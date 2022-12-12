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Астробиолог, академик РАН рассказал о рисках заражения вирусами из космоса
Пермь: общество
В России создан совет по астробиологии, который изучает вопросы эволюции биосферы, внутреннее строение пород при помощи нейтронов. В объединенных исследованиях принимают участие ученые Института земного магнетизма, Института катализа, Института физики Земли.
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, в лаборатории радиационной биологии группа учёных занимается вопросами астробиологии. Учёные придерживаются концепции, что жизнь появилась после зарождения сверхновых звёзд.
Во всех учебниках можно прочитать, что жизнь зародилась в океане и из него вышла на сушу. Академик РАН, специалист в области биологии, геологии, палеонтологии, астробиологии и бактериальной палеонтологии Алексей Розанов полагает, что в воду жизнь, скорее всего, попала из космоса. Дело в том, что на Землю попадали не только каменные метеориты, но и ледяные кометы. А в ледяных кометах могло сохраниться что угодно.
Доказательством тому является объём космической пыли, который ежесуточно попадает на Землю. По примерным подсчётам, каждый день прилетает до 400 тонн. Человеческому глазу не заметны такие явления. Но современное оборудование позволяет это определить.
С космическим мусором на Землю прилетают и различные микроорганизмы. Учёные считают, что людям в данном случае нечего бояться. Из космоса они прилетают в гораздо меньших количествах, чем живет на планете. Здесь пришельцы сталкиваются с триллионами вирусов и микроорганизмов землян. Местные в буквальном смысле уничтожают всё чуждое на этапе попадания «чужаков».
Космос имеет особое химическое строение элементов. Никакого сравнения с «земной» таблицей Менделеева не может быть. После «Большого взрыва» во Вселенной было образовано всего несколько элементов, из которого все живое потом и образовалось. Среди основных элементов - кислород, водород, азот и углерод. Изначально не было никакого железа, урана или меди. Со временем уже пошла перекомбинация этих биофильных элементов. На сегодняшний день в космическом пространстве их обнаружено 200 штук. Но их будет гораздо больше по мере поисков и изучения.
Процессы преобразования одних химических элементов в другие ещё продолжаются в разных частях Вселенной. Учёные не исключают, что в её просторах может быть другая жизнь, более развитая. При этом никаких подтверждений и доказательств этому нет.
На отправляемый земной сигнал в космос учёные получат ответ только через несколько сот лет. За такой период времени изменятся технологии. Существующие окажутся слабыми и архаичными.
В рассказах американского писателя Рэя Бредбери часто упоминается, что любое событие, происшедшее несколько лет назад, способно изменить ход эволюции. Со временем может измениться даже камень. Примером тому являются знаменитые Ленские столбы, потрясающий памятник на берегу реки Лены. Сейчас это место признано объектом мирового научного наследия. Учёные считают, что именно в этом районе началось бурное развитие организмов, имеющих скелет. В первую очередь различные ракушки. Является это началом эволюции или её ступенью, сейчас сказать сложно. Но учёные работают над этим вопросом, исследования продолжаются.
Подробнее: Зараза из космоса нам не угрожает - Аргументы Недели (argumenti.ru)
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, в лаборатории радиационной биологии группа учёных занимается вопросами астробиологии. Учёные придерживаются концепции, что жизнь появилась после зарождения сверхновых звёзд.
Во всех учебниках можно прочитать, что жизнь зародилась в океане и из него вышла на сушу. Академик РАН, специалист в области биологии, геологии, палеонтологии, астробиологии и бактериальной палеонтологии Алексей Розанов полагает, что в воду жизнь, скорее всего, попала из космоса. Дело в том, что на Землю попадали не только каменные метеориты, но и ледяные кометы. А в ледяных кометах могло сохраниться что угодно.
Доказательством тому является объём космической пыли, который ежесуточно попадает на Землю. По примерным подсчётам, каждый день прилетает до 400 тонн. Человеческому глазу не заметны такие явления. Но современное оборудование позволяет это определить.
С космическим мусором на Землю прилетают и различные микроорганизмы. Учёные считают, что людям в данном случае нечего бояться. Из космоса они прилетают в гораздо меньших количествах, чем живет на планете. Здесь пришельцы сталкиваются с триллионами вирусов и микроорганизмов землян. Местные в буквальном смысле уничтожают всё чуждое на этапе попадания «чужаков».
Космос имеет особое химическое строение элементов. Никакого сравнения с «земной» таблицей Менделеева не может быть. После «Большого взрыва» во Вселенной было образовано всего несколько элементов, из которого все живое потом и образовалось. Среди основных элементов - кислород, водород, азот и углерод. Изначально не было никакого железа, урана или меди. Со временем уже пошла перекомбинация этих биофильных элементов. На сегодняшний день в космическом пространстве их обнаружено 200 штук. Но их будет гораздо больше по мере поисков и изучения.
Процессы преобразования одних химических элементов в другие ещё продолжаются в разных частях Вселенной. Учёные не исключают, что в её просторах может быть другая жизнь, более развитая. При этом никаких подтверждений и доказательств этому нет.
На отправляемый земной сигнал в космос учёные получат ответ только через несколько сот лет. За такой период времени изменятся технологии. Существующие окажутся слабыми и архаичными.
В рассказах американского писателя Рэя Бредбери часто упоминается, что любое событие, происшедшее несколько лет назад, способно изменить ход эволюции. Со временем может измениться даже камень. Примером тому являются знаменитые Ленские столбы, потрясающий памятник на берегу реки Лены. Сейчас это место признано объектом мирового научного наследия. Учёные считают, что именно в этом районе началось бурное развитие организмов, имеющих скелет. В первую очередь различные ракушки. Является это началом эволюции или её ступенью, сейчас сказать сложно. Но учёные работают над этим вопросом, исследования продолжаются.
Подробнее: Зараза из космоса нам не угрожает - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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