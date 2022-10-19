На территории заповедника «Вишерский» обнаружен новый для заповедника вид птиц - соловей-красношейка

11.46 Четверг, 27 октября 2022
Пермь: общество
Заповедник «Вишерский»
Ранее соловьи-красношейки не залетали на территорию заповедника и никогда не попадались на глаза научным сотрудникам «Вишерского», пояснил замдиректора по научной работе, к.б.н. Василий Колбин, который визуально зафиксировал редкую для заповедника птицу во время рабочей экспедиции.

«Сделать фотографию самки соловья-красношейки не успел. Встреча, как это часто случается, была неожиданной. Ранее, в 90-е годы, этот вид наблюдали сотрудники ПГНИУ в районе Кваркуша и возле поселка Золотанка (упомянутые пункты не являются территорией заповедника). И это были единственные места в Пермском крае, где изредка, но встречалась эта птица. Что соловья привело в заповедник и надолго ли - пока неизвестно. Будем изучать», - поделился Василий Колбин.

Кроме нового для заповедника вида птиц, Василий Колбин заметил и другие изменения в жизни пернатых, на изучении которых он специализируется.

«Интересным фактом стало обнаружение синехвостки. Я ее заметил 2 октября на кордоне Лыпья. Для сравнения, в предыдущие годы самая поздняя встреча с синехвосткой фиксировалась в 20-х числах сентября. Этой птице предстоит долгий перелет до зимовки в Индии и Юго-Восточной Азии. И она старается вылететь пораньше», - рассказал Василий Колбин.

Зафиксированы и более ранние перелеты птиц. Научным сотрудником заповедника «Вишерский» замечен перелет рогатых жаворонков 29 сентября. По только им известной причине они решили покинуть летнюю резиденцию преждевременно. Ранее их видели в первой декаде октября. По мнению Колбина, небольшой разброс в перелетном поведении птиц допустим. Погода для рогатых жаворонков не является решающим фактором в перелете. Они кочуют не спеша и недалеко. Главное для них – количество снега. Чем меньше, тем лучше. Зимовать рогатые жаворонки могут в Оренбуржье.

На хребте Ишерим (территория заповедника) обнаружен интенсивный пролет краснозобых коньков из Арктики. В течение часа зафиксировано около 100 птиц.

Эти уникальные данные по перелетам птиц с точными датами получены замдиректора по научной работе Василием Колбиным во время его недавней экспедиции на территорию заповедника, которая длилась 30 дней. Сейчас все данные анализуются и вносятся в Летопись природы заповедника «Вишерский». Подобные экспедиции – часть работы заповедных «научников».

«Такие экспедиции нужны для выполнения основной задачи заповедника – сохранения биоразнообразия. Мы должны понимать, что происходит в природе. Для этого специалисты должны постоянно быть в природе, собирать данные, наматывать непростые километры по тайге, ловить изменения, анализировать и выявлять тенденции», - сказал Колбин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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