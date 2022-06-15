Юные дзюдоисты из ЛНР проведут две недели на сборах и отдыхе в Прикамье

Марина Осипова © Вечерние ведомости

22 июня утренним новороссийским поездом в Пермь прибыли 30 юных спортсменов из Луганской Народной Республики. Ребятам от 9 до 16 лет, все они занимаются дзюдо. На ближайшие две недели федерация дзюдо Пермского края подготовила для них насыщенную спортивную и культурную программу.- Мы приняли решение пригласить к нам юных спортсменов, - говорит Яков Гусейнов, президент федерации дзюдо Пермского края. - Для нас важно, чтобы дети смогли отдохнуть в безопасности, познакомиться с такими же, как они, борцами, подружиться, приобрести новый опыт, поделиться своим. Таким образом ребятам из Луганской Республики будет намного проще и комфортнее войти в большую семью дзюдо России.Борцов разместили в федеральном центре «Снежинка». Их ждут ежедневные спортивные занятия и совместные тренировки. В этом им помогут их сверстники из секций Чайковского и близлежащих городов. Спортивные мероприятия будут чередоваться с экскурсиями, развлечениями, совместными прогулками. Это позволит ребятам сменить обстановку и набраться новых впечатлений.- В городах прифронтовой зоны практически нет мужского населения, все заняты в военных действиях, - напоминает Вячеслав Лучников, президент благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». - Ребята предоставлены матерям, бабушкам. Детей на улицах удручающе мало, им не хватает общения. А новые впечатления - в основном об обстрелах. Это мы и хотим изменить.Ольга Пьянкова, президент Федерации дзюдо Луганской Народной Республики, отмечает:- Будем надеяться, что здесь ребята потренируются, узнают что-то новое, может быть, что-то свое расскажут, покажут. Обмен опытом - это всегда полезно.Организовать поездку спортсменов из ЛНР удалось благодаря инициативе движения «Добровольцы Донбасса», при содействии министерств социального развития и территориальной безопасности Пермского края. Финансовые расходы взяли на себя члены попечительского совета федерации дзюдо Пермского края.