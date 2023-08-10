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Обратная сторона Луны

В августе этого года запланирован запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25»

12.34 Среда, 16 августа 2023
Зачем сейчас Россия возобновляет лунную программу, что ожидают ученые от этого – рассказал академик РАН, специалист в области физики космической плазмы, научный руководитель Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, профессор Лев Зеленый.

Луна – это часть Земли, «выброшенная» в космос в результате мощнейшего удара из-за столкновения с крупным небесным телом. Считается, что это была планета размером примерно с Марс.Ей даже придумали название – Тейя. Луна фактически состоит в основном из земного вещества – так что её недаром считают седьмым континентом Земли.

Проект «Луна-25» имеет большое значение для российской науки, кроме того, он представляет большой интерес с технической точки зрения.Этот запуск является продолжением еще советской лунной программы. В предыдущий раз межпланетная станция «Луна-24» произвела посадку на спутник Земли в 1976 году. Долгий перерыв в исследованиях был не только в нашей стране. Только спустя 37 лет после советской «Луны-24» на поверхности спутника Земли оказалась китайская станция, которая совершила посадку в декабре 2013 года.

Станция «Луна-25» должна прилуниться в районе Южного полюса, впервые в истории космонавтики. Это место было выбрано не случайно. По утверждениям экспертов, на этой территории российский нейтронный телескоп ЛЕНД, который установлен наамериканском «Лунном разведывательном орбитере», обнаружил различные соединения. Такие же соединения попали на землю более 4 млрд лет назад.

По различным признакам, в полярных областях Луны под поверхностью, возможно, находятся приличные запасы вечной мерзлоты. Что это за вещество – были споры. Понятно, что оно содержит водород, но ведь не только вода содержит водород. В итоге пришли к выводам, что это водяной лёд. И это сразу повысило интерес к Луне - раньше она считалась сухим мёртвым телом.Миссия «Луна-25» поможет пролить свет на ключевые вопросы, которые связаны с этим моментом.

Так же полярные области Луны могут стать площадкой размещения постоянной станции. Дело в том, что наличие замерзшей воды освободит космонавтов от проблем с доставкой этого ценного ресурса. Вода нужна не только для добычи кислорода, но и для водородного горючего.

«Луна 25» не предназначена для долгого функционирования, это скорееразведывательный, исследовательский проект. Но в наших, и не только в наших, планах - разворачивание лунного полигона для научных и технологических исследований. Сейчас на южный полюс Луны стремятся все.В этом же году туда планируется индийская миссия, китайские товарищи хотят туда лететь, как мы надеемся, в координации с нами.

Подписано соглашение с Китайской Народной Республикой о создании международной научной лунной станции. Мы первыми предложили такое направление лунного освоения, и идея показалась убедительной не только нам. Американская программа «Артемида» в перспективе также нацелена на освоение полярной Луны, потому что это оказалось перспективным и выгодным районом для размещения станций.

А мы уже начинаем думать о новом российском проекте, чтобы в 30-е годы снова вернуться к Марсу.

Подробнее: Академик Лев Зелёный: Марс – ближайшая «запасная» планета для человечества - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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