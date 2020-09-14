Сентябрьское заседание Заксобрания Пермского края сосредоточится на социальной тематике

16.00 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермь: общество
Сентябрьская пленарка Законодательного собрания Пермского края вновь пройдет в режиме видеоконференцсвязи. В проект повестки включено 30 вопросов. Ключевые из них прокомментировал в своем блоге спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Предстоящая встреча будет насыщена вопросами социальной направленности. Среди них – информация о состоянии здоровья населения Пермского края, о положении семей с детьми и результатах независимой оценки качества оказания услуг в социальной сфере.
Ознакомимся с анализом основных аспектов государственной политики в сфере семьи и детства, рассмотрим различные аспекты социальной помощи семьям, в которых воспитываются дети, в том числе дети-инвалиды, вопросы экономической самостоятельности семей и профилактики семейного неблагополучия.
«Детскую» тему продолжит ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Для парламентариев, которые ежегодно обращаются к указанной теме, доклад является каналом обратной связи по всем проблемам, возникающим в сфере детства, нарушения прав и свобод ребенка. Традиционно ожидается, что со стороны депутатского корпуса будет много вопросов и предложений по развитию системы защиты детства.
С большим интересом ожидаем и доклад «О состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии по итогам 2019 года». Прошлый год прошел под эгидой реализации Национального проекта «Здравоохранение» и выполнения задач, которые связанны с ним, с попыткой построения трехуровневой системы оказания медицинской помощи и улучшением профилактики онкологических заболеваний.
На сегодняшний день в крае создана и функционирует «Единая информационная система здравоохранения». К ней присоединилось более 22 тысяч пользователей, к интернету подключены все поликлиники и стационары, 95% ФАПов. Привычными для пермяков стали электронные ресурсы записи на прием и электронные медицинские карты, положительный эффект от которых наиболее заметен при приеме врачом «сложных» диагностических пациентов и лечения. Развивается телемедицина. Также первоочередными остаются вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи и развития кадрового потенциала в здравоохранении. Однако несмотря на то, что обсуждать мы будем итоги работы в 2019 году, уверен, что разговор будет строиться сквозь призму 2020 года, опыта функционирования системы в экстремальных условиях и новой реальности.
В рамках «правительственного часа» депутатам будет представлена информация «О реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на территории Пермского края». По данным коллег из исполнительной власти, в настоящее время в проекте участвует 11 муниципалитетов. Одной из ключевых тем для обсуждения станут вопросы модернизации систем водоподготовки и реконструкции водопроводов в территориях края.
Рассмотрим и ряд «социальных» законопроектов. Среди них - проект закона о величине прожиточного минимума пенсионеров в Пермском крае и о квотировании рабочих мест для инвалидов.
Первый проект закона увеличивает величину прожиточного минимума пенсионера в регионе до 9124 рублей. Для сравнения - в этом году сумма составила 8777 рублей. Традиционная корректировка нужна для определения социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Эта доплата будет начисляться из федерального бюджета.
Глава Пермского края инициировал законопроект, который направлен на совершенствование механизма выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Документ имеет высокую социальную значимость в части обеспечения трудовых прав людей с инвалидностью. На 1 января 2020 года по данным краевой службы занятости работодателями для трудоустройства инвалидов заквотированы 5741 рабочее место. При этом почти 2 тысячи заквотированных рабочих мест не заняты инвалидами, т.е. действующий механизм сегодня не гарантирует их трудоустройство. Очевидно, что нужна совместная работа работодателей и центров занятости, чтобы рабочие места были востребованы у инвалидов и соответствовали их квалификации.
zsperm.ru © Вечерние ведомости
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