В Прикамье сдан новый дом для расселения аварийного жилья и детей-сирот

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Администрация Перми выдала разрешение на введение в эксплуатацию новостройки по ул. Ольховской, 21. В этом доме мэрией выкуплено 77 двухкомнатных квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Еще 52 квартиры приобретены для детей-сирот.Ранее Инспекция госстройнадзора проверила объект и выдала заключение о соответствии кирпичного дома всем строительным нормам и требованиям.Всего в 16-этажном двухподъездном доме 256 квартир. Двор благоустроен, там расположена современная детская площадка. Кроме того, на территории предусмотрена парковка для машин. Чтобы предоставить жильцам больше парковочных мест, использованы механизмы с подъемниками для двухуровневой парковки.В доме соблюдены требования доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе установлен подъемник для колясок.Все квартиры, приобретенные для расселения из аварийного жилья и для детей-сирот, оснащены сантехникой, кухонными плитами, в них проведен ремонт с отделкой «под ключ»: поклеены обои, постелен линолеум, установлены качественные железные двери.В ближайшее время администрация города проведет приемку квартир и начнет работу по заселению граждан.Напомним, во время видеоконференции президент Владимир Путин поставил главе региона Дмитрию Махонину задачу взять расселение аварийного жилья на личный контроль.«В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по их результатам за 6 лет необходимо ликвидировать примерно 600 тысяч кв. метров аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тысячи жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.