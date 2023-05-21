Руководитель регионального следственного управления СК России провёл приём представителей трудового коллектива по вопросу защиты трудовых прав

Марина Осипова © Вечерние ведомости

26 мая 2023 года по инициативе руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина в режиме видеосвязи состоялся личный приём представителей трудового коллектива из города Нытва, которым не выплачивалась заработная плата.На приём обратилось 15 работников. Руководителем следственного управления были выслушаны доводы заявителей, им разъяснены принимаемые следствием меры по устранению задолженности в рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).Напомним, что следователем Нытвенского межрайонного следственного отдела расследуется уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы 25 работникам коммерческой организации на сумму более одного миллиона рублей.Расследование уголовного дела с момента его возбуждения находится на контроле руководителя следственного управления. Руководителю Нытвенского межрайонного следственного отдела даны конкретные поручения о контроле за выплатой положенных работникам денежных средств, проведении необходимых следственных действий, детальном выяснении причин и условий образования задолженности, а также внесении представления в компетентные органы для их устранения.Работа по защите трудовых прав граждан находится в постоянном поле зрения руководителя следственного управления, в связи с чем приемы граждан по вопросу невыплаты заработной платы проводятся регулярно. Один из важнейших вопросов – возмещение причиненного вреда работодателем, находится на постоянном личном контроле руководителя следственного управления.Так в следственном отделе по г. Соликамск возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы заместителю директора одной из коммерческий организаций города. По инициативе Дениса Валерьевича потерпевшая была приглашена на личный прием, в ходе которого сообщила о нарушении ее трудовых прав. По результатам приема потерпевшей были разъяснены принимаемые следствием меры для погашения задолженности по заработной плате. Подчиненным сотрудникам руководитель следственного управления дал конкретные поручения по уголовному делу. Благодаря профессиональной и тактически грамотной проведенной следственной работе подозреваемый добровольно полностью погасил имущественный ущерб, причиненный потерпевшей, на сумму более 69 тысяч рублей, включая выплату денежной компенсации.