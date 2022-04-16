Валерий Сухих: Работа по стабилизации экономики края будет продолжена

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В рамках разработки этого пакета парламентарии направили в адрес правительства более 50 предложений, часть из них была учтена. Инициативы, разработанные краевым правительством, депутаты поддержали в двух чтениях в ходе одного заседания.Главными дополнениями стали расширение перечня пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые ставки по УСН, а также поддержка микропредприятий.На прошлом заседании парламентарии утвердили снижение налоговой ставки по УСН с 6% до 1% по «доходам» и с 15% до 5% по «доходам-расходам». Эта мера поддержки была доступна в сферах производства компьютеров, непродовольственной торговли, складского хозяйства, разработки компьютерного ПО, туризма, гостиничного бизнеса, кинотеатров, конференций и выставок, санаторно-курортной деятельности и спортивных мероприятий.По предложению правительства теперь эта мера поддержки распространена на категории предпринимателей, занимающихся производством пищевых продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп, молочной продукции, производством напитков, полиграфическими услугами, а также на деятельность СМИ. Всего в список добавлено 10 видов предпринимательской деятельности.Второй законопроект, принятый также в двух чтениях, направлен на поддержку микропредприятий, на которых занято не более 15 сотрудников, а объем годовой выручки – не более 120 млн рублей. Для этой категории бизнеса предлагается упростить условия получения льготы – вычета 100 кв. метров от площади объекта, по которой начисляется имущественный налог.В предыдущей редакции закона для получения этой налоговой льготы необходимо было соблюдение нескольких условий. Так, микропредприятие должно было состоять на учете в налоговой инспекции более 3 лет, иметь в штате не менее 5 работников, а объем выручки за предыдущий налоговый период должен составлять не менее 3 млн рублей. Отныне эти условия для микропредприятий отменены. По информации министерства экономического развития Пермского края, льготой смогут воспользоваться около 500 субъектов в регионе.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, депутаты принимают активное участие в разработке новых мер поддержки. «Депутатский корпус ведет активную работу с профильными министерствами по разработке мер поддержки бизнеса. Кроме того, в территориях идет взаимодействие с представителями бизнес-сообщества. Совместно с правительством продолжается планомерная работа по анализу ситуации. Уверен, что принятый сегодня второй пакет будет не окончательным, и работа по стабилизации экономики края будет продолжена», – отметил Валерий Сухих.Во втором чтении утвержден законопроект, расширяющий категории инвестиций, по которым предприниматели могут получить средства по инвествычету. Изменения коснутся соглашений, заключенных с начала года.Инвестиционный налоговый вычет стал доступен сразу по трем видам финансовых вложений. Теперь предприниматели смогут получить до 50% по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, до 30% – по расходам на модернизацию и реконструкцию основных средств, а также по расходам предприятий-застройщиков на создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.По мнению спикера краевого парламента Валерия Сухих, важно сохранять привлекательность края для инвестиций. «В сегодняшних условиях, когда экономика региона столкнулась с санкционным давлением, необходимо поддержать инвесторов, готовых вкладываться в развитие Прикамья. Нужно стимулировать создание инфраструктуры, модернизацию оборудования и научно-исследовательскую работу предприятий. От этого напрямую зависит устойчивость экономики региона», – отметил Валерий Сухих.Изменения в закон вступят с момента его опубликования и будут распространяться на соглашения по реализации приоритетных инвестиционных проектов, заключенные с 1 января 2022 года.Депутаты поддержали изменения в прогнозный план приватизации госимущества Прикамья. Основное изменение предполагает отказ от планов по продаже акций АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков». Такое решение было принято в связи с необходимостью реализации в крае инвестиционных проектов, направленных на решение задач импортозамещения в приоритетных отраслях экономики.Напомним, первый в Пермском крае государственный индустриальный парк «Энергетиков, 50» находится в столице региона. В настоящее время Управляющей компанией парка уже заключено 5 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами, заинтересованными в размещении своих производств на территории парка. В начале 2022 года индустриальный парк в Перми был включен в реестр Минпромторга РФ, что дает возможность получать господдержку.Помимо этого, в план приватизации включено несколько объектов социальной инфраструктуры - в Перми, деревне Хмели Пермского района и деревне Батерики Березовского района.Среди социальных законопроектов – инициатива, предполагающая упрощение процедуры предоставления льгот семьям с детьми. Согласно проекту закона, порядок назначения мер социальной поддержки для таких семей будет определяться нормативным правовым актом правительства Пермского края. Это относится к льготам, которые выплачиваются за счет средств краевого бюджета. Среди них – ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка, обучающегося по очной форме, ежемесячные компенсации на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание для учащихся, обеспечение одеждой детей из многодетных семей, обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, а также дополнительные меры поддержки для неработающих беременных женщин и кормящих матерей из малоимущих семей.Предполагается, что для расчета среднедушевого дохода семьи будут взяты доходы всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления. По информации министерства социального развития края, в регионе такой подход уже применяется при назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пособия беременным женщинам, пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.По мнению авторов законопроекта, изменения позволят повысить адресность, упростить процедуру получения мер поддержки путем запроса необходимых документов через межведомственное взаимодействие и унифицировать подход, применяемый на территории региона для предоставления льгот семьям с детьми.В случае принятия законопроекта предлагаемые нормы вступят в силу с 1 января 2023 года. По информации министерства социального развития, меры поддержки, назначенные в соответствии с действующей редакцией закона, будут сохранены и выплачены в полном объеме.Парламентарии поддержали инициативу в первом чтении. Ко второму чтению его предстоит доработать.В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали доклад министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлии Ветошкиной. Она рассказала о комплексном развитии туризма в регионе. На эти цели в прошлом году было направлено более 100 млн рублей. Как ранее сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, Пермский край вошел в десятку самых популярных направлений сезона «весна-лето 2022» для туристов, которые воспользовались программой туристического кешбэка. По количеству предпринимателей в сфере туризма и по объему платных туристических услуг по итогам прошлого года Прикамье превосходит средние показатели субъектов ПФО.В двух чтениях парламентарии утвердили проект закона об объединении всех 17 поселений Пермского района в единый муниципальный округ. Инициатива земского собрания Пермского муниципального района была поддержана советами депутатов и жителями на публичных слушаниях.«Как показывает опыт других территорий, объединение способствует преумножению экономического потенциала вновь образованного муниципалитета, увеличивается его инвестиционная привлекательность. Кроме того, разработка единой стратегии развития и планирования позволит максимально эффективно использовать все ресурсы большой территории Пермского района на благо его жителей», – отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.