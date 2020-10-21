Дмитрий Анащенко: Иногда на установление истины уходят годы, но работа никогда не останавливается

17.24 Понедельник, 26 октября 2020
Пермь: общество
В этом году служба криминалистики Следственного комитета Российской Федерации отметила 66-летие. 19 октября 1954 года Указанием Генерального прокурора СССР №3/195 была утверждена Инструкция «О работе прокурора-криминалиста», в которой определялись обязанности прокуроров-криминалистов по внедрению в деятельность следователей прокуратуры технико-криминалистических средств и рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.
После образования Следственного комитета Российской Федерации место прокуроров-криминалистов заняли следователи-криминалисты, но основные задачи, одна из которых - раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, остались прежними.
Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Дмитрий Анащенко рассказывает:
- 15 сентября 2020 года в следственный отдел по г. Соликамск поступило обращение местной жительницы о том, что в отношении её малолетнего ребёнка совершено особо тяжкое преступление. По данному факту следователи незамедлительно возбудили уголовное дело. В состав следственно-оперативной группы, которой я руководил, вошли наиболее опытные следователи криминалисты. Мы немедля выехали из Перми в Соликамск.
В течение суток была проведена масштабная работа: допрошено порядка 120 человек, назначено и проведено 9 сложных судебных экспертиз, изъято и осмотрено два десятка записей с камер наружного наблюдения в городе. В круглосуточном режиме вся полученная информация тщательным образом была проанализирована. Был установлен мужчина, который прогуливался по территории микрорайона, употреблял спиртное, при этом ходил он возле двух учебных заведений города - средних школ. Мы полагали, что этот человек мог совершить преступление, его изображение было размещено в сети Интернет, на телевидении и в людных местах. Реакция населения была положительной, люди знали о произошедшем и активно обменивались информацией о розыске в сети. Результат не заставил себя долго ждать – одна из местных жительниц откликнулась и сообщила, что узнала гражданина. Круг поиска сузился, личность подозреваемого мы установили и задержали его. Им оказался житель города Перми, который находился в Соликамске в командировке и не имел в городе ни друзей, ни знакомых. На момент задержания мужчина, пытаясь скрыться, уже двигался в сторону города Перми, понимая, что в Соликамске его могут узнать и сообщить в правоохранительные органы. Во время допроса задержанныйдал признательные показания.
Это не единственный случай, когда население активно помогает следственным органам в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений, или людей, пропавших без вести. Таких примеров много, и мы считаем это хорошим показателем для общества. Люди понимают, что сегодня потерялся родственник, ребенок соседа, а завтра это может быть его родственник, ребенок, - к сожалению, никто не застрахован от таких случаев. Во время широкомасштабных мероприятий по поиску пропавших детей активное участие принимают не только волонтеры и неравнодушные граждане, подключаются территориальные органы власти, контролирующие органы, спасатели, егери и охотники. В общем, ищем всем миром.
Сообщения о без вести пропавших, тем более детях, на особом контроле руководителя следственного управления. При поступлении сообщений о безвестном исчезновении в первую очередь всегда выезжают сотрудники отдела криминалистики, которые организовывают на месте мероприятия, направленные на розыск пропавшего, непосредственно взаимодействуют со всеми службами,общественностью и координируют поиски.
Следственным управлением принимаются все меры для розыска подозреваемых лиц или пропавших, расследования таких преступлений, но, несмотря на это, не все они раскрываются. Иногда на установление истины уходят годы, но никогда работа по преступлениям прошлых лет не останавливается.
Так, в июне 2020 года к пожизненному лишению свободы приговорён житель города Чусовой, который в 1999 году совершил убийство малолетней девочки. В 2019 году при повторном изучении криминалистом материалов уголовного дела появилась зацепка – указание на лицо, возможно, совершившее данное преступление. После проведения комплекса судебных экспертиз, которые проведены по ранее изъятым вещественным доказательствам, преступник был изобличен спустя 21 год.
Ежегодно мы снижаем число нераскрытых преступлений, совершенных в прошлые годы. В Пермском крае эффективно организована межведомственная аналитическая работа по таким делам, что позволяет находиться на лидирующих позициях по стране. Анализ и исследование имеющихся доказательств, применение новых методик, использование баз данных криминалистических учётов, проверка ранее неизвестной информации, полученной следственным или оперативным путём из различных источников, любая даже не значительная на первый взгляд информация проверяется. Ведь в следственной работе мелочей быть не может.
Кроме того, немаловажное значение имеет повторное проведение экспертиз, так как наука на месте не стоит и каждый год даёт нам новые возможности для изобличения преступников. Сегодня Следственный комитет обладает большим арсеналом высокотехнологичной криминалистической техники, которая позволяет раскрыть практически каждое преступление. Свидетельством тому - стабильно высокие показатели раскрываемости преступлений в Пермском крае. На сегодняшний день нет ни одного нераскрытого убийства, изнасилования или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, совершенных в этом году в регионе.
В центральном аппарате Следственного комитета уделяется большое внимание криминалистическому сопровождению раскрытия преступлений. В этой связи ежегодно улучшается оснащение следователей-криминалистов, внедряются технические новинки. В этом году создан «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», в нём объединены эксперты, ранее находившиеся в штате отдела криминалистики. Государственные судебные эксперты центра наделены правом проводить любые виды экспертиз.
Сотрудники отдела криминалистики, не считаясь с личным временем, в любое время суток выезжают на места происшествий для оказания помощи следователям в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящий момент их сплоченный коллектив способен выполнять любую из поставленных перед ними задач.
perm.sledcom.ru © Вечерние ведомости
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