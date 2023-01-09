Живой огонь «Сочельника»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Фестиваль «Сочельник» - самое первое в новом году масштабное событие Пермского дома народного творчества «Губерния». Форум будет проходить с 13 по 15 января, торжественное открытие – 14 января в 11.00.Участниками XIII фестиваля станут коллективы из Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт- Петербурга, Москвы, городов и посёлков Пермского края. В этом году по случаю 80-летия «Губернии» «Сочельник» состоится в новом формате. Появится больше затей для детей и подростков; в открытом режиме пройдут защиты исследовательских работ по результатам фольклорных экспедиций; любимая мультипликационная площадка будет работать все дни фестиваля. Кроме того, откроется инклюзивная выставка «Глобальное искусство пермской глубинки»; специально на время «Сочельника» и только для его гостей сложатся новые музыкальные коллективы, прозвучат новые музыкальные программы.Впервые на фестивале ожидаются конкурс праздничной одежды, рассказы об этнографических источниках репертуара исполнителей, коллективное разучивание песен и игр участниками коллективов.В этом году на «Сочельник» вернётся живой огонь. 14 января в 21.00 на площади у «Губернии» начнутся выступления артистов огненного жанра «Святочные огни».Безусловно, останутся и любимые, знакомые всем затеи - пельменные помочи и мастер-классы, посвящённые разному рукоделью, концерты, которые можно увидеть только в «Губернии», выставка вертепов и гадания.В рамках фестиваля «Сочельник» 2023 года состоятся открытые фольклорные чтения по вопросам зимней календарной обрядности, концерт «Нонешняя зима» ансамбля «Репей» (г. Москва), концерт фолк-проекта «RusTredEns», концерт «Рождественская лилия» Ирины Пыжьяновой и Ярослава Колчанова, презентация праздничной одежды заводских Среднего Урала от студии «Фолкъ Толкъ» и Вячеслава Печняка, презентация книги «Традиционный костюм русского населения Урала» и многое другое.О каждом событии фестиваля подробно можно узнать в группе в ВК Пермского дома народного творчества «Губерния» - https://vk.com/permdnt.