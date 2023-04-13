Валерий Сухих: Регион ставит перед собой большие задачи

Марина ТУШИНА © Вечерние ведомости

Центральным вопросом повестки апрельского заседания краевого парламента стало ежегодное послание губернатора Пермского края.Свое выступление Дмитрий Махонин начал со слов благодарности землякам, которые мужественно защищают Родину в рамках специальной военной операции, а также тем, кто поддерживает военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и оказывает гуманитарную помощь жителям новых российских регионов. «За прошлый сложный год мы еще больше сплотились и стали настоящей большой семьей. Внимание, забота, отзывчивость, любовь к ближнему – это то, что всегда отличало жителей Пермского края», – подчеркнул губернатор.В ходе послания Дмитрий Махонин также обозначил основные приоритеты Пермского края в социальной политике и здравоохранении. Так, было отмечено, что в Прикамье продолжается работа над улучшением демографической ситуации. В прошлом году выплаты при рождении детей, предусмотренные нацпроектом «Демография», получили 45 тысяч семей – это на 2 тысячи больше, чем в 2021-м. С этого года начаты выплаты единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей в возрасте от 0 до 17 лет. Действует новая региональная мера поддержки – направляется по 100 тысяч рублей на каждого ребенка тем семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.Отдельное внимание глава региона уделил сфере образования. Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно формировать такую среду, чтобы юные прикамцы легко и осознанно подходили к выбору будущей профессии. По словам губернатора, в рамках развития инфраструктуры образования регион в последние три года совершил настоящий прорыв. Более трех тысяч малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тысяч ребят распахнули свои двери 16 новых школ.Одним из ключевых вопросов послания стала тема развития промышленности в регионе. Дмитрий Махонин подчеркнул, что, несмотря на новые экономические реалии, промышленные предприятия региона продолжают развиваться – сегодня они составляют каркас технологического суверенитета России. В частности, по его словам, в 2022 году увеличился объем отгрузки продукции собственного производства. Одна из самых амбициозных задач ближайшего будущего, которую ставит перед собой Прикамье как опорный край, – обеспечить гражданскую авиацию России пермскими двигателями.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, задачи, озвученные главой региона в рамках послания, имеют большое значение для развития Прикамья. «Ежегодное послание губернатора – значимое политическое событие. В этом году в рамках послания был представлен отчет о деятельности правительства за прошлый год. Подчеркну, что сегодня прозвучали итоги работы не только кабинета министров. Многие региональные программы, проекты, меры социальной помощи и поддержки регионального бизнеса разрабатывались совместно с депутатским корпусом и принимались на площадках краевого парламента. Сегодня регион ставит перед собой большие задачи в самых разных сферах. Несмотря на давление извне, все они реализуемы. Парламентарии продолжат держать руку на пульсе по ключевым направлениям, а самое главное – держать связь с жителями. Только в тесном взаимодействии мы достигнем нашей общей цели – благополучия родного Пермского края», – отметил спикер.В рамках «правительственного часа» перед депутатами выступила руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова. В своем докладе она рассказала о системе поддержки субъектов МСП в Прикамье, а также о плановых мероприятиях по развитию предпринимательства в регионе на пятилетний период.По данным Агентства, на сегодня доля занятых в секторе МСП в Прикамье составляет 28%. При этом с каждым годом растет не только количество занятых в этой сфере, но и число работающих у субъектов МСП.Анна Быкова отметила, что поддержка МСП ведется в рамках национальных проектов. А в рамках подпрограмм Агентство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям: от формирования эффективной налоговой политики до обучения. Для новых субъектов МСП действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в течение первых трех лет с момента регистрации. Также с 2023 года для санаторно-курортных организаций отменили условие по численности работников для использования УСН. А стоимость патента для индивидуальных предпринимателей, установленная в Пермском крае,– одна из самых низких в ПФО.Одной из форм поддержки МСП является предоставление субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования. Так, с 2020 по 2022 год получили субсидии 149 субъектов,создано 1142 новых рабочих места. Этой мерой поддержки воспользовались предприниматели из 31 муниципалитета Прикамья.Также предоставляются гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям до 25 лет включительно – в размере до 500 тысяч рублей. За последние два года гранты получили 136 субъектов МСП. Из краевого бюджета в 2023 году на гранты запланировано выделить 68 млн рублей.Важной темой апрельской пленарки ЗС стала корректировка бюджетного процесса. Соответствующий законопроект парламентарии поддержали в двух чтениях. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Так, закон отменяет норму об ограничении размера резервного фонда правительства Пермского края – не более 3% утвержденного законом о бюджете общего объема расходов.Также закон дополняет основания для предоставления дотаций местным бюджетам согласно сложившейся в Прикамье практике. Существующий перечень будет дополнен случаем стимулирования развития налогового потенциала и увеличения собственных доходов. Это позволит поддержать муниципалитеты, которые работают над развитием налогового потенциала. Отметим, в бюджете на 2023 год на стимулирующие дотации запланировано почти 600 млн рублейТакже закон направлен на корректировку процедур по формированию бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. Отныне одновременно с проектом закона о бюджете не будет представляться проект долгосрочного бюджетного прогноза и перечень субсидий, предоставляемых территориям субъекта из региональной казны.Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Виталий Костарев представил депутатам итоги работы ведомства и обозначил задачи на ближайший период. Ключевыми целями ведомства Виталий Костарев назвал обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиту прав потребителей и совершенствование контрольной деятельности.За отчетный период в Управление поступило более 8800 обращений граждан - на 2,5 тысячи меньше по сравнению с 2021 годом.По данным ведомства, за 2022 год в Пермском крае зарегистрировано 1,3 млн случаев инфекционных заболеваний. Для снижения уровня заболеваемости в регионе реализуется 13 комплексных планов и программ по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме того, в прошлом году проведено 3,8 млн прививок. Благодаря этому план по вакцинопрофилактике в рамках Национального календаря был перевыполнен.В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» Роспотребнадзор осуществляет контроль за реализацией программы развития водоснабжения. По итогам 2022 года качественной питьевой водой обеспечено 94,6% населения Пермского края. В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию объекты водоснабжения в п. Ергач и д. Шадейка Кунгурского округа, п. Юго-Камский Пермского округа и с. Богородск Октябрьского округа.Также региональное управление Роспотребнадзора осуществляет контроль за безопасностью пищевой продукции, организацией питания школьников, соблюдением условий труда и прав потребителей. Сотрудники управления регулярно проводят различные инспекционные визиты, контрольные и профилактические мероприятия по соблюдению законодательства в регионе. Так, в 2022 году сотрудниками Роспотребнадзора была проведена 1491 плановая проверка и 616 внеплановых.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, повышение качества жизни и обеспечение безопасности и благополучия жителей – важнейшие задачи для властей всех уровней. «Сотрудники ведомства заботятся о качестве товаров и услуг, защищают права потребителей, решают другие важные проблемы, касающиеся здоровья наших граждан. Данные, озвученные в докладе, и положительная динамика по ряду показателей свидетельствуют о серьезной работе по обеспечению эпидемиологического благополучия в регионе», – подчеркнул спикер.В Прикамье увеличат штрафы за расклейку объявлений и нанесение граффити. Соответствующие инициативы губернатора Пермского края и главы Перми депутаты утвердили во втором чтении.Напомним, по решению комитета по государственной политике и местному самоуправлению поступившие законопроекты были объединены в один. Также ко второму чтению учтены замечания губернатора, краевой прокуратуры и государственно-правового управления аппарата Законодательного собрания.В итоге принятый законопроект увеличивает размер штрафа за незаконное размещение листовок, объявлений и плакатов, а также граффити. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.Увеличены и штрафы за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Размер штрафа составит для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 3 до 5 тысяч рублей. Документ уточняет также норму о штрафах за купание в городских фонтанах. Сейчас такой штраф составляет 1 тысячу рублей. Согласно принятой инициативе, эта норма не коснется так называемых струйных фонтанов.Парламентарии поддержали проект закона, который закрепляет основы для создания целостной транспортной системы.Этот документ вводит понятие «комплексный план транспортного обслуживания населения», которое учтет логистику всех видов транспорта, а не только автомобильного. Полномочия по его созданию будут принадлежать уполномоченному органу исполнительной власти региона. Также изменения предполагают введение понятия «региональный стандарт транспортного обслуживания населения».В целом проект закона уточняет полномочия субъекта по организации транспортного обслуживания, назначению остановочных пунктов на межрегиональных маршрутах и регулированию тарифов внутреннего водного транспорта.