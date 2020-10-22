Дома с мезонином. Вид, исчезающий с исторического лица Перми

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Большей редкостью являются для Перми деревянные дома с мезонином. Да и вообще дореволюционные дома, построенные из дерева. Подобного рода сооружения были широко распространены в русском зодчестве XIX века. Они представляют собой одноэтажные, как правило, деревянные здания с надстройкой, которая размещается над средней частью жилого дома.Такие дома до сих пор можно встретить в деревнях. У нас в Перми их осталось совсем немного. Из самых заметных можно назвать уездное земское училище, расположенное в старой части города на улице Горького, 28, каменный дом купца П.Г. Гаврилова на Ленина, 22 и претендующий на исчезновение дом педагога, почетного гражданина Перми А.Н. Четина, который находится в самом центре на улице Пушкина, 30.Хозяин этого дома Амфилохий Николаевич Четин был выходцем из города Соликамска. Учился в Перми в уездном училище, затем преподавал в приходских школах. Он известен как новатор образования, так как выступал за доступное образование для народных масс.С 2007 года дом на Пушкина, 30 считается аварийным. Жильцы ждут расселения. Ну, а дом, скорее всего, пополнит скорбный список безвозвратно утраченных памятников прошлого.Жизнь и здоровье человека намного ценнее любого памятника старины. Бесспорно, если здание действительно угрожает жизни и здоровью людей, то его необходимо расселять. Вот только непонятно одно: обязательно ли сносить сам дом? И главное, зачем? Чтобы построить на его месте новый безликий ТЦ (коих и так в Перми великое множество) или жилой дом в стиле авангард?В ситуации с вышеназванным зданием уездного земского училища не все так печально. Построенное во второй половине XIX столетия, это здание знаменито тем, что в нем учился писатель, автор повести «Подлиповцы» и деятель революционно-демократического движения Ф.М. Решетников, о чем свидетельствует памятная доска на фасаде самого здания.Совсем недавно вашему покорному слуге пришел ответ на запрос из Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, в котором говорилось о том, что в текущем году уже согласованна научно-проектная документация на проведение реставрации вышеназванного памятника с целью его сохранения для города. При этом работы должен проводить собственник здания.Теперь пройдем на улицу Сибирскую, бывшую некогда главной улицей губернского города Перми, которая сама по себе является памятником, настоящей жемчужиной города, сохранившей значительную часть построек дореволюционного зодчества. Конечно, их могло быть и больше, особенно если учесть уничтожение здания Гостиного двора, великолепной крыши Любимовского пассажа, пивоваренного завода «Прикамский» и деревянного дома с арт-портретом музыканта Юрия Шевчука. Однако былого уже не вернешь. Но спасти то, что осталось, вполне возможно.Здесь мы видим по-своему уникальный памятник дореволюционной архитектуры - училище для детей канцелярских служителей. Это деревянное трехэтажное здание зеленого цвета находится на Сибирской, 26-28. Оно было построено в 1829 году по проекту архитектора И.И. Свиязева. Надо ли говорить, что здание старое, ему почти двести лет, да еще и из дерева, и если его не будут ремонтировать, то оно претендует на полное исчезновение с лица города?В Перми довольно мало памятников старины, построенных в дореформенный период. В основном в исторической части города расположены объекты, появившиеся в конце XIX - начале XX века, как правило, до 1917 года. Дома каменные, деревянных объектов практически не осталось. Их можно пересчитать буквально по пальцам. И сохранятся они или нет, во многом зависит от нас.Денис ДУМЛЕР