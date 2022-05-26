«КОРТРОС» приобрел под застройку еще одну площадку в районе ДКЖ

Станислав Киселев: Стратегия компании – это проекты комплексного освоения территорий

11.48 Вторник, 31 мая 2022
Пермь: общество
АО «КОРТРОС-Пермь»
В Перми появится еще один жилой комплекс от крупного федерального застройщика ГК «КОРТРОС». Компания завершила сделку по приобретению нового участка площадью 2,8 га по ул. Барамзиной, 10.

Сейчас в компании идет работа над параметрами будущего комплекса. Так что о подробностях говорить рано. Но уже известно, что участок позволяет построить до 60 тысяч кв. метров жилья и коммерческой недвижимости со всей необходимой инфраструктурой.

Напомним, что «КОРТРОС» уже ведет строительство в этом районе. В границах улиц Барамзиной и Учительской возводится жилой комплекс под фирменным брендом компании – iLove. Проект iLove – это, конечно, про любовь. К своему дому, семье, родному городу. Так что ЖК позиционируется как семейный квартал, наполненный уютом, с тихой, зеленой территорией и одновременно с хорошей транспортной обеспеченностью и доступностью за счет близости к центру.

Несмотря на романтическое название, с технологиями здесь все в порядке. Квартал будет оснащен современными инженерными системами, отвечающими за комфорт, безопасность и ресурсосбережение.

Завершить комплекс планируется в 2024 году. А новоселы появятся в квартале уже этой осенью – в первой очереди идут отделочные работы. Почти готова коробка второй очереди, ведутся фасадные работы и внутренняя планировка. А недавно получено и разрешение на строительство третьей очереди. И это означает, что вместе с жильем строители могут приступить к возведению детского сада.

Детский сад площадью более 700 квадратных метров в квартале iLove сможет принять 100 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для каждой из четырех групп предусмотрены отдельные блоки и собственная прогулочная площадка на территории детского сада. Будет, конечно, и вся инфраструктура: медкабинет, пищеблок, помещения для развивающих занятий, а также административные и служебно-бытовые помещения для персонала. А на территории садика – общая спортивная площадка.

Детский сад будет сдан вместе с последними объектами квартала iLove в 2024 году. Он станет уже третьим крупным социальным объектом «КОРТРОСа» в Перми – девелопер построил садики и в квартале «На Механошина», и в «Гулливере». В компании с пониманием относятся к потребностям города и выполняют все свои обязательства. Многолетнее партнерство с краевыми и городскими властями является взаимовыгодным. А главное – оно соответствует интересам горожан.

– В совместных усилиях с органами государственной власти и местного самоуправления мы видим большую перспективу, – отмечает генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. – С моей точки зрения, для застройщика партнерство – это путь к успеху. Девелоперский бизнес всегда сопряжен с плотным взаимодействием с властью. Стратегия и опыт компании, проверенный десятилетиями, – это проекты комплексного освоения территорий, масштабные проекты жилищного строительства. И сегодня мы в очередной раз убеждаемся, что это верное направление. По большому счету, именно эти проекты при фокусированном взаимодействии власти и бизнеса дают очень серьезный кумулятивный эффект.

В горизонте 2025 года компания планирует завершить застройку только что приобретенной площадки. Участок находится в непосредственной близости от квартала iLove – и, возможно, станет его логическим продолжением. Тем более что флагманские бренды ГК «КОРТРОС», iLove и Headliner, пришедшие из столицы, отлично приживаются на пермской земле.

– Руководство «КОРТРОСа» неоднократно заявляло, что считает Пермь одним из приоритетных регионов присутствия, – напоминает руководитель проектного офиса компании в Перми Анатолий Маховиков. – Моя задача как руководителя проектного офиса – наращивать земельный портфель. И активная работа в этом направлении ведется постоянно. Сегодня в Пермском крае создаются условия для стабильного развития отрасли, комплексного развития территорий. Руководство региона находится в диалоге с застройщиками, адекватно оценивает положение дел, слышит участников рынка. Со своей стороны, мы готовы направить весь свой опыт и компетенции на развитие города. Готовы сделать все, чтобы жизнь пермяков стала ярче, уютнее, комфортнее.

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Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости
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