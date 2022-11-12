Пермская епархия отправила в Донбасс 15 тонн гуманитарного груза
Пермь: общество
pravperm.ru
В понедельник в Перми завершился первый этап благотворительной акции «Возвращайся живым!». На территории Свято-Троицкого кафедрального собора Перми состоялась передача гуманитарной помощи Донбассу.
Акция организована и реализуется по благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и проходит с октября на территории Пермской епархии. Целью благотворительного мероприятия стал сбор гуманитарной помощи Донбассу. В ходе акции было собрано 15 тонн груза: теплые вещи, продукты, средства гигиены.
Организаторами акции выступил отдел церковно-приходских школ Пермской епархии при участии епархиального отдела по церковной благотворительности и социального служения.
В сборе вещей принимают участие прихожане храмов Пермской епархии, педагоги и воспитанники воскресных церковно-приходских и общеобразовательных школ, неравнодушные жители.
Особенностью благотворительной акции стала инициатива воспитанников воскресных школ, которые приняли решение написать «письмо солдату». Ребята из более чем восьмидесяти церковно-приходских школ Пермской епархии отправили послания со словами поддержки и рисунками в адрес тех, кто сегодня несет нелегкую службу на границе нашей Родины.
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