Готовы прийти на помощь

Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

В Курском медицинском университете завершилась VII Всероссийская олимпиада по навыкам неотложной помощи «Учения». Организацию набора участников и их подготовку взяли на себя Пермское отделение ВОД «Волонтёры-медики» и ПГМУ им. академика. Е.А. Вагнера.О том, что такое Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», рассказывает координатор Пермского регионального отделения ВОД Влада Галанова.- Волонтёры-медики оказывают помощь в здравоохранении. У нас много направлений деятельности, где ребята действительно вносят весомый вклад в укрепление здоровья населения. Расскажу подробнее об основных направлениях. Всего их семь. Основное и наиболее масштабное - помощь медицинским организациям. Волонтёры-медики в 10 территориях Пермского края ежедневно помогают в поликлиниках и стационарах младшему и среднему медицинскому персоналу, присутствуют при проведении диагностических и лечебных манипуляций. Это направление позволяет ребятам определиться с дальнейшей специальностью, познакомиться с разными видами медицинской помощи и приступить к медицинской практике с первых дней обучения. Наше движение сотрудничает с большим количеством медицинских организаций в регионе, благодаря этому у волонтёров есть возможность попробовать себя как в терапии, хирургии, так и в более узких направлениях, например, в нейрохирургии.В период пандемии волонтёры-медики первыми подключились к оказанию помощи, в том числе в ковидных отделениях.Кроме того, наши волонтёры совместно с бригадой выездной поликлиники Пермской краевой клинической больницы выезжают в малонаселённые территории края и помогают сделать медицинскую помощь доступней.Следующее направление - санитарно-профилактическое просвещение населения. Главная задача этого направления - профилактика социально значимых заболеваний, например, онкологии, ВИЧ/СПИД, заболеваний опорно-двигательной системы, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других. Мы обучаем население, рассказываем о факторах риска развития того или иного заболевания, делимся правилами профилактики. Работа ведётся системно, и мы заметили, что наши подопечные стали проходить профилактические осмотры, практиковать суставную и глазную гимнастику во время учебного или рабочего дня. Это говорит о том, что наши методики эффективны, люди нам доверяют, а доверие - это самое важное.В рамках направления «Популяризация кадрового донорства» волонтёры-медики просвещают население в отношении ответственного и регулярного донорства, принимают участие в организации донорских акций, выезжают совместно с Пермской краевой станцией переливания крови в муниципалитеты. Кроме того, в сфере донорства крови и её компонентов, а также костного мозга мы реализуем социальные акции и проекты. Например, к Международному дню донора мы организовали тематическую выставку рисунков детей, которые проходят лечение от рака. Ребята изобразили, как они видят донорство, и поблагодарили доноров, благодаря которым выживают тысячи пациентов.Благодаря направлению «Профориентация школьников в медицине» мы формируем кадровый резерв абитуриентов из школьников, которые интересуются медициной. Волонтёры-медики проводят презентационные встречи, где рассказывают про медицинские специальности, организуют встречи с врачами и экскурсии в медицинские организации. Кроме того, школьники становятся добровольцами, юными волонтёрами-медиками, которые наравне со старшими товарищами помогают в больницах, обучают учеников младших классов правилам здорового образа жизни, формируют волонтёрское комьюнити в школах.Популяризация здорового образа в жизни в Пермском крае - приоритетное направление для нашего отделения. Мы проводим как яркие, крупные события, которые привлекают внимание жителей к необходимости ведения здорового образа жизни, так и групповые, индивидуальные события с разными категориями населения. Мы знакомим людей с правильными, здоровыми привычками и помогаем постепенно сформировать желание вести здоровый образ жизни.В рамках обучения первой помощи и сопровождения мероприятий мы систематически проводим обучение первой помощи для разных групп населения, а наши волонтёры являются грамотными инструкторами, которые повышают свои компетенции на региональноми федеральном уровне. Спортивные и массовые события региона не обходятся без помощи наших добровольцев. Для нас важно, чтобы как можно больше жителей Пермского края владели навыками оказания первой помощи и в случае необходимости были готовы помочь человеку.- Движение основано в 2013 году активистами проекта «Волонтеры Склифа», в 2016 году оно получило официальный статус всероссийской общественной организации. Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.- На сегодняшний день общий штат добровольцев в Пермском крае - 1610 человек.- Ребята «волонтерят» в свободное от учебы время. Если возникают пропуски занятий, то в дальнейшем они в обязательном порядке отрабатываются. Также хочу подчеркнуть тот факт, что волонтёрство помогает ребятам научиться распределять нагрузку, расставлять приоритеты. Большинство волонтёров-медиков - отличники и хорошисты, успевают не только учиться и волонтёрить, но и работать.- Из Перми в Курск отправились команды старшей и младшей группы. Возглавил делегацию Андрей Микрюков – региональный координатор направления «Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий».Для старшей группы была предложена следующая конкурсная программа: экстренная медицинская помощь в роли врачей отделения неотложной помощи, акушерские навыки, экстренная помощь на первичном приёме, скорая помощь, коммуникативные навыки, зона чрезвычайной ситуаций в роли врачей-спасателей, очаг массовых потерь.Андрей Микрюков, Марк Балуев, Сергей Аликин и Егор Лузин продемонстрировали высокий уровень подготовки, заняв II место во Всероссийской олимпиаде среди 20 команд-участников. Отметим, все юноши имеют практический медицинский опыт в сфере оказания неотложной помощи.Младшую группу Пермского края представили Ксения Женина и Ольга Ковалева. Девушки демонстрировали свои знания в конкурсной программе, которая состояла из этапов: сердечно-легочная реанимация, первая помощь при чрезвычайной ситуации, экстренная помощь в стационаре, сестринские навыки и скорая помощь. Общее количество команд младшей группы со всей страны достигло 50. Ксения и Ольга достойно справились со всеми этапами и получили хороший практический опыт.Мы искренне гордимся нашими ребятами! Поздравляем и желаем больших успехов в волонтёрской и профессиональной деятельности.