипендиям для студентов-целевиков, обучающихся на специалистов по реабилитации пациентов. Соответствующий проект закона краевой парламент принял в первом чтении. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Предлагается расширить категории обучающихся, получающих дополнительные меры поддержки. В случае принятия законопроекта во втором чтении студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и заключившие договоры о целевом обучении, смогут получать ежемесячные выплаты. Размер стипендии будет равен размеру выплат для обучающихся по программам специалитета: 6400 рублей – первый семестр, 11200 рублей – второй семестр.Как отмечают авторы законопроекта, изменения вносятся с целью привлечения студентов и укомплектования учреждений здравоохранения немедицинскими работниками для дальнейшей организации реабилитации пациентов. Так, в Прикамье по программам бакалавриата обучаются специалисты по направлениям «Логопедия», «Лечебная физическая культура» и др.Среди вопросов экономического блока депутаты рассмотрели инициативу, которая совершенствует институт регионального бизнес-омбудсмена. Согласно документу, бизнес-омбудсмену в Прикамье предоставляется право без специального разрешения посещать места содержания под стражей, места принудительных работ, ареста, лишения свободы для рассмотрения жалоб предпринимателей, которые находятся под следствием либо осуждены.Кроме этого, уполномоченный сможет с письменного разрешения предпринимателя или его представителей участвовать в проведении контрольных мероприятий в рамках государственного и муниципального контроля, которые проводятся в отношении него.Изменения приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным.Ожидаемая продолжительность жизни в Пермском крае увеличилась. Такие данные привела в своем докладе о состоянии здоровья населения в регионе министр здравоохранения Анастасия Крутень.Согласно ее информации, на 1 января 2022 года численность населения Пермского края составила 2,56 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 22 тысячи человек. Показатель рождаемости в регионе составляет 9,2, что выше среднего показателя по России и ПФО. За 2022 год в Прикамье родилось 23 245 младенцев.Как было отмечено в докладе, целевым показателем является ожидаемая продолжительность жизни. По итогам 2022 года этот показатель в регионе увеличился почти на 2,5 года. Показатель смертности снизился и достиг допандемийного уровня. Основными причинами смертности стали заболевания системы кровообращения – 47%, новообразования – 15% и травмы и отравления – 9%.Первое место в структуре заболеваемости занимают болезни органов дыхания, второе – болезни системы кровообращения, третье – болезни костно-мышечной системы. Как отмечено в докладе, в Пермском крае с 2018 года отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.Министр подчеркнула, что важную роль в снижении заболеваемости и смертности играют диспансеризация и профилактические осмотры граждан, которые помогают выявлять болезни на ранней стадии. За 2022 год проведено 3,8 млн прививок. Благодаря этому был полностью выполнен план Национального календаря.По информации министерства, приоритетными мероприятиями на 2023 год являются повышение качества профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения и телемедицинских консультаций, патронаж маломобильных пациентов, работа по выявлению онкологических заболеваний и активизация выездной работы в муниципальные образования.В первом чтении парламентарии одобрили инициативу губернатора Дмитрия Махонина о формировании экологической культуры в Пермском крае. Согласно проекту закона, формировать экологическую культуру планируется с помощью экологического образования и просвещения. Законопроект законодательно закрепляет эти понятия и фиксирует полномочия региональных органов власти в этой сфере.Экологическое образование планируется реализовывать через образовательные программы в дошкольных, школьных, средне-специальных и высших учебных заведениях, а также в организациях дополнительного образования. В рамках дополнительного образования будут созданы детские экологические организации, в том числе школьные лесничества, экологические лагеря, будут проводиться экспедиции, походы и экскурсии.Экологическим просвещением будут заниматься органы региональной и местной власти, СМИ, природоохранные организации, учреждения культуры, спорта и туризма через информационную работу. Кроме того, одним из способов формирования экологической культуры может стать экологический туризм.Планируется, что финансирование соответствующих мероприятий будет осуществляться за счет государственных программ Пермского края «Экология», «Общество и власть» и «Образование и молодежная политика».В рамках «правительственного часа» депутатам рассказали о реализации национального проекта «Культура» в муниципальных образованиях. Доклад представила министр культуры региона Алла Платонова.В рамках нацпроекта в Пермском крае реализуется региональный проект «Культурная среда». Он состоит из семи направлений. Среди них – создание центров культурного развития, капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, муниципальных детских школ искусств и музеев, переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, оснащение региональных и муниципальных театров и музеев.По информации профильного министерства, на реализацию мероприятий в рамках проекта в 2023 году выделено 149,3 млн рублей из федерального, краевого и местного бюджетов. В этом году проходит капитальный ремонт Кояновского сельского дома культуры, детской музыкальной школы в Лысьвенском округе и Верещагинского музейно-культурного центра. Работы планируется завершить осенью. Планируется открыть дополнительно три модельные библиотеки в Октябрьском, Краснокамском и Чердынском округах. Также в рамках проекта выделено более 26 млн рублей на приобретение нового оборудования для Пермского академического театра и театра «У Моста». Дополнительное оборудование планируется закупить и для музеев в Краснокамском и Горнозаводском округе. По словам Аллы Платоновой, это направление проекта в регионе реализуется впервые.Председатель Законодательного собрания края Валерий Сухих отметил, что культурная сфера является визитной карточкой любого региона, и важно сделать культурные учреждения доступными для каждого жителя: «При реализации программ национального проекта особое внимание уделяется муниципальным образованиям. И важно, что результаты в первую очередь могут оценить сами жители. Даже в отдаленных территориях региона меняются учреждения культуры, преображаются библиотеки, музеи и театры – то, что зачастую является центром общественной жизни на местах».