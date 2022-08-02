В Перми открылся Всероссийский патриотический фестиваль «Щит России 2022»

16.54 Среда, 10 августа 2022
Пермь: общество
Тема патриотизма не понаслышке знакома каждому, кто сегодня собрался в большой студии ГТРК Пермь. Здесь состоялось открытие Всероссийского патриотического фестиваля «Щит России».

В этом году один из ведущих журналистских форумов страны, проводимый в Перми, посвящен Году культурного наследия народов России. На суд жюри пришло 600 работ из разных регионов страны, от Калининграда до Сахалина.

Некоторые журналисты участвуют в фестивале не впервые. В их числе - Луиза Ахтямова. Ее детская редакция «Радио России Башкортостан» в прошлом году получила главную награду конкурса. Она говорит: «Детский проект «Солнечный город» ГТРК Башкортостан уже 10-й раз в Перми. Замечательный город и замечательный фестиваль!»

А вот ведущий информационных программ из Карелии Сергей Ткачук в качестве участника фестиваля в Перми впервые: «Тема крещения Карелов, становления нации, исторический выбор очень хорошо попадают в тематику, и мы показали этот 800-летний период».

Этот год для фестиваля - 25-й. Особенностью юбилейного фестиваля стало то, что на этот раз принимались работы не только в области телевидения и радио, но и опубликованные в печатных СМИ и интернет-изданиях. Жюри предстоит оценивать не только режиссуру, операторское и репортерское мастерство, сценарий, но и нестандартные творческие ходы.

«Человек, который все время собирает свою жизнь по инструкции, никогда не достигнет результата, того, чтобы о его работе сказали: о, что-то новое! И наоборот, если это есть - он будет генерировать идеи снова и снова. Только тогда интересно», - считает Александр Сладков, председатель жюри Всероссийского фестиваля «Щит России 2022».

Расстояния для участников фестиваля и членов жюри помехой не стали. Те, кто не смог приехать в Пермь, передавали своим коллегам теплые пожелания онлайн. Нашел время и записал видео-обращение с Донбасса специальный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев: «Очень сожалею, что не смогу принять личное участие в работе юбилейного фестиваля «Щит России», но мысленно и душой я с вами, с Александром Сладковым и другими единомышленниками, коллегами и друзьями».

За 25 лет в фестивале приняли участие журналисты из 83 регионов страны, а жюри посмотрело более 6 тысяч работ. Традиционно, помимо конкурсных испытаний, участников ждут экскурсии, круглые столы и мастер-классы. Кроме того, впереди открытые разборы работ, общение, обмен опытом и знакомство с Пермью. Победители фестиваля будут названы 12 августа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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