ГУФССП России по Пермскому краю: Права детей требуют уважения и защиты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

1 июня 1925 года китайский консул в Сан-Франциско устроил для городских сирот праздник: хотел развлечь детей и показать взрослым, насколько ценны детские эмоции и насколько важны их недетские проблемы. А через 25 лет ООН решила узаконить эту инициативу и распространить ее на весь мир. С тех пор каждый год в этот день государственные и общественные организации ищут способы сделать жизнь самых маленьких членов общества лучше.Прикамские судебные приставы стоят на страже интересов несовершеннолетних круглый год, но в начале июня традиционно устраивают множество мероприятий, которые призваны привлечь внимание жителей края к социальной несправедливости, с которой сталкиваются дети и подростки. Всероссийская акция «Судебные приставы – детям!» проводится для того, чтобы напомнить о необходимости беречь и соблюдать неотъемлемые права маленьких россиян.Заместитель главного судебного пристава Пермского края Умар Саидов рассказал о том, какие правовые последствия ждут нарушителей прав несовершеннолетних и как в ведомстве работают с родителями, забывшими о своих прямых обязанностях.– Взыскание алиментов – приоритетное направление деятельности судебных приставов. На сегодняшний день на исполнении в подразделениях ГУФССП России по Пермскому краю находится более 17,5 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.С января по апрель текущего года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 374 млн рублей, это практически в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Для повышения эффективности работы в данном направлении мы действуем в тесной связке с другими правоохранительными и надзорными органами: прокуратурой, полицией, детским омбудсменом. Ведь своевременная выплата алиментов – не только показатели, цифры на бумаге. Сотрудники ведомств делают все возможное, чтобы каждый несовершеннолетний получил причитающуюся ему финансовую помощь, а вот многие родители не всегда беспокоятся, на какие средства существуют их дети.– Все довольно просто. Оба родителя могут заключить соглашение об алиментных выплатах и заверить его у нотариуса. Если при разводе подобный документ не оформлялся или же вторая сторона отказывается выплачивать деньги, то необходимо обратиться в суд по месту жительства, написать заявление и приложить к нему соответствующие документы, их список может подсказать секретарь суда. После рассмотрения дела судья выносит решение, которое истец может предъявить судебным приставам, если ответчик отказывается его исполнять.– Если составлять социальный портрет должника, то выяснится, что 77% – это мужчины, 23% женщины. За прошедший год доля женщин в числе неплательщиков алиментов увеличилась на 3%. Не самая лучшая тенденция, с учетом того, что эти гражданки чаще всего ограничены в родительских правах или лишены их, а дети находятся в социальных учреждениях.Среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики – 19-летние юноши, самому старшему 73 года. Известно, что это житель г. Перми. Таким образом, средний возраст должника – 45 лет.У женщин статистика несколько иная, правда, и среди них есть молодые девушки 19 лет, а самой возрастной нарушительнице 62 года, она проживает в Уинском районе. Получается, что большинство алиментообязанных граждан – достаточно молодые и вполне трудоспособные. Вот только работать и содержать своих детей в добровольном порядке они не хотят.– Наше ведомство располагает широким арсеналом методов работы с уклонистами по уплате алиментов: от административных санкций до уголовного преследования. Но надо понимать, что основная задача не только судебных приставов, но и всей судебной системы в целом не наказать должника, а убедить его выполнять свой долг. Мы работаем над тем, чтобы человек понял, что алименты не наказание, не повинность, а вполне естественное явление, направленное на обеспечение достойной жизни его же детям.О негативных последствиях уклонения от уплаты алиментов необходимо знать тем, кто по той или иной причине подумал, что решение суда необязательно к исполнению. На данный момент все четко прописано в законодательстве, санкции идут по нарастающей, чтобы у несознательных родителей было время осознать неправомерность своего поведения, изменить его, исправить свои ошибки. Если должник уклоняется от уплаты алиментов два или более месяца, то судебный пристав составляет на него административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Итогом может стать либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей, который плюсуется к сумме задолженности, либо обязательные работы на срок до 150 часов. Все зависит от обстоятельств правонарушения.В Прикамье практика привлечения алиментщиков к административной ответственности складывается следующим образом: в 2022 году по результатам рассмотрения административных дел судами к ответственности привлечены 2 512 алиментщиков, большинство из них подвергнуто наказанию в виде обязательных работ и административному аресту.За 4 месяца 2023 года судебными приставами Пермского края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 1 006 административных дел. Большая их часть уже рассмотрена судами: 598 должников подвергнуты обязательным работам, 115 – административному аресту, 15 гражданам назначен административный штраф.Меры административного характера – это своего рода предупреждение: пора вспомнить о своем ребенке и вернуть ему хотя бы материальный долг. Если же они не оказывают на алиментщика должного воздействия, тогда родителю грозит уже уголовное наказание.– За прошлый год дознавателями ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено 1 594 уголовных дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения судами Пермского края вынесено1 333 обвинительных приговора. За 4 месяца 2023 года в отношении неплательщиков алиментов возбуждено уже 488 уголовных дел. Приговорами судов 288 граждан признаны виновными в совершении преступления против собственных детей, 14 из них на сегодняшний день отбывают наказание в местах лишения свободы.До возбуждения уголовного дела судебные приставы с должниками тщательно работают. Не в наших интересах отправлять неплательщиков в места лишения свободы, гораздо продуктивнее, когда человек встает на путь исправления, начинает работать и выплачивать алименты, перестает скрываться от своих долгов. Угроза наказания должна заставить задуматься не о бегстве от своих обязательств, а о том, чтобы исправно исполнять родительские обязанности. Ведь избегая выплат, должник в большинстве случаев избегает и своих детей, не общается с ними, не воспитывает, теряет связь с ребенком, которую в будущем непросто будет восстановить.Радует то, что есть люди, которые прислушиваются к словам судебных приставов. Например, жительница Чернушки после регулярных встреч с сотрудником ведомства не только выплатила накопившийся долг по алиментам, но и сделала все, чтобы вернуть родительские права на свою дочь. В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании ¼ части дохода на содержание 9-летней дочери, которая находилась в детском доме. Несмотря на все усилия сотрудников ведомства, мать не предпринимала попыток исполнить свои родительские обязанности. Она вела асоциальный образ жизни, нигде не работала, со своим ребенком связи не поддерживала, материальной помощи не оказывала. В итоге у нее накопился долг по алиментам в размере порядка 500 тысяч рублей. В соответствии с действующим законодательством, за неуплату средств на содержание ребенка должница привлекалась к административной ответственности. Назначенные ей в виде наказания 100 часов обязательных работ правонарушительница отбыла, но правильные выводы сделала только после возбуждении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от выплаты алиментов.В ходе дознания сотрудники службы неоднократно беседовали с женщиной, разъясняли последствия уголовного наказания. Постоянное взаимодействие с судебными приставами повлияло на сознание должницы. До этого часто злоупотреблявшая алкоголем гражданка бросила пить, стала следить за своей внешностью, а потом и вовсе поразила работников ведомства: в один из визитов она принесла с собой целую сумку денег, чтобы погасить задолженность по алиментам. Женщине были выданы реквизиты для оплаты долга, которыми она незамедлительно воспользовалась по назначению в ближайшем отделении банка.В настоящее время жительница Чернушки официально трудоустроилась в местную пекарню, текущие алиментные платежи удерживаются из ее заработка. Также гражданка уже собрала все необходимые документы для восстановления в родительских правах, делает в квартире ремонт и предпринимает все, чтобы дочь вернулась домой.– Конечно, таких должников мы объявляем в розыск. Тут уже сотрудник действует либо самостоятельно, если у него есть информация о предполагаемом местонахождении гражданина, или обращается за помощью к смежным ведомствам. Содействует полиция, другие регистрирующие органы – их централизованные и оперативно-справочные учеты помогли найти многих должников. С начала года судебным приставам удалось найти 363 граждан, избегающих своих родительских обязанностей.Если в течение года, несмотря на все исполнительно-розыскные мероприятия, человека найти не удается, то судебный пристав уведомляет взыскателя о том, что тот может обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Если суд примет такое решение, то несовершеннолетние дети и нетрудоспособные иждивенцы смогут получать государственную пенсию по потере кормильца.– В законодательстве нашей страны четко прописано, что должником гражданин перестает быть только тогда, когда погашает весь долг по алиментным выплатам и продолжает ежемесячно помогать детям в полном объеме. Исполнительные производства данной категории носят длящийся характер, алименты взыскиваются не один раз, а до совершеннолетия ребенка. А если у человека и после 18-летия его детей осталась задолженность, то ее все равно надо выплатить. Тут закон суров – задолженность должна быть погашена.Уголовная ответственностью тоже не освобождает от исполнения алиментных обязательств. Даже после погашения судимости, имея долги, человек остается в зоне внимания судебных приставов. Больше скажу, действующее законодательство предусматривает неоднократное привлечение уклонистов к уголовной ответственности. И всякий раз наказание будет становиться все более жестким. Но в очередной раз повторю, что все санкции, которые применяются в отношении неплательщиков алиментов, – крайние меры. Сотрудники ведомства работают с неплательщиками, убеждают их исполнить свой родительский долг. Если должник безработный, способствуют поиску работы через центры занятости населения. Взывают к лучшим чувствам – любви и заботе о своих детях. Ведь алименты не наказание – это в первую очередь вклад в будущее своего ребенка.Радует, что после вмешательства судебных приставов многие должники решают изменить не только свое отношение к алиментам, но и свой образ жизни. В Октябрьском районе был показательный случай. Мужчина более полугода не платил алименты 14-летнему сыну. В результате накопил задолженность порядка 210 тысяч рублей. Итогом стал административный арест на 10 суток. Этого времени гражданину хватило на переосмысление своего поведения по отношению к родному ребенку. Отбыв наказание, прикамец трудоустроился и начал выплачивать взыскателю положенную ¼ часть официального дохода, параллельно погашая задолженность. И это не единичное исполнительное производство, в рамках которого неплательщик становится на путь исправления, начинает работать, общаться с детьми.Бывает и так, что неплательщикам назначают административное наказание в виде обязательных работ, и они потом остаются работать в тех учреждениях, где трудились на благо общества, но уже официально, со всеми положенными отчислениями в пользу взыскателя.Я считаю, что каждый из нас должен помнить о правах детей весь год, уважать и защищать их во всех проявлениях. Как известно, чужих детей не бывает, поэтому, в какой бы сфере ни работал каждый из нас, помощь маленьким, но важным членам общества должна оставаться в приоритете.