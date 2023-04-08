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«Это лучшее, что было сделано для города»

Жители Перми одобрили снос торгового павильона возле ЦУМа

12.21 Среда, 12 апреля 2023
Пермь: общество
gorodperm.ru
Отдельным направлением работы городских властей является расчистка улиц от торговых павильонов, которые портят облик города.

По поручению главы Перми Алексея Дёмкина начался снос последнего торгового павильона на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проекта.

Ранее на этой территории находилось несколько разнотипных киосков и павильонов, которые закрывали архитектурные виды на центр города. В отношении торговых объектов и участков под ними было принято решение об изъятии для муниципальных нужд. Всем правообладателям были выплачены денежные компенсации.

Сейчас городские власти готовят территорию под будущее благоустройство. В последующем данная территория будет благоустроена.

– Прощаемся с пережитками прошлого. Сегодня приступили к разбору конструкции последнего киоска на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина, – сообщает в своем Telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин. – Долгое время на этом участке был настоящий «шанхай». Куча разнотипных киосков и павильонов закрывали архитектурные виды на центр города. После изъятия киосков начинаем расчищать пространство и готовить площадку под будущее благоустройство.

Горожане поддержали в соцсетях идею расчистить центр города от разномастных киосков и благоустроить освободившуюся площадку. «Это лучшее, что было сделано для города за последние годы», – эмоционально высказывается пермячка Татьяна Чазова-Кизилова.

«Очень рад, что наконец-то данную территорию начинают приводить в порядок! – пишет Александр Смирнов. – Понятно, что когда позволили все это устанавливать, другое было время (лишь бы распродать), но место откровенно изуродовали, что, к сожалению, повлекло необходимость изъятия с затратами времени и денег. Очень надеюсь, что ошибки с захламлением общественных пространств киосками, всякими рекламными щитами и прочим мусором не будут повторяться».

Справка

Решение по благоустройству площадки возле ЦУМа уже есть. До конца года на спонсорские средства здесь будет установлен арт-объект в виде доисторической ракушки – аммонита. Этот морской моллюск Пермского геологического периода является символом Пермского моря, которое около 285 миллионов лет назад простиралось от Уральских гор до Кавказа. Высота ракушки составит 3 метра, её лопасти будут подсвечиваться светодиодами. Разработчиком проекта выступил городской Институт территориального планирования.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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