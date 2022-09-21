В ПГМУ прошла лекция на тему «Мониторинг безопасности лекарственных средств»

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

20 сентября в главном корпусе ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера прошла лекция на тему «Мониторинг безопасности лекарственных средств», которую провела Ирина Ширинкина, начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств.В ходе встречи участники, основная часть которых состояла из студентов-медиков, познакомились с темой мониторинга лекарств и узнали, как ведется контроль их оборота в нашей стране. Также волонтеры-медики рассказали, что обязательно должно быть в домашней аптечке, а какими лекарствами можно пользоваться только после назначения врача. Затем каждый мог принять участие в викторине, в которой проверил полученные знания.Обо всем по порядку рассказала координатор Пермского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Влада Галанова:«С 12 по 25 сентября по всей стране волонтерами-медиками проводилась акция «Лекарства без вреда», в том числе и на территории Пермского края. Цель акции – информирование населения о правилах хранения, утилизации и разумном применении лекарственных средств. Кроме того, важно повышать качество знаний в сфере лекарственного оборота не только у пациентов, но и у медицинских работников. В связи с этим мы (Пермское отделение волонтеров-медиков) совместно с Роскомздравнадзором провели образовательную встречу для студентов ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.В ходе встречи Ирина Васильевна Ширинкина рассказала ребятам о том, чем занимается структура, какие существуют нормативно-правовые аспекты мониторинга лекарственных средств, как медицинскому работнику правильно сообщать о побочных/нежелательных реакциях лекарственных препаратов.После теоретической части региональный координатор направления «Санитарно-профилактическое просвещение населения» Анна Рыбакова провела для участников встречи викторину, посвящённую комплаентности (это приверженность лечению – степень соответствия между поведением больного и рекомендациями, полученными от врача). Студенты смогли оценить свои знания в сфере формирования приверженности пациентов к регулярной терапии, увидеть для себя новые точки роста в данной теме», – подвела итоги Влада.Напомним, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.