Анатолий Маховиков: Возможности и компетенции ГК «КОРТРОС» востребованы в Перми

АО «КОРТРОС-Пермь» © Вечерние ведомости

Руководитель проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми Анатолий Маховиков вошел в состав Общественной палаты Пермского края. Как он рассказал нашему изданию, в Общественной палате он планирует продолжить работу, начатую на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей, с учетом своего опыта работы в госструктурах и на муниципальных должностях помочь в выстраивании взаимоотношений между бизнесом и властью.По оценке Анатолия Маховикова, в Пермском крае в этом году совместно с правительством приняты значительные меры для поддержки бизнеса, но с учетом сложной экономической ситуации работа на этом направлении требует постоянной концентрации и продолжения.Еще одним перспективным направлением Анатолий Юрьевич назвал развитие государственно-частного партнерства. Сегодня в условиях напряженного бюджета в этом заинтересованы и регион, и бизнес, который нуждается в новых проектах. К тому же ГЧП как механизм решения социальных задач в Пермском крае апробирован и доказал свою эффективность.Напомним, что ГК «КОРТРОС», пермский дивизион которого сейчас возглавляет Анатолий Маховиков, тоже проводит политику, направленную на взаимодействие с органами власти в регионах присутствия. В частности, в Перми девелопер не только успешно освоил несколько площадок, но и по соглашению с краевой и городской властью безвозмездно передал муниципалитету ряд объектов, включая площадку в центре города для расширения гимназии №17, спортивную площадку для школы №9 и детский сад в ЖК «Гулливер». Кроме того, до конца года городу будет передан общественный парк площадью 2 гектара в квартале «Гулливер».Строительство «Гулливера» практически завершено. В конце сентября «КОРТРОС», как и планировал, приобрел новую площадку в районе ДКЖ. Какие возможности она открывает для девелопера и, самое главное, что даст развитие этой территории городу и жителям?– ГК «КОРТРОС» стоял у истоков формирования новых подходов к комплексному освоению территории и реновации, формированию комфортной городской среды, - напоминает Анатолий Маховиков. – Именно в такой идеологии мы сейчас проектируем новый жилой комплекс в границах улиц Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской на площади порядка 3 гектаров. Ведем переговоры с владельцами прилегающей земли о расширении этой территории. Вопрос о приобретении для освоения так называемого Товарного двора в данный момент не идет – вы знаете, к участку есть вопросы у правоохранителей. Но в этом районе есть другие перспективные территории, в том числе участок, на котором городские власти ведут расселение ветхого жилья. В дальнейшем он будет выставлен на аукцион и отдан под застройку.На уже приобретенном участке на Барамзиной и участках, которые «КОРТРОС» рассчитывает приобрести в дальнейшем, планируется квартальная жилая застройка.- Проект планировки предусматривает современную переменную этажность в пределах каждого квартала, - рассказывает Анатолий Маховиков. - С точки зрения высотности – никаких аналогий с «Гулливером». Но главное отличие не в этом. ЖК «Гулливер» практически не выходит за «красные линии» дорог, там, по сути, внутриквартальная застройка. На Барамзиной же, наоборот, предполагается комплексное освоение территории именно кварталами. Это, безусловно, более масштабный проект, и он требует других решений. Но напомню, что каждый проект «КОРТРОСа» в Перми уникален – и квартал на Механошина, и ЭЖК «АСТРА», и «Гулливер». Во всех случаях весь потенциал строительного дивизиона ГК «КОРТРОС» был направлен на поиск лучших решений. И то, что нам удается провести качественную реновацию, вдохнуть жизнь в депрессивные территории, создать на их месте новые точки притяжения на карте города, уже подтверждено на практике.Квартальная застройка предполагает, что девелоперу предстоит построить не только жилье, но и дороги, создать благоустроенные внутриквартальные пространства. И это еще не самое сложное. Для развития большой территории требуются принципиально новые решения по коммуникациям. Необходимо предусмотреть возможности по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, потому что нагрузки возрастут существенно. Энергопотребление вырастет в разы – поэтому здесь предусматривается возведение новой подстанции.- По этим вопросам уже состоялись совещания в правительстве края, руководстве города, в которых мы принимали участие, - отмечает Анатолий Юрьевич. - Кроме того, мы уже сделали заявку на федеральное финансирование по программе «Стимул», коллеги из головной компании ее отслеживают.Интересно, что на новой площадке компания планирует строить жилье повышенной комфортности, но не бизнес-класса. В «КОРТРОСе» исходят из оценки рынка: дорогое жилье в многоквартирных домах в Перми не особенно востребовано. Здесь люди, которые могут позволить себе бизнес-класс, чаще всего делают выбор в пользу индивидуального строительства, в том числе загородного.Так же, как в «Гулливере», на участке по Барамзиной предусмотрено строительство социальных объектов. Подобные соглашения соответствуют политике компании.Что еще в планах на ближайшие годы?- Проект в районе ДКЖ, безусловно, приоритетный, строительство начнем уже в ближайшие 3-4 месяца, - считает Анатолий Маховиков. - Кроме того, мы постоянно и весьма активно работаем над поиском и разработкой проектов реновации других территорий. В центральной Перми много кварталов, способных кардинально измениться, преобразоваться, по-новому вздохнуть. На той же Пионерской, на которой сегодня находится в основном малоэтажное жилье, есть аварийные дома. Улица Куйбышева на участке от Глеба Успенского до Белинского давно требует реновации, расширения и реконструкции трамвайного полотна. Повторюсь, таких проектов много. Главное, чтобы наши возможности и компетенции были востребованы, а предложения по развитию Перми находили отклик у власти, экспертов, а главное - у жителей краевой столицы.Ольга БОРЗУН