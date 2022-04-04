Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев: Мы за противодействие экстремизму и пропаганду традиционных духовных ценностей

17.05 Понедельник, 4 апреля 2022
Пермь: общество
"ВВ"
Многие помнят сложные времена 90-х годов прошлого и начало 21 века, когда на Кавказе действовали банды Дудаева и Басаева, стремившиеся создать исламский халифат. Сколько бед принесли они жителям республик Кавказа, россиянам.

А сегодняшняя ситуация на Украине, где после государственного переворота 2014 года к власти пришли украинские националисты – наследники Бандеры. Они развязали войну против собственного народа в Донбассе. Почти восемь лет вели военные действия против городов и сёл ДНР и ЛНР, при этом жертвами стали около 14 тысяч людей, в том числе дети. А когда российские войска встали на защиту жителей этих республик в ходе специальной военной операции, то украинские националистические формирования стали использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Анализ всех этих трагических событий говорит о необходимости постоянного противодействия экстремизму и его крайнему проявлению – терроризму, о необходимости внимания профилактике их появления. Основными характеристиками экстремизма являются: нетерпимость к сторонникам иных взглядов (политических, экономических, конфессиональных и др.); попытки идеологически обосновать применение насилия по отношению к тем, кто не разделяет убеждения экстремистов.

Исходя из этого понимания, и строится деятельность нашего Регионального духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России.

В Российской Федерации законодательно запрещается создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Но экстремизм и терроризм быстро изменяются, осваивают все более опасные и разрушительные методы. Поэтому особо важна совместная работа органов местной власти и религиозных организаций.

Более двадцати лет в Пермском крае действует Межконфессиональный консультативный комитет (МКК), который был создан в 1998 г. с целью формирования механизма взаимодействия религиозных организаций с властными структурами и общественными объединениями, развития благотворительности, морального воспитания общества. В МКК входят представители семи конфессий, заседания проводятся ежемесячно, поочерёдно на площадке каждой из конфессий. На них руководители конфессий делятся опытом работы, в том числе и в профилактике экстремизма. Жители края, верующие на примере МКК видят, что все религии равноправны, и в жизни следуют этому, так что нет почвы для религиозного экстремизма.

Многолетняя деятельность МКК доказала, что эта эффективная площадка содействует развитию взаимопонимания и терпимости, укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений, дружбы между народами края.

Столь же плодотворно работает Совет по межнациональным и межрелигиозным отношения при главе города Перми. Базовые принципы работы СММО - это уважение и доверие к людям, живущим на территории города, независимо от национальности и вероисповедания. Постоянное внимание уделяется профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма.

Так, в рамках формирования гармоничной межнациональной ситуации ежегодно в Перми проходит ряд общегородских мероприятий. Например, недавно, 22 марта, в Перми во Дворце культуры железнодорожников состоялся общегородской праздник Навруз – праздник весеннего равноденствия. В нём приняли участие представители национальных сообществ города Перми: азербайджанцы, башкиры, дагестанцы, киргизы, таджики, татары, узбеки. Это и есть яркое проявление дружбы народов.

Краевая и городская администрации активно поддерживают инициативы национально-культурных общественных организаций и объединений. Например, традиционное проведение городского фестиваля народного творчества татар и башкир «Пермь Талантлары», праздника Сабантуй. Краевая и городская администрации системно подходят к социальной и культурной адаптации мигрантов - работают общественные центры, издаются памятки на языках мигрантов, учебники и справочная литература.

В рамках содействия формированию гармоничной межконфессиональной ситуации проходят такие традиционные мероприятия, как форум «Мусульманский мир», межрегиональная выставка «Православная Русь», Дни славянской письменности и культуры. Поддержку со стороны властей получают также инициативы религиозных общественных организаций и объединений. Например, праздник Курбан-байрам, Ураза-байрам, Маулид-байрам, Феофановские чтения и другие общественно значимые мероприятия. Идёт работа по реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми».

В общении с имамами сотрудники РДУМ ПК обращают их внимание на современные механизмы формирования радикальных движений, ведь зачастую те группировки, которые совершают преступления экстремистского толка, формируются через Интернет, идет поиск единомышленников в соответствующих блогах. Поэтому нужно говорить прихожанам о необходимости получать ответы на интересующие их вопросы в мечети, а не в Интернете, где искажаются традиционные культурные и духовные ценности ислама.

Большое значение имеют аргументированные проповеди имамов. В проповедях имамы говорят об основах ислама, подчёркивая, что ислам – религия мира, дружбы, доброго общения. Такая проповедь – прививка от проявления экстремизма, недоверия, вражды. Проповеди настраивают людей на хорошее, быть внимательными к происходящему в обществе, помогать оступившимся. Экстремисты намеренно искажают основы ислама, прикрываясь мнимой заботой о его сохранении, и об этом нужно говорить прихожанам.

Мы учим имамов, что центром воспитания должны быть семья, детсад, школа. За годы работы мусульманского колледжа много женщин получили исламское образование. И полученные знания они передают своим детям, внукам, воспитывая духовно-нравственное поколение. Недавно в мусульманском колледже проводились недельные занятия с заочниками второго курса, жителями Перми. Среди них было много женщин. Они делились с преподавателями, как они воспитывают детей, внуков. Воспитывают на основе традиционных ценностей. Это радует.

Сейчас сотрудники нашего РДУМ ПК, имам-хатыбы, прихожане вместе с общественными активистами, органами местной власти готовятся к проведению очередного межрегионального Форума мусульманской культуры «Мусульманский мир-2022». Форум направлен на развитие культуры традиционно исламских народов, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Программа форума будет включать в себя культурные события, деловые встречи, общественные дискуссии. На него придут, как всегда, не только представители мусульманских народов, но и русские, евреи, немцы и другие. Это ли не пример дружбы народов, населяющих наш Пермский край! Кто общается, знакомится, делится эмоциями, тот не поддастся уловкам экстремистов, тот не встанет на их скользкий путь.

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Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, Муфтий Пермского края Анвар хазрат Аблаев © Вечерние ведомости
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