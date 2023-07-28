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Готовность - повышенная

В Перми открылся пункт приёма жителей аварийного дома на Компросе

11.42 Вторник, 1 августа 2023
Александр Фролов
26 июля в администрации Перми прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которого было принято решение о введении режима повышенной готовности в отношении дома по Комсомольскому проспекту, 94. Это связано с техническим состоянием несущих конструкций и предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

На заседании был заслушан доклад первого замглавы администрации Свердловского района Игоря Давлетшина. Он напомнил, что четырёхэтажный шлакоблочный дом 1934 года постройки был признан аварийным в 2022 году. Ранее были проведены обследования этого дома, согласно которым происходит постепенное разрушение несущих конструкций здания.

В этом году оперативная группа КЧС совместно с администрацией района и экспертами ПНИПУ несколько раз выезжали в этот дом. Так, в июле был произведён визуальный осмотр дома, обследование маячков, установленных в 2019 году. Особенное внимание было уделено состоянию подъездов №1 и №2, так как именно эта часть дома представляет наибольшую угрозу для жителей.

В ходе заседания принято решение о введении с 09:00 27 июля режима «Повышенная готовность» для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы РСЧС Пермского края в отношении многоквартирного дома. Также принято решение о проведении инструментального детального обследования здания и проведения мониторинга несущих конструкций не менее 6 месяцев. Помимо этого, подрядчик должен будет выработать предложения по проведению дополнительных противоаварийных мероприятий по усилению несущих конструкций дома.

Жители подъездов №1 и №2 могут обратиться за временным размещением в помещениях маневренного фонда города либо покинуть свои квартиры на время обследования - в случае, если у них есть возможность проживать в другом месте.

Для удобства граждан, проживающих по адресу Комсомольский проспект, 94, в пешей доступности – в общественном центре «Центральный» на улице Павла Соловьёва, 1 открыт пункт приёма. Он работает по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00. Здесь жители аварийного дома могут получить консультацию специалистов по предоставлению временных помещений маневренного фонда. В пункте приёма будут проводить консультации сотрудники Пермского городского управления гражданской защиты, управления жилищных отношений администрации Перми, а также представители администрации Свердловского района. В другое время и выходные дни по возникающим вопросам жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Перми по телефону 112.

Кроме того, работа с жителями дома ведётся в городском управлении жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет 223. Приём - ежедневно с 9:00 до 18:00, по пятницам с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48. Также получить консультации можно по телефону 210-18-06.

Специалисты управления жилищных отношений администрации Перми и Пермского городского управления гражданской защиты начали проводить поквартирный обход дома по Комсомольскому проспекту, 94. Жителям разъясняют, что у них есть возможность переехать в маневренный фонд на время проведения инструментального детального обследования несущих конструкций. Также людям рассказывают о порядке действий, которые необходимо предпринять для переезда в маневренный фонд, и раздают информационные памятки.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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