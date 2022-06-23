«Добровольцы Донбасса» отправили из Перми в Луганск третий благотворительный груз

11.28 Вторник, 28 июня 2022
Пермь: общество
ОПБФ «Добровольцы Донбасса»
Благотворительный фонд помощи добровольцам Донбасса и членам их семей «Добровольцы Донбасса», созданный в Пермском крае, действует немногим более трех месяцев. Но в марте и апреле он уже отправил в Луганскую Народную Республику гуманитарных грузов более чем на 5 млн рублей. Добровольческим формированиям были переданы средства личной защиты, перевязочные средства.

Формируются также гуманитарные грузы для мирных жителей, для детей Луганска. В том числе адресную помощь получают детские дома в ЛНР.

Основные благотворители фонда - предприниматели и спортсмены, в первую очередь краевая федерация дзюдо и федерация самбо Пермского края. Фонд принимает от граждан и организаций продукты, предметы гигиены, на собранные средства приобретается то, в чем больше всего нуждаются в ЛНР.

И вот завершено формирование третьего гуманитарного груза для ЛНР. 27 июня в Луганск отправились не только продукты и товары медицинского назначения, но и автотранспорт.

- Сегодня мы отправляем очередной гуманитарный груз, собранный совместно с федерацией самбо Пермского края, - рассказывает президент Общественно-полезного благотворительного фонда помощи добровольцам Донбасса и членам семей «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников. - Он предназначен для добровольческих подразделений Донбасса и для гуманитарных целей, в том числе для МЧС Луганской Республики, госпиталей и других организаций. Мы передаем МЧС Луганска автомобиль УАЗ и машину «Мицубиси» - в боевые подразделения добровольцев. Также везем изделия медицинского назначения, медицинскую одежду, продукты, средства защиты, средства личной гигиены, обмундирование.

На этот раз представителей фонда сопровождают пермские музыканты во главе с Инной Наговицыной. Они будут давать концерты для бойцов в местах их размещения, в полевых условиях, а также для бойцов, находящихся на излечении в госпиталях.

Исполнительный директор федерации самбо Пермского края Антон Яговцев поясняет:

- С начала спецоперации федерация самбо активно включилась в помощь жителям Донбасса и Луганской Народной Республики. У нас идет поставка оборудования в фонд «Добровольцы Донбасса», автотранспорта, в том числе и по заявкам. Уже третий груз собран при активном участии президента федерации самбо, при содействии со стороны наших спортсменов, в том числе детей, которые несут в фонд поддержки продукты питания, средства гигиены, игрушки. Вся наша федерация активно вовлечена в эту работу. Помогаем, чем можем!

Фонд «Добровольцы Донбасса» работает по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 38а, офис 502. Телефон +7 (919) 705 83 37, электронная почта opbf-dobrovolec@bk.ru. Корпоративная карта для зачисления частных пожертвований: 5140 1702 1470 9066.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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