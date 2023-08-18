В интересах развития спорта

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Правительство Пермского края, ПАО «Уралкалий» и международная профессиональная лига Ural FC заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания трехстороннего соглашения состоялась в рамках VII Всероссийской Спартакиады трудящихся, которая прошла в Перми.В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий» Радмир Габдуллин и исполнительный директор лиги Ural FC Ленар Ганеев.Соглашение предусматривает проведение международного турнира Ural FC в октябре в рамках форума «Россия - спортивная держава», а также взаимодействие сторон по вопросам развития физической культуры и спорта, популяризации боевых искусств и единоборств среди молодежи и населения других возрастных групп в Пермском крае.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:- Компания «Уралкалий» является нашим стратегическим партнером в развитии спорта на территории региона, активно поддерживая различные виды и отдельных спортсменов в территориях своего присутствия. Компания внесла огромный вклад в организацию и проведение крупнейших спортивных событий в крае – чемпионата России по самбо, 1 этапа всероссийского командного турнира по боксу «Кубок Победы». В прошлом году «Уралкалий» взял на себя обязательства по проведению в Перми международного турнира по смешанным единоборствам. В нынешнем году это мероприятие станет одним из центральных в программе проведения форума «Россия – спортивная держава».Радмир Габдуллин, директор по спорту и молодежной политике ПАО «Уралкалий»:- «Уралкалий» высоко ценит гибкость и открытость Пермского края к новым инициативам и партнерству. Наше взаимодействие направлено на создание благоприятной экономической среды, улучшение жизни населения и развитие региона. Подписание соглашения будет в дальнейшем способствовать совершенствованию текущих задач, а также внесет существенный вклад в долгосрочное развитие спорта в Пермском крае.Напомним, Ural FC (Ural Fighting Championship) - международная лига по ММА и К-1 - основана в 2022 году. Цель спортивной организации - проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений.