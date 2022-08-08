Проблемы и перспективы развития рынка воды в розлив обсудили в Перми

14.12 Вторник, 9 августа 2022
Пермь: общество
"ВВ"
В Перми состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы развития рынка питьевой воды и питьевой воды в розлив (на примере Пермского края)». В работе круглого стола приняли участие сенатор, первый заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ Сергей Митин, члены Ассоциации производителей питьевой воды в розлив, региональный координатор проекта «Чистая страна» в Пермском крае Вячеслав Марков, представители профильных ведомств Пермского края.

В ходе круглого стола состоялось обсуждение проблем отрасли, таких как наведение порядка на рынке питьевой воды в розлив и повышение грамотности населения в области культуры осознанного потребления воды в соответсвии с идеями национальных проектов «Демография», «Экология», реализации партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».

С приветственным словом к участникам обратился Сергей Митин. Он отметил, что на сегодняшний день на федеральном уровне комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при участии Ассоциации производителей питьевой воды в розлив осуществляет парламентский контроль за созданием законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей деятельность по производству и реализации такой продукции. «Кроме того, в условиях общего тренда «зеленой экономики» и повышения экологичности пищевых производств подобный формат торговли позволяет сократить использование пластиковых бутылок на 30 тысяч штук в год только с одного автомата». Парламентарий напомнил, что по итогам проведения заседания рабочей группы на площадке Совета Федерации был разработан комплекс мероприятий по развитию данного сегмента рынка.

Место проведения круглого стола выбрано не случайно. Пермь является одним из ключевых регионов развития аквавендинга в стране. По словам заместителя председателя Пермской городской Думы Максима Спиридонова: «Пермь была одним из пионеров отрасли, здесь работают производители автоматов, продажи которых идут далеко за пределы региона. Вода в розлив - наиболее доступна по цене, к тому же она снижает количество пластика и выбросы в атмосферу. В то же время бурный рост этого рынка сопровождается случаями недобросовестной конкуренции со стороны некоторых местных производителей и продавцов воды и оборудования для её продажи. Вот почему обсуждаемые вопросы очень актуальны, и необходимо создать стандарты для контроля качества воды в розлив. Также следует повышать грамотность людей: проводить публичные лекции, уроки в школах, а также слепые дегустации воды. Конкурировать надо за качество».

Сегодня в стране работает порядка 30 тысяч автоматов по продаже питьевой воды, и этот сегмент занимает около 20% всего объёма рынка питьевой воды. Однако на данный момент это направление не регламентировано нормативно-правовой базой и, по сути, находится за пределами правового поля. Отсутствие нормативно-правовой базы приводит к тому, что контролирующие органы не имеют критериев, по которым можно проверить качество продаваемой в розлив воды. Отсюда появление на рынке недобросовестных предпринимателей, продающих воду сомнительного качества, употребление которой может быть небезопасно для здоровья.

«Вода – стратегический продукт, важный для здоровья жителей нашей страны. Совместно с научным сообществом, экспертами, надзорными органами, участниками рынка важно разработать эффективные нормы и правила для организации этой деятельности», - отметил председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артём Старостин.

На сегодняшний день на федеральном уровне ведется работа по созданию нормативно-правовой базы и наведению порядка на рынке питьевой упакованной воды и питьевой воды в розлив. Участники встречи поддержали инициативу по разработке проекта федерального закона, объединяющего общие принципы организации производства и реализации питьевых вод в стране. По общему мнению участников встречи, отрасли питьевой воды в розлив требуются нормативно-правовые основы для организации деятельности.

«Мы благодарим парламентариев и региональных представителей органов власти за внимание к нашей отрасли и совместную работу по защите прав предпринимателей, реализующих воду в розлив посредством вендинговых автоматов», - отметил в ходе беседы член правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив, директор ООО «Каскад плюс» Юрий Михеев.

Просьбы отраслевого сообщества по наведению порядка на рынке питьевой воды в розлив также нашли отклик среди представителей региональных и федеральных органов власти и профильных ведомств. В частности - по решению проблем, связанных с недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением в части использования товарных знаков и патентного права на рынке питьевой воды в розлив.

По словам члена Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Александра Ноды, учредителя ООО «Третий кран» (2008 г., пионер водного вендинга): «В 2014 году в России установлен курс на импортозамещение, и китайские автоматы начали копироваться российскими производителями и в Перми, и по всей России. Но отдельные производители решили не останавливаться на копировании чужого оборудования, а патентовать все узлы, чтобы максимально ограничить конкуренцию и закабалить своих покупателей. Дошло до того, что они начали со своих же покупателей успешно снимать деньги за авторские права. Сейчас все, кто купил автоматы у нашего конкурента, под угрозой, поскольку фактически не имеют никаких прав на товарные знаки и на эксплуатацию оборудования (все внутри автомата запатентовано). К сожалению, наши недобросовестные конкуренты получают господдержку как экспортеры и тратят ее на регистрацию чужих торговых марок в других странах, ограничивая, а не развивая экспорт из РФ. От недобросовестной конкуренции страдают все, и в конечном итоге потребители, поскольку монополия ведет только к росту цен и на воду, и на оборудование».

«В результате обсуждения этой темы будет продолжена совместная работа с участниками рынка питьевой воды в розлив в части популяризации культуры осознанного употребления воды», - подчеркнул в завершение мероприятия региональный координатор проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» в г. Пермь Вячеслав Марков.

По итогам круглого стола была создана резолюция, которая включает в себя рекомендации по организации работы в части развития рынка питьевой воды в розлив на региональном уровне, подготовке предложений для создания нормативно-правовой базы по регулированию отрасли, для проведения просветительской работы о культуре потребления питьевой воды, включая природную минеральную воду, а также для предотвращения недобросовестной конкуренции и монополизации рынка отдельными производителями.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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