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Прием заявок на Строгановскую премию открыт

В Перми прошла пресс-конференция Пермского землячества

11.47 Среда, 1 февраля 2023
Пермь: общество
Фото: Анастасия Гуляева
Пресс-конференция, посвященная началу отборочного цикла Строгановской премии по итогам 2022 года, уже традиционно состоялась в Перми. Участники пресс-конференции ответили на многочисленные вопросы журналистов и представителей пермских телеканалов.

В частности, по итогам пресс-конференции стало известно, что в период с 1 февраля по 30 апреля этого года Пермское землячество будет проводить очередной отборочный цикл приема заявок на Строгановскую премию, церемония которой будет посвящена 300-летию Перми.

«Мы очень ждем в этом году особой активности от пермской общественности в деле выдвижения номинантов, - прокомментировал секретарь правления Пермского землячества Виталий Призюк. - В Пермском крае много достойнейших людей, и сам факт номинации на премию уже почётен. Мы бы хотели, чтобы Строгановская премия подсветила много замечательных людей, о которых, может быть, ранее и не было известно. Это действительно народная премия, и все зависит от активности людей. А мы готовы оказать любую поддержку».

Напомним, Строгановская премия присуждается по нескольким номинациям: «За честь и достоинство», «За высокие достижения в общественной деятельности», «За высокие достижения в экономике и управлении», «За высокие достижения в науке и технике», «За высокие достижения в сфере культуры и сохранение исторического наследия Пермского края», «За высокие достижения в спорте».

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Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости
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