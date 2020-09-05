Депутаты Пермской Думы контролируют работы в своих округах

В городе продолжается сезон благоустройства

16.54 Понедельник, 7 сентября 2020
Пермь: общество
Благоустройство города – один из приоритетов муниципальных властей. Благодаря грамотной работе с городским бюджетом, а также поддержке федеральных и краевых властей значительные средства ежегодно направляются на приведение в порядок дворов и улиц. Депутатский корпус отслеживает ход работ и их результаты.
В ходе выездного совещания председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин осмотрел состояние переходов в микрорайоне Владимирский и оценил ход реконструкции районной магистрали – ул. Краснополянской.
В Перми несколько сотен мостовых переходов. Это важные социальные инфраструктурные объекты, востребованные гражданами, и их необходимо содержать в хорошем и безопасном состоянии. Так, например, в некоторых местах перехода Владимирский – Юбилейный требовался небольшой ремонт, работы были проведены по гарантии.
«Развитие микрорайонов – приоритет для депутатов. Мы постоянно стараемся улучшать городскую среду. Так, например, мостовой переход Владимирский - Юбилейный не только приведен в порядок, мы организуем здесь площадку для отдыха и планируем привлечь художников, чтобы сделать это пространство ярким и интересным», – подчеркнул Юрий Уткин.
В округе депутата Пермской городской Думы Владимира Плотникова отремонтировано 7 дворов, благоустроено 5 пешеходных зон. Проверка показала, что все свои обязательства подрядные организации выполнили в срок. В рамках программы «Комфортная городская среда» двор на ул. Желябова, 11 был полностью благоустроен. Для детей установили современную игровую площадку, а для активных горожан – зону с площадкой для игровых видов спорта и тренажерами. На прилегающей территории также появилась новая дорога, обустроены парковочные карманы и тротуары.
Владимир Плотников сам вырос на Парковом и знает проблемы микрорайона не понаслышке: «С помощью программы мы сделали все, чтобы этот двор был прекрасным. Тротуары, подъезды, детская и спортивная площадки - двор стал ухоженным, жители рады, а мне очень приятно, что я внес свою лепту в улучшение жилищных условий людей, с которыми я жил и рос. Хорошо, что программа продлевается, администрация и депутаты понимают, что она очень эффективна. Уже ведется формирование перечня объектов на будущий ремонтный сезон. Конечно, мы смотрим, где состояние более плачевное, и стараемся, чтобы такие дворы попадали в программу в первую очередь».
Депутат Пермской городской думы Олег Бурдин уделяет внимание состоянию тепловых сетей в микрорайоне Кислотные дачи. Напомним, что в 2000 году здесь случилась авария, и несколько недель жители сидели в мороз без отопления. Чтобы такое не повторилось, Олег Бурдин ежегодно перед началом отопительного сезона вместе с энергетиками инспектирует теплосети в округе. В этом году энергетики установят индивидуальные тепловые пункты в 14 домах. Чистая горячая вода появится на улицах Бушмакина, Доватора, Можайской и Черняховского. В 2021-2022 годах микрорайон полностью переведут на закрытую схему теплоснабжения.
«Наконец-то появилось понимание и у представителей ПСК, и у администрации, и у меня как депутата и жителя этого микрорайона, как мы будем двигаться в течение трехлетки. В жилой застройке такого количества воздушных сетей быть не должно!», – подчеркнул Олег Бурдин.
В округе Валерия Шептунова на сегодняшний день выполнены практически все работы по благоустройству в рамках депутатской программы. В этом году отремонтированы дворы по ул. Ветлужской 16, Докучаева, 24, Хабаровской, 137, Хабаровской, 133, Ветлужской, 125 и Костычева, 25. Во дворе дома по ул. Ветлужской, 64 установлена новая детская площадка.
В Перми уже третий год подряд реализуется программа «Формирование современной городской среды». Благодаря федеральному финансированию программа даёт возможность комплексного благоустройства пермских дворов. Отметим, что за три года реализации этого проекта на территории Пермского края благоустроено 1422 двора и 317 общественных территорий. В этом году запланировано благоустройство 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.
Федеральная программа - не единственный источник. В Перми много лет работают собственные городские программы: «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми» и «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Благодаря этим программам жизнь пермяков становится более комфортной.
Марина ОСИПОВА
rifey.ru © Вечерние ведомости
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