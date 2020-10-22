Руководитель УФССП России по Пермскому краю Сергей Неведомский: Этот год войдет в историю службы

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В этом году Федеральная служба судебных приставов получила новый статус и стала полноценной силовой структурой. Изменения нашли свое отражение в повышении профессиональных требований, предъявляемых и к должностным лицам ФССП, и к качеству выполнения служебных задач.В свою очередь, успешная реализация стоящих перед ФССП целей во многом зависит от существования такого правового инструментария, который позволяет обеспечивать соблюдение прав граждан и юридических лиц, являющихся участниками исполнительного производства.История становления службы, принимающей непосредственное участие в правовом регулировании общественных отношений, насчитывает 155 лет. Преодолев более чем полуторавековой рубеж, служба судебных приставов остается важным звеном правовой системы.Об эффективности работы судебных приставов Прикамья можно судить по результатам, достигнутым Управлением, и планам, которые сейчас намечены на будущее. В преддверии 155-летия со дня образования института судебных приставов мы беседуем с- Этот год стал знаменательным для службы и прочно войдет в ее историю. 1 января 2020 года вступил в силу закон «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому деятельность судебных приставов стала относиться не к гражданской, а к государственной службе. После принятия закона сотрудники органов принудительного исполнения получили специальные звания и соцпакет, право на досрочную и повышенную пенсию.Основная цель проведенной реформы заключается в привлечении на службу молодых специалистов более высокой квалификации, поэтому пополнение штата Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю новыми кадрами, обладающими необходимыми профессиональными качествами, является сейчас очень актуальным.- Сейчас открыт набор на следующие должности: судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознаватель.На службу вправе поступать лица от 18 до 40 лет, имеющие среднее профессиональное и высшее образование. Со списком вакантных должностей можно ознакомиться на официальном сайте Управления в разделе «Порядок прохождения государственной службы».По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: 7 (342) 220-11-24, 7 (342) 220-11-67, а также к начальникам структурных подразделений, адреса которых также есть на официальном сайте ведомства.- В Пермском крае судебные приставы осуществляют взаимодействие с гражданами и организациями в непрерывном режиме. Структурными подразделениями УФССП России по Пермскому краю ведется прием граждан, но для того, чтобы обеспечить безопасность посетителей и сотрудников ведомства, были приняты меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.Во-первых, мы исключили вероятность массового пребывания людей в коридорах и кабинетах структурных подразделений Управления, поэтому прием ведется по предварительной записи. Во-вторых, мы просим посетителей иметь при себе средства индивидуальной защиты.Прием ведется строго в определенные дни - по вторникам с 9.00 до 13.00 и четвергам с 13.00 до 18.00. В остальное время судебные приставы могут отсутствовать на рабочем месте, так как выходят на участки для совершения исполнительных действий.- Безусловно. Сегодня наиболее удобными способами взаимодействия являются электронные сервисы ФССП. Так, на сайте Управления в разделе «Обращения» функционирует ресурс «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С его помощью можно подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства.Также любой житель Пермского края, не выходя из дома, может проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее. Для этого необходимо зайти на официальный сайт УФССП России по Пермскому краю и воспользоваться сервисом «Узнай о своих долгах». В строке достаточно ввести свои фамилию, имя, отчество, и электронный помощник покажет, имеются ли задолженности.В случае ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительным производствам во избежание применения мер принудительного исполнения жителям Пермского края следует обратиться по бесплатному номеру телефона горячей линии (8-800-300-15-80). Гражданам из других регионов необходимо набрать номер 8(342)220-11-80.Специалист, ответивший на звонок, объяснит, каким именно образом обратившийся может направить для рассмотрения копии документов, позволяющие однозначно его идентифицировать. Для проведения этой процедуры сотрудниками ФССП необходимо ознакомиться с копией паспорта СНИЛС и ИНН гражданина.- Защита здоровья граждан, сохранение благоприятного состояния внешней среды, которое не оказывает опасного и вредного влияния на организм человека, - одна из важнейших задач государства. Судебные приставы Прикамья регулярно исполняют решения судов, обязывая организации устранить нарушения, допущенные в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства об охране и сохранении ресурсов, обеспечения пожарной безопасности, реализации противоэпидемических мероприятий.К примеру, возбудив исполнительное производство, приставы на законных основаниях требуют от правонарушителя устранить несанкционированную свалку бытовых отходов, взыскивают штрафы за незаконную рубку леса, охоту или рыбалку.Буквально месяц назад за нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования к административной ответственности было привлечено юридическое лицо, занимающееся сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и размещением опасных отходов. ООО «Военная экология» разместила отходы за пределами эксплуатируемого для этого участка на землях сельскохозяйственного назначения, вследствие чего нанесла значительный вред окружающей среде. Судебные приставы исполнили постановление суда и на 70 суток приостановили деятельность организации на площадке МБР «Трифоновская», расположенной близ д. Атнягузи Октябрьского района Пермского края.Кроме того, летом этого года судебные приставы прекратили деятельность автомойки, загрязняющей воду в реке Мулянке.Таким образом, реализация наказания, предусмотренного действующим законодательством, служит не только основной мерой воздействия на организацию, совершившую административное правонарушение, но и несет в себе превентивную функцию, направленную на недопущение подобных ситуаций в будущем.- Сейчас действительно часто приходится сталкиваться с тем, что некоторые руководители организаций и индивидуальные предприниматели не осознают опасность, к которой приводят нарушения противоэпидемических мероприятий. Своими действиями они создают реальную угрозу для окружающих. В этом случае необходима незамедлительная реакция со стороны Роспотребнадзора, проведение соответствующей проверки и обращение в суд, который определяет наказание для нарушителя: от административного штрафа до временного приостановления деятельности.За период распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, судебными приставами Пермского края приостановлена деятельность 94 объектов, руководители которых нарушили санитарно-эпидемиологическое законодательство. Среди них 56 магазинов, 19 предприятий общественного питания и столько же заведений, оказывающих иные услуги.При этом, несмотря на общественный резонанс, вызванный публикациями в СМИ информации о выявляемых нарушителях, на исполнение продолжают поступать решения судов о применении санкций к организациям, по вине которых может происходить угроза формирования новых очагов развития COVID-19. Так, в октябре 2020 года приставы опечатали двери отеля, расположенного в Мотовилихинском районе города Перми. Персонал там не соблюдал правила личной гигиены, помещения не были оборудованы специальными приспособлениями по обеззараживанию воздуха. Все это повлекло нежелательные для владельца последствия. Остается надеяться, что собственные ошибки и отрицательный опыт других послужит всеобщему осознанию необходимости соблюдения существующих требований и норм.- С начала года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось более 1 млн 800 тысяч исполнительных производств, в том числе по взысканию штрафов – около 580 тысяч, задолженности по коммунальным платежам – свыше 170 тысяч, кредитов – почти 250 тысяч, налогов и сборов – свыше 240 тысяч, алиментов – около 30 тысяч и т.д.В результате применения мер принудительного исполнения за 9 месяцев 2020 года взыскано почти 7,5 млрд рублей, в том числе налогов и сборов – более 1,5 млрд рублей, кредитов на сумму более 2 млрд рублей, задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса – почти 1 млрд рублей, административных и уголовных штрафов – 500 млн рублей.Одной из самых социально-значимых категорий исполнительных производств является взыскание алиментных платежей. В этом году судебные приставы взыскали с задолжавших родителей свыше 200 млн рублей.- Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю имеет упорядоченную структуру, в которой продолжает совершенствоваться системный подход к исполнению стоящих перед ней задач. Являясь органом принудительного исполнения, ведомство служит и будет служить укреплению правосудия. Накопленный опыт, стремление следовать букве закона, формирование прочного кадрового состава окажут положительное влияние на укрепление правового статуса.Только качество исполнения должностных обязанностей, осознание личной ответственности, желание и умение быть частью большого коллектива, объединенного общей целью, позволяет добиться единого результата - служить на благо государства и общества. Учитывая, что роль каждого сотрудника значима и ценна, хочу поздравить своих коллег с Днем судебного пристава. Вместе мы можем решать любые задачи, совершенствовать механизмы взаимодействия с гражданами и организациями. Пусть ваш плодотворный труд служит личностному росту и способствует развитию нашего большого государства.С профессиональным праздником!