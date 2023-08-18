Возрастное ограничение 18+
Почему мы мешаем англосаксам
Противостояние России с англосаксонским миром началось задолго до нынешнего, фактически открытого конфликта. Почему это происходит – рассказал в интервью академик РАН, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.
Термин «англосаксы» уходит корнями в далекое историческое прошлое. Древнегерманские племена англов и саксов переселились в середине V века в Британию. В истории страны это период получил название «англосаксонское завоевание Британии».
В наше время к определению «англосаксы» относятся пять стран – Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Все эти страны в современном их виде были созданы британцами и их потомками, находились под влиянием Британской империи или входили в её состав.
Тип мышления, сформированный менталитетом англосаксов, определяет их цели, задачи, в конечном счете, поступки.
В широком смысле англосаксы - представители политической элиты Великобритании и США. Это общность, которая является главным оппонентом нашей страны в противостоянии взглядов на уклад в мире. Мировой порядок, который должен существовать, Россия и англосаксы видят по-разному.
Не всегда отношения между Россией, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой, были напряженными. Интересы России и США в противостоянии Великобритании даже несколько раз совпадали во времена борьбы за становление Соединенных Штатов и их государственную независимость от британской короны. Как в Первой, так и во Второй мировых войнах Россия, США и Великобритания были союзниками против общего врага - Германии.
Но вся история нашей страны говорит о том, что политика Великобритании была враждебной по отношении к России, даже если страны формально являлись союзниками. «Англичанка гадит» - устойчивое выражение, возникшее в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений. Фразу приписывают Александру Суворову, хотя документальных подтверждений этому нет.
В подавляющем большинстве случаев союзнические отношения были двойной игрой. Так, например, во время Первой мировой войны британские фирмы не выполнили свои контракты с Россией по поставке снарядов, и в результате в 1915 году русские войска на фронте оказались в критическом положении. А после победы над фашистской Германией, в 1951 году, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль планировал сбросить атомную бомбу на Кремль.
После Второй мировой войны геополитические конфликты между США, Великобританией и Советским Союзом перешли в глобальное противостояние. На том этапе у противоборства была идеологическая основа – Советский Союз являлся коммунистической державой. Но подоплека была скрыта глубже - британцы еще долго по инерции и в силу амбиций продолжали считать себя самой сильной и мощной державой мира.
В 1912 году генерал-майор Алексей Ефимович Едрихин, выпускник Академии Генштаба, военный разведчик, один из основателей геополитики и геостратегии, в своей работе «Наше положение» констатировал: «Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ».
Подробнее: Академик Сергей Рогов: о военных угрозах России от Речи Посполитой до НАТО - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Термин «англосаксы» уходит корнями в далекое историческое прошлое. Древнегерманские племена англов и саксов переселились в середине V века в Британию. В истории страны это период получил название «англосаксонское завоевание Британии».
В наше время к определению «англосаксы» относятся пять стран – Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Все эти страны в современном их виде были созданы британцами и их потомками, находились под влиянием Британской империи или входили в её состав.
Тип мышления, сформированный менталитетом англосаксов, определяет их цели, задачи, в конечном счете, поступки.
В широком смысле англосаксы - представители политической элиты Великобритании и США. Это общность, которая является главным оппонентом нашей страны в противостоянии взглядов на уклад в мире. Мировой порядок, который должен существовать, Россия и англосаксы видят по-разному.
Не всегда отношения между Россией, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой, были напряженными. Интересы России и США в противостоянии Великобритании даже несколько раз совпадали во времена борьбы за становление Соединенных Штатов и их государственную независимость от британской короны. Как в Первой, так и во Второй мировых войнах Россия, США и Великобритания были союзниками против общего врага - Германии.
Но вся история нашей страны говорит о том, что политика Великобритании была враждебной по отношении к России, даже если страны формально являлись союзниками. «Англичанка гадит» - устойчивое выражение, возникшее в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений. Фразу приписывают Александру Суворову, хотя документальных подтверждений этому нет.
В подавляющем большинстве случаев союзнические отношения были двойной игрой. Так, например, во время Первой мировой войны британские фирмы не выполнили свои контракты с Россией по поставке снарядов, и в результате в 1915 году русские войска на фронте оказались в критическом положении. А после победы над фашистской Германией, в 1951 году, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль планировал сбросить атомную бомбу на Кремль.
После Второй мировой войны геополитические конфликты между США, Великобританией и Советским Союзом перешли в глобальное противостояние. На том этапе у противоборства была идеологическая основа – Советский Союз являлся коммунистической державой. Но подоплека была скрыта глубже - британцы еще долго по инерции и в силу амбиций продолжали считать себя самой сильной и мощной державой мира.
В 1912 году генерал-майор Алексей Ефимович Едрихин, выпускник Академии Генштаба, военный разведчик, один из основателей геополитики и геостратегии, в своей работе «Наше положение» констатировал: «Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ».
Подробнее: Академик Сергей Рогов: о военных угрозах России от Речи Посполитой до НАТО - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18 августа 2023
18 августа 2023