Валерий Сухих: Работа по стабилизации экономики края будет продолжена

16.35 Понедельник, 25 апреля 2022
Пермь: общество
zsperm.ru
В рамках разработки этого пакета парламентарии направили в адрес правительства более 50 предложений, часть из них была учтена. Инициативы, разработанные краевым правительством, депутаты поддержали в двух чтениях в ходе одного заседания.

Главными дополнениями стали расширение перечня пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по УСН, а также поддержка микропредприятий.

На прошлом заседании парламентарии утвердили снижение налоговой ставки по УСН с 6% до 1% по «доходам» и с 15% до 5% по «доходам-расходам». Эта мера поддержки была доступна в сферах производства компьютеров, непродовольственной торговли, складского хозяйства, разработки компьютерного ПО, туризма, гостиничного бизнеса, кинотеатров, конференций и выставок, санаторно-курортной деятельности и спортивных мероприятий.

По предложению правительства теперь эта мера поддержки распространена на категории предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, производством напитков, полиграфическими услугами, а также на деятельность СМИ. Всего в список добавлено 10 видов предпринимательской деятельности.

Второй законопроект, принятый также в двух чтениях, направлен на поддержку микропредприятий, на которых занято не более 15 сотрудников, а объем годовой выручки – не более 120 млн рублей. Для этой категории бизнеса предлагается упростить условия получения льготы – вычета 100 кв. метров от площади объекта, по которой начисляется имущественный налог.

В предыдущей редакции закона для получения этой налоговой льготы необходимо было соблюдение нескольких условий. Так, микропредприятие должно было состоять на учете в налоговой инспекции более 3 лет, иметь в штате не менее 5 работников, а объем выручки за предыдущий налоговый период должен составлять не менее 3 млн рублей. Отныне эти условия для микропредприятий отменены. По информации министерства экономического развития Пермского края, льготой смогут воспользоваться около 500 субъектов в регионе.

По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, депутаты принимают активное участие в разработке новых мер поддержки. «Депутатский корпус ведет активную работу с профильными министерствами по разработке мер поддержки бизнеса. Кроме того, в территориях идет взаимодействие с представителями бизнес-сообщества. Совместно с правительством продолжается планомерная работа по анализу ситуации. Уверен, что принятый сегодня второй пакет будет не окончательным, и работа по стабилизации экономики края будет продолжена», – отметил Валерий Сухих.

Инвесторов поддержат

Во втором чтении утвержден законопроект, расширяющий категории инвестиций, по которым предприниматели могут получить средства по инвествычету. Изменения коснутся соглашений, заключенных с начала года.

Инвестиционный налоговый вычет стал доступен сразу по трем видам финансовых вложений. Теперь предприниматели смогут получить до 50% по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% – по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.

По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, важно сохранять привлекательность края для инвестиций. «В сегодняшних условиях, когда экономика региона столкнулась с санкционным давлением, необходимо поддержать инвесторов, готовых вкладываться в развитие Прикамья. Нужно стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона», – отметил Валерий Сухих.

Изменения в закон вступят с момента его опубликования и будут распространяться на соглашения по реализации приоритетных инвестиционных проектов, заключенные с 1 января 2022 года.

План приватизации скорректирован

Депутаты поддержали изменения в прогнозный план приватизации госимущества Прикамья. Основное изменение предполагает отказ от планов по продаже акций АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков». Такое решение было принято в связи с необходимостью реализации в крае инвестиционных проектов, направленных на решение задач импортозамещения в приоритетных отраслях экономики.

Напомним, первый в Пермском крае государственный индустриальный парк «Энергетиков, 50» находится в столице региона. В настоящее время Управляющей компанией парка уже заключено 5 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами, заинтересованными в размещении своих производств на территории парка. В начале 2022 года индустриальный парк в Перми был включен в реестр Минпромторга РФ, что дает возможность получать господдержку.

Помимо этого, в план приватизации включено несколько объектов социальной инфраструктуры - в Перми, деревне Хмели Пермского района и деревне Батерики Березовского района.

Получить льготы будет проще

Среди социальных законопроектов – инициатива, предполагающая упрощение процедуры предоставления льгот семьям с детьми. Согласно проекту закона, порядок назначения мер социальной поддержки для таких семей будет определяться нормативным правовым актом правительства Пермского края. Это относится к льготам, которые выплачиваются за счет средств краевого бюджета. Среди них – ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка, обучающегося по очной форме, ежемесячные компенсации на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание для учащихся, обеспечение одеждой детей из многодетных семей, обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, а также дополнительные меры поддержки для неработающих беременных женщин и кормящих матерей из малоимущих семей.

Предполагается, что для расчета среднедушевого дохода семьи будут взяты доходы всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. По информации министерства социального развития края, в регионе такой подход уже применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия беременным женщинам, пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

По мнению авторов законопроекта, изменения позволят повысить адресность, упростить процедуру получения мер поддержки путем запроса необходимых документов через межведомственное взаимодействие и унифицировать подход, применяемый на территории региона для предоставления льгот семьям с детьми.

В случае принятия законопроекта предлагаемые нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. По информации министерства социального развития, меры поддержки, назначенные в соответствии с действующей редакцией закона, будут сохранены и выплачены в полном объеме.

Парламентарии поддержали инициативу в первом чтении. Ко второму чтению его предстоит доработать.

В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали доклад министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлии Ветошкиной. Она рассказала о комплексном развитии туризма в регионе. На эти цели в прошлом году было направлено более 100 млн рублей. Как ранее сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, Пермский край вошел в десятку самых популярных направлений сезона «весна-лето 2022» для туристов, которые воспользовались программой туристического кешбэка. По количеству предпринимателей в сфере туризма и по объему платных туристических услуг по итогам прошлого года Прикамье превосходит средние показатели субъектов ПФО.

В двух чтениях парламентарии утвердили проект закона об объединении всех 17 поселений Пермского района в единый муниципальный округ. Инициатива земского собрания Пермского муниципального района была поддержана советами депутатов и жителями на публичных слушаниях.

«Как показывает опыт других территорий, объединение способствует преумножению экономического потенциала вновь образованного муниципалитета, увеличивается его инвестиционная привлекательность. Кроме того, разработка единой стратегии развития и планирования позволит максимально эффективно использовать все ресурсы большой территории Пермского района на благо его жителей», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловский депутат Госдумы Муцоев увеличил свой доход в 65 раз
16 апреля 2022
В Свердловской области отменили закон об увольнении губернатора избирателями
19 апреля 2022
Студенты-архитекторы просят снять баннер с буквой «Z» со здания университета в Екатеринбурге
19 апреля 2022
Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий
19 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:56 Пермяков приглашают на фестиваль традиционного ткачества «Весна. Кросна»
13:58 Водительские права жителей Прикамья автоматически продлят на три года
13:35 В Прикамье работница магазина осуждена за присвоение 300 тысяч рублей
12:56 В Перми заработали сезонные маршруты автобусов
09:55 Чтобы беспрепятственно сдать в аренду помещение склада, пермяк выплатил 6,5 млн рублей долга
17:00 Пермские ТОС благоустраивают микрорайоны и организуют досуг местных жителей
14:49 Росреестр Пермского края поясняет, как узаконить второй этаж частного дома
13:48 В воскресенье в Перми временно изменится маршрут автобуса №54
13:42 Жителя Прикамья обвиняют в покушении на кражу икон
09:45 Более 6,5 тысячи человек в Пермском крае временно ограничены в праве на управление транспортными средствами
18:10 И.о. ректора ПНИПУ: рынок труда нуждается в специалистах в сфере электроники
13:53 В Перми началось заселение двух новостроек в Дзержинском и Мотовилихинском районе
13:25 Будущих десятиклассников приглашают на Дни открытых дверей пермские школы
13:00 Жителя Прикамья будут судить за незаконный оборот оружия
12:45 «Музыка Победы» прозвучит в «Горьковке»
10:42 После вмешательства прокуратуры и судебных приставов Добрянская УК погасила долги по зарплате
16:23 Кириенко: историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом
13:20 Росреестр по Пермскому краю: как бесплатно проверить объект недвижимости
13:05 1 мая в Перми будет запрещена торговля алкоголем
13:01 Житель Прикамья предстанет перед судом за продажу краденой бензопилы
12:48 «Горьковка» приглашает пермяков на встречи клубов
Все новости
18:00 Гендиректор фонда ВЦИОМ: после фильтрации информации в сети у россиян меняется отношение к ситуации на Украине
16:03 Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на известного российского тележурналиста
15:42 Патриарх Кирилл призвал россиян защищать независимость страны от могущественных центров власти
15:03 После взрыва в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
13:32 По программе детского туристического кешбэка россиянам вернули более 2,5 млрд рублей
12:51 В Госдуме предлагают причислять к иноагентам тех, кто не получает иностранных денег
11:41 В Японии обнаружили тела 11 пассажиров с затонувшего круизного судна
11:16 В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
09:52 Внуково стал вторым аэропортом в Москве, который ввел режим простоя
09:24 Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции
12:32 На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве в Оренбургской области
18:06 В дилерских центрах опровергают информацию о том, что Lada с коробкой-автомат исчезнет с рынка на год
16:09 В Воронежской области мать подозревают в убийстве двух малолетних сыновей
15:18 Папа Римский Франциск заявил, что встреча с патриархом Кириллом в Иерусалиме не состоится
14:41 Песков о заявлении Токио: все четыре острова южной части Курил остаются неотъемлемой частью РФ
13:38 Адвокат Прохоров сообщил, что против Кара-Мурзы возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках»
13:21 Шведский владелец брендов Zewa и Libresse объявил об уходе из России из-за ухудшения условий для бизнеса
12:59 В Следственном комитете открыли круглосуточную «горячую линию» для беженцев
12:38 Депутату Госдумы Рашкину дали 3 года условно по делу о незаконной охоте
12:13 В России количество региональных банков сократилось в 2,5 раза за последние 8 лет
11:11 Российским летчикам рекомендовали готовиться к полетам без использования американской GPS
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK