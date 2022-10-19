На территории заповедника «Вишерский» обнаружен новый для заповедника вид птиц - соловей-красношейка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ранее соловьи-красношейки не залетали на территорию заповедника и никогда не попадались на глаза научным сотрудникам «Вишерского», пояснил замдиректора по научной работе, к.б.н. Василий Колбин, который визуально зафиксировал редкую для заповедника птицу во время рабочей экспедиции.«Сделать фотографию самки соловья-красношейки не успел. Встреча, как это часто случается, была неожиданной. Ранее, в 90-е годы, этот вид наблюдали сотрудники ПГНИУ в районе Кваркуша и возле поселка Золотанка (упомянутые пункты не являются территорией заповедника). И это были единственные места в Пермском крае, где изредка, но встречалась эта птица. Что соловья привело в заповедник и надолго ли - пока неизвестно. Будем изучать», - поделился Василий Колбин.Кроме нового для заповедника вида птиц, Василий Колбин заметил и другие изменения в жизни пернатых, на изучении которых он специализируется.«Интересным фактом стало обнаружение синехвостки. Я ее заметил 2 октября на кордоне Лыпья. Для сравнения, в предыдущие годы самая поздняя встреча с синехвосткой фиксировалась в 20-х числах сентября. Этой птице предстоит долгий перелет до зимовки в Индии и Юго-Восточной Азии. И она старается вылететь пораньше», - рассказал Василий Колбин.Зафиксированы и более ранние перелеты птиц. Научным сотрудником заповедника «Вишерский» замечен перелет рогатых жаворонков 29 сентября. По только им известной причине они решили покинуть летнюю резиденцию преждевременно. Ранее их видели в первой декаде октября. По мнению Колбина, небольшой разброс в перелетном поведении птиц допустим. Погода для рогатых жаворонков не является решающим фактором в перелете. Они кочуют не спеша и недалеко. Главное для них – количество снега. Чем меньше, тем лучше. Зимовать рогатые жаворонки могут в Оренбуржье.На хребте Ишерим (территория заповедника) обнаружен интенсивный пролет краснозобых коньков из Арктики. В течение часа зафиксировано около 100 птиц.Эти уникальные данные по перелетам птиц с точными датами получены замдиректора по научной работе Василием Колбиным во время его недавней экспедиции на территорию заповедника, которая длилась 30 дней. Сейчас все данные анализуются и вносятся в Летопись природы заповедника «Вишерский». Подобные экспедиции – часть работы заповедных «научников».«Такие экспедиции нужны для выполнения основной задачи заповедника – сохранения биоразнообразия. Мы должны понимать, что происходит в природе. Для этого специалисты должны постоянно быть в природе, собирать данные, наматывать непростые километры по тайге, ловить изменения, анализировать и выявлять тенденции», - сказал Колбин.