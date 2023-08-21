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Иммунная система – министерство безопасности организма
Так утверждает президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук, профессор, академик и член Президиума Российской академии наук Валерий Черешнев.
Валерий Александрович - специалист в области экспериментальной и клинической иммунологии, иммунофизиологии и иммунопатофизиологии. Основные направления его научной деятельности – экология и иммунитет, иммунофизиология, иммунные механизмы воспаления и стресса.
По мнению ученого, если многоклеточный организм человека попробовать представить в виде государства, то иммунная система - это министерство государственной безопасности. Прежде всего, она выполняет функцию «пограничного контроля», предотвращая проникновение микробов и других паразитов через биологические барьеры, а в случае же их попадания дает решительный отпор «врагам». Очаг воспаления - это и есть поле битвы защитных факторов организма и повреждающих его агрессоров.
Кроме того, иммунная система осуществляет постоянный контроль за «благонадежностью» отдельных «граждан государства», уничтожает зараженные, мутировавшие и опухолевые клетки.
Местное, локальное воспаление – это благо для организма, оно концентрирует патоген в каком-то очаге, где клеточные факторы иммунного ответа его нейтрализуют. В том случае, если патоген выйдет за защитные барьеры воспаления и поступит в кровь, развивается то, что раньше называли сепсисом, а сейчас это состояние называется генерализованный системный воспалительный ответ.
Ученые математически смоделировали процесс, выделили пять стадий перехода локального воспаления в системное. Это взаимодействие экзо- и эндоэкологических факторов, то есть то, что происходит внутри организма и вне его. В конечном счете, это проблема экологии и микробиомы в организме человека, все взаимосвязано.
В последние годы все более активно развивается экологическая иммунология - наука, изучающая влияние окружающей среды на иммунную систему человека. Не только ученые понимают, что важно выяснить, как реагирует организм человека на изменения окружающей среды, и в первую очередь иммунная система, потому что даже незначительные ее повреждения могут привести к очень серьезным заболеваниям.
В биосфере существуют три главные составные части – растения, животные и микроорганизмы. Человек тоже является представителем животного мира. С точки зрения эндоэкологической теории можно утверждать, что количество и разновидность вирусов будут нарастать, потому что сам организм человека является и хранителем, и огромным источником вирусов и бактерий. В кишечнике для микроорганизмов созданы идеальные условия - питательные вещества, комфортная для жизни температура.
Разновидностей бактерий изучено около десяти тысяч, но вирусов значительно больше. Известно, что бактерии и вирусы, сейчас это доказано, в большинстве своем являются антагонистами друг к другу. Бактерии живут непосредственно в просвете кишечника, между клетками. А вирусы обычно – внутриклеточные обитатели, они быстро поселяются в эпителии кишечника.
И когда мы применяем антибиотики, мы убиваем патогенные бактерии, но при этом количество вирусов увеличивается. И под действием вирусов организм становится другим, так как вирусы не просто «заменяют» бактерии, они «входят» в клетку.
В комплексном лечении многих болезней сегодня главным является применение антибиотиков, и получается, что сама современная стратегия терапии провоцирует так называемые резистентные формы устойчивости. Кроме того, возникает дисбактериоз. Это становится проблемой номер один во всем мире.
Подробнее: Доктор медицинских наук Валерий Черешнев: воспаление лежит в основе более 80% болезней - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Валерий Александрович - специалист в области экспериментальной и клинической иммунологии, иммунофизиологии и иммунопатофизиологии. Основные направления его научной деятельности – экология и иммунитет, иммунофизиология, иммунные механизмы воспаления и стресса.
По мнению ученого, если многоклеточный организм человека попробовать представить в виде государства, то иммунная система - это министерство государственной безопасности. Прежде всего, она выполняет функцию «пограничного контроля», предотвращая проникновение микробов и других паразитов через биологические барьеры, а в случае же их попадания дает решительный отпор «врагам». Очаг воспаления - это и есть поле битвы защитных факторов организма и повреждающих его агрессоров.
Кроме того, иммунная система осуществляет постоянный контроль за «благонадежностью» отдельных «граждан государства», уничтожает зараженные, мутировавшие и опухолевые клетки.
Местное, локальное воспаление – это благо для организма, оно концентрирует патоген в каком-то очаге, где клеточные факторы иммунного ответа его нейтрализуют. В том случае, если патоген выйдет за защитные барьеры воспаления и поступит в кровь, развивается то, что раньше называли сепсисом, а сейчас это состояние называется генерализованный системный воспалительный ответ.
Ученые математически смоделировали процесс, выделили пять стадий перехода локального воспаления в системное. Это взаимодействие экзо- и эндоэкологических факторов, то есть то, что происходит внутри организма и вне его. В конечном счете, это проблема экологии и микробиомы в организме человека, все взаимосвязано.
В последние годы все более активно развивается экологическая иммунология - наука, изучающая влияние окружающей среды на иммунную систему человека. Не только ученые понимают, что важно выяснить, как реагирует организм человека на изменения окружающей среды, и в первую очередь иммунная система, потому что даже незначительные ее повреждения могут привести к очень серьезным заболеваниям.
В биосфере существуют три главные составные части – растения, животные и микроорганизмы. Человек тоже является представителем животного мира. С точки зрения эндоэкологической теории можно утверждать, что количество и разновидность вирусов будут нарастать, потому что сам организм человека является и хранителем, и огромным источником вирусов и бактерий. В кишечнике для микроорганизмов созданы идеальные условия - питательные вещества, комфортная для жизни температура.
Разновидностей бактерий изучено около десяти тысяч, но вирусов значительно больше. Известно, что бактерии и вирусы, сейчас это доказано, в большинстве своем являются антагонистами друг к другу. Бактерии живут непосредственно в просвете кишечника, между клетками. А вирусы обычно – внутриклеточные обитатели, они быстро поселяются в эпителии кишечника.
И когда мы применяем антибиотики, мы убиваем патогенные бактерии, но при этом количество вирусов увеличивается. И под действием вирусов организм становится другим, так как вирусы не просто «заменяют» бактерии, они «входят» в клетку.
В комплексном лечении многих болезней сегодня главным является применение антибиотиков, и получается, что сама современная стратегия терапии провоцирует так называемые резистентные формы устойчивости. Кроме того, возникает дисбактериоз. Это становится проблемой номер один во всем мире.
Подробнее: Доктор медицинских наук Валерий Черешнев: воспаление лежит в основе более 80% болезней - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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