YouTube смог избежать наказания за публикацию видео с жестоким обращением с животными
Пермь: общество
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Компания постоянно говорит о безопасности пользователей, но на деле получает доход от видео, травмирующих психику.
Некоммерческая организация зоозащитников Lady Freethinker подала в суд на YouTube за публикацию видео с жестоким обращением с животными. Несмотря на то, что в правилах YouTube закреплена недопустимость подобного контента, такие ролики на видеохостинге есть, с них компания получает доход, так как туда еще и добавляется реклама.
Судебный процесс затянулся почти на год, в результате суд постановил, что платформа не может быть ответственна за контент, размещаемый пользователями, хотя модерация контента – обязанность хостинга. Таким образом, у YouTube фактически развязаны руки, поэтому там легко «пропускают» контент с призывами к вражде и насилию, инструкциями по сборке оружия и многое другое. Все это могут посмотреть не только взрослые, но и дети.
Напомним, в России сайт видеохостинга маркируется в поисковых сетях как нарушающий закон. Роскомнадзор сообщает о фактах цензуры и нарушениях прав россиян на платформе. Так, без объяснения причин YouTube удалил десятки аккаунтов российских телеканалов и блогеров. Требования Роскомнадзора о разблокировке и восстановлении этих каналов, как и штрафы, на хостинг не действуют. Как видно, закона для YouTube нет, поэтому информации оттуда следует доверять с осторожностью.
Некоммерческая организация зоозащитников Lady Freethinker подала в суд на YouTube за публикацию видео с жестоким обращением с животными. Несмотря на то, что в правилах YouTube закреплена недопустимость подобного контента, такие ролики на видеохостинге есть, с них компания получает доход, так как туда еще и добавляется реклама.
Судебный процесс затянулся почти на год, в результате суд постановил, что платформа не может быть ответственна за контент, размещаемый пользователями, хотя модерация контента – обязанность хостинга. Таким образом, у YouTube фактически развязаны руки, поэтому там легко «пропускают» контент с призывами к вражде и насилию, инструкциями по сборке оружия и многое другое. Все это могут посмотреть не только взрослые, но и дети.
Напомним, в России сайт видеохостинга маркируется в поисковых сетях как нарушающий закон. Роскомнадзор сообщает о фактах цензуры и нарушениях прав россиян на платформе. Так, без объяснения причин YouTube удалил десятки аккаунтов российских телеканалов и блогеров. Требования Роскомнадзора о разблокировке и восстановлении этих каналов, как и штрафы, на хостинг не действуют. Как видно, закона для YouTube нет, поэтому информации оттуда следует доверять с осторожностью.
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