В чайковскую школу «НьюТон» пришло самбо

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В городе Чайковский Пермского края состоялась международная научно-практическая конференция по развитию единоборств. В ее работе принял участие легендарный спортсмен, сенатор Российской Федерации, Герой России, 3-кратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Александр Карелин.В рамках конференции в Чайковском прошел Фестиваль уроков физической культуры средствами единоборств. В местной школе «НьюТон» был торжественно открыт зал самбо. Учебное заведение присоединилось к программе «Самбо в школу», участниками которой уже являются десятки школ Пермского края.На открытии зала присутствовали Александр Карелин, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, глава городского округа – глава администрации Чайковского городского округа Юрий Востриков, ректор ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», кандидат педагогических наук, профессор, мастер спорта международного класса по дзюдо Фанави Зекрин, спортивный директор РОО «Федерация самбо Пермского края», мастер спорта по самбо Антон Яговцев, директор школы «НьюТон» Светлана Терскова.По традиции, урок самбо провёл с ребятами многократный чемпион и призёр чемпионатов России, Европы и мира по самбо, заслуженный мастер спорта Евгений Исаев.Это первая школа из Чайковского, которая вступила в проект «Самбо в школу». В краевой федерации самбо надеются, что ее примеру последуют и другие школы города, отмечает спортивный директор краевой федерации самбо Антон Яговцев:- Вступление в проект чайковской школы имеет для нас большое значение. То ли в силу отдалённости от краевого центра, то ли по другим причинам, эта часть региона нами не была охвачена. Все получилось благодаря прошлогодней конференции по единоборствам. Там был представлен Евгением Ивановичем Исаевым проект «Самбо в школу», после чего прошёл ряд переговоров, и ровно через год в наших рядах прибыло. Мы надеемся, что развитие проекта подхватят и другие учебные заведения, и в следующем году на Х конференции по единоборствам мы будем разрезать ленточку в новом зале самбо.