Возрастное ограничение 18+

Почему мы мешаем англосаксам

13.35 Понедельник, 21 августа 2023
Противостояние России с англосаксонским миром началось задолго до нынешнего, фактически открытого конфликта. Почему это происходит – рассказал в интервью академик РАН, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Термин «англосаксы» уходит корнями в далекое историческое прошлое. Древнегерманские племена англов и саксов переселились в середине V века в Британию. В истории страны это период получил название «англосаксонское завоевание Британии».

В наше время к определению «англосаксы» относятся пять стран – Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Все эти страны в современном их виде были созданы британцами и их потомками, находились под влиянием Британской империи или входили в её состав.

Тип мышления, сформированный менталитетом англосаксов, определяет их цели, задачи, в конечном счете, поступки.

В широком смысле англосаксы - представители политической элиты Великобритании и США. Это общность, которая является главным оппонентом нашей страны в противостоянии взглядов на уклад в мире. Мировой порядок, который должен существовать, Россия и англосаксы видят по-разному.

Не всегда отношения между Россией, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой, были напряженными. Интересы России и США в противостоянии Великобритании даже несколько раз совпадали во времена борьбы за становление Соединенных Штатов и их государственную независимость от британской короны. Как в Первой, так и во Второй мировых войнах Россия, США и Великобритания были союзниками против общего врага - Германии.

Но вся история нашей страны говорит о том, что политика Великобритании была враждебной по отношении к России, даже если страны формально являлись союзниками. «Англичанка гадит» - устойчивое выражение, возникшее в XIX веке в связи с обострением русско-британских отношений. Фразу приписывают Александру Суворову, хотя документальных подтверждений этому нет.

В подавляющем большинстве случаев союзнические отношения были двойной игрой. Так, например, во время Первой мировой войны британские фирмы не выполнили свои контракты с Россией по поставке снарядов, и в результате в 1915 году русские войска на фронте оказались в критическом положении. А после победы над фашистской Германией, в 1951 году, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль планировал сбросить атомную бомбу на Кремль.

После Второй мировой войны геополитические конфликты между США, Великобританией и Советским Союзом перешли в глобальное противостояние. На том этапе у противоборства была идеологическая основа – Советский Союз являлся коммунистической державой. Но подоплека была скрыта глубже - британцы еще долго по инерции и в силу амбиций продолжали считать себя самой сильной и мощной державой мира.

В 1912 году генерал-майор Алексей Ефимович Едрихин, выпускник Академии Генштаба, военный разведчик, один из основателей геополитики и геостратегии, в своей работе «Наше положение» констатировал: «Главным противником англосаксов на пути к мировому господству является русский народ».

Подробнее: Академик Сергей Рогов: о военных угрозах России от Речи Посполитой до НАТО - Аргументы Недели (argumenti.ru)

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18 августа 2023
В екатеринбургской квартире обнаружили мумифицированные тела отца и сына
13 августа 2023
В центре столицы Урала появился стихийный мемориал убитому аспиранту УрФУ
21 августа 2023
Карта-вышиванка Свердловской области участвует во всероссийском фестивале
17 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
14:03 Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу
12:14 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:25 Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности
10:27 Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье
10:05 Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда
10:01 После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления
12:09 Благодаря судебным приставам были выплачены многотысячные компенсации морального вреда
Все новости
12:39 МЧС: в Подмосковье площадь пожара на складе выросла до 2000 квадратных метров
12:12 Губернатор Московской области сообщил о пострадавших при падении дрона
12:04 В Воронежской области у человека обнаружена сибирская язва, на территории введен карантин
11:37 Главред RT Симоньян сообщила, что сбитый ПВО беспилотник упал на соседней улице
11:23 Росавиация: 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты
10:39 Аэропорты Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов на фоне сообщений о дронах
18:41 МВД: в Якутии уволили полицейского начальника из-за поддельного диплома
18:03 Депутаты Красноярска предложили проверять психическое здоровье всех, кто избирается во власть
17:12 РПЦ: икону Феофана Грека передадут из Третьяковки в московский монастырь
16:34 Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
16:26 В Белгороде полиция увезла мигрантов с овощного рынка в военкомат
16:05 В Великих Луках епархия проводит проверку после открытия памятника Сталину
14:10 Минфин: 99% онлайн-продаж алкоголя в РФ приходятся на продавцов без лицензии
12:57 Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
11:58 Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей
11:02 В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
10:25 Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
15:12 Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK