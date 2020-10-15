Законодательное собрание Пермского края готовится в октябрьской пленарке

15.46 Понедельник, 19 октября 2020
Пермь: общество
22 октября в формате видеоконференцсвязи состоится очередное заседание краевого парламента. Ключевые вопросы повестки обозначил в своем блоге спикер ЗС Валерий Сухих.
«На пленарном заседании запланировано ежегодное послание губернатора Пермского края, - сообщает Валерий Сухих. - Ожидается, что глава региона Дмитрий Махонин обозначит основные векторы развития Прикамья, представит проект бюджета на ближайшую трехлетку, озвучит стратегические цели по развитию края и основные шаги для их достижения».
Центральным вопросом повестки станет проект регионального бюджета на 2021-2023 годы. Законодательное собрание уже приступило к его обсуждению - документ поступил в краевой парламент в начале октября, прошел общественные слушания.
«В течение этой пленарной недели все парламентские комитеты должны определиться с собственным отношением к бюджету, обсудить его основные параметры, - отмечает спикер. - Первое чтение проекта намечено на 22 октября. В текущей работе над бюджетным проектом, хочу отметить — в сегодняшних условиях очень важно сохранить финансовую устойчивость региона. Сделать взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств.
Формирование бюджета происходило в беспрецедентно сложных условиях – большие расходы на борьбу с коронавирусом и его последствиями, безусловно, скорректировали бюджетную политику региона».
Среди особенностей бюджета на следующие три года - увеличение объема заимствованных средств, частичное сокращение инвестрасходов, перенос сроков строительства некоторых объектов на более поздний период. Таким образом краевые власти планируют сохранить сбалансированность бюджета и обеспечить испольнение социальных обязательств.
По оценке Валерия Сухих, представленные цифры показывают, что налоговые и неналоговые поступления в 2021 году снизятся, при этом расходная часть будет расти, в том числе по 7 из 13 государственных программ.
«Наибольшее увеличение расходов в 2021 году планируется по образованию и программе «Социальная поддержка жителей Пермского края». Это значит, что все социальные обязательства будут сохранены, и край гарантирует их исполнение. Также растут расходы по дорожному фонду и программе «Градостроительная и жилищная политика», - комментирует председатель краевого парламента.
Депутатам предстоит скрупулезная работа по изучению расходной и доходной части бюджета, обсуждение и внесение поправок. При этом бюджет планируется принять в установленные законодательством сроки.
В отчетной части повестки парламентарии заслушают информацию об итогах деятельности двух территориальных управлений — Федеральной службы судебных приставов Управления и Министерства юстиции РФ.
zsperm.ru © Вечерние ведомости
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Дмитрий Махонин вступил в должность губернатора Пермского края
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