На Пермской ярмарке прошло открытие межмузейного проекта «Русская голгофа»

11.16 Четверг, 18 августа 2022
Пермь: общество
«ВВ»
Участниками проекта стали мемориальный комплекс «Бутово» (г. Москва), музей-заповедник «Пермь-36», музей архиерейского подворья, музей Георгиевского зала (г. Пермь).

Основная часть экспозиции была подготовлена мемориальным комплексом «Бутово». Собранные документы и фотографии отражают первый период гонений на Русскую церковь в 1917-1921 гг.

На открытии выставки присутствовали исполняющая обязанности председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, секретарь Пермской митрополии протоерей Андрей Литовка, члены межконфессионального комитета Пермского края.

Рассказывает Игорь Гарькавый, директор мемориального комплекса «Бутово»: « Эта выставка - продолжение проекта, который мы начали в 2019 году, на базе Бутовского полигона. Это место, где в 1937-1938 годах проводились массовые расстрелы. Всего за эти годы на полигоне было расстреляно 20762 человека. Мы хотим в Бутово создать музей, куда будут стекаться все предметы, свидетельства о страдальцах за веру за весь советский период с 1917 по 1991 год. Здание, которое предполагается приспособить под этот музей, - это здание спецскладов МГБ СССР, построенное в 1946-1947 годах, его еще долго и долго придется приспосабливать, сейчас мы на стадии проектных работ. И вот в этот период, пока идет подготовка, мы решили создать передвижные выставки «Русская голгофа».

Выставки уже были предствлены в нескольких регионах России, например, сейчас выставка начала работу в Липецке. Пермь - уже шестой регион, где эта выставка проходит.

В Прикамье мы работали над открытием выставки совместно с музеем-заповедником «Пермь-36». В Пермском крае увидеть выставку смогут не только посетители Пермской ярмарки, в дальнейшем экспозицию планируют показать и в других городах края.

Выставка состоит из двух частей: это модуль, который сделали мы, и наши пермские коллеги собрали очень интересные предметы, фотографии и свидетельства гонений на веру. Многие экспонаты совершенно уникальны, например, воздух и покровцы в крови священника села Дворец Оханского уезда Пермской губернии. Мы можем рассказать о совершенно удивительных путях получения информации. Фотография священномученика Константина Широкинского появилась буквально за неделю до открытия выставки благодаря клубу любителей восточно-европейских овчарок. Член этого клуба обратился к нашим коллегам с просьбой помочь ему в сборе информации о его прадедушке. Так появилась фотография священника, убитого в Перми в 1918 году, которую очень давно разыскивали, чтобы написать икону.

Мы хотим призвать общество вернуться к дискуссии об истории нашего Отечества. XX век стал очень сложным для нашей страны, есть разные точки зрения на этот период нашей истории. На мой взгляд, именно на сегодняшнем этапе истории нам всем важно договориться о прошлом. И Русская церковь в Русской цивилизации как раз и является тем объединяющим звеном, опираясь на которое, общество может объединиться.

Церковь позволяет нам увидеть исконную Россию, без искажений и надстроек. И вот эта выставка, на мой взгляд, позволяет серьезно проработать историческую память, потому что «скелеты в шкафу» хранить не надо, надо их просто хоронить… Есть страшные вещи, которые нам приходится вспоминать, но мы их вспоминаем не для того, чтобы кого-то обвинить, на кого-то показать пальцем. Это все - уже давно минувшее прошлое. Но важно, чтобы об этом прошлом мы договорились…

Кроме документов, которые мы извлекаем из архивов, прямо сегодня у каждого из нас есть возможность создать еще один источник, опираясь на который, мы все сможем понять наше прошлое. Это запись устных свидетельств. Это тот источник, который сегодня ускользает у нас из рук. В годы пандемии от нас уже ушли, к сожалению, в большом количестве те самые бабушки, которые являются главными хранителями нашей церковной памяти.

В музее, который мы сейчас создаем, речь пойдет не только о периоде «красного террора» или массовых репрессий 1937-1938 годов. Нас очень интересует, как шла борьба за храмы в годы хрущевских гонений. Это совсем недалеко от нас - это конец 50-х, многие люди это еще помнят. И есть люди, которые еще рядом с нам и могут рассказать, как все было. Пожалуйста, возьмите ваши смартфоны, подойдите к вашим старикам, попросите их сказать, что они помнят, что знают. Это очень важно сегодня. Таким образом мы можем сохранить нашу память…»

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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