В Прикамье состоялся зональный этап VI спартакиады «Волшебный мяч»
Пермь: общество
3 октября в Орде на территории физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся зональный этап ежегодной спартакиады «Волшебный мяч». В этот же день прошло торжественное открытие нового стадиона.
Цель спартакиады – предупреждение повторных правонарушений несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. В этом году мероприятие посвящено юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
В состязаниях приняли участие 200 подростков из близлежащих районов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На мероприятии присутствовали Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, представитель Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю, президент автономной некоммерческой организации «Федерация мини-футбола Пермского края» Игорь Еговцев, а также начальник территориального отдела полиции Юлия Орлова и представители районной администрации. В приветственных словах гости пожелали ребятам успехов и честной победы в спартакиаде.
Команды соревновались в четырех видах спорта: стритболе, волейболе, настольном теннисе, мини-футболе. Подростки проявили свою силу, ловкость и сплоченность.
По результатам отборочного тура победителем стала команда из Кунгурского района, второе место заняли ребята из Пермского района, замкнули тройку лидеров подростки из Кунгура.
Команда-победитель награждена кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Организаторы поблагодарили ребят за участие, пожелали им новых спортивных достижений и побед.
Цель спартакиады – предупреждение повторных правонарушений несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. В этом году мероприятие посвящено юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
В состязаниях приняли участие 200 подростков из близлежащих районов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На мероприятии присутствовали Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, представитель Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю, президент автономной некоммерческой организации «Федерация мини-футбола Пермского края» Игорь Еговцев, а также начальник территориального отдела полиции Юлия Орлова и представители районной администрации. В приветственных словах гости пожелали ребятам успехов и честной победы в спартакиаде.
Команды соревновались в четырех видах спорта: стритболе, волейболе, настольном теннисе, мини-футболе. Подростки проявили свою силу, ловкость и сплоченность.
По результатам отборочного тура победителем стала команда из Кунгурского района, второе место заняли ребята из Пермского района, замкнули тройку лидеров подростки из Кунгура.
Команда-победитель награждена кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Организаторы поблагодарили ребят за участие, пожелали им новых спортивных достижений и побед.
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