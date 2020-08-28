Пермский детский сад «Академика» стал лучшим среди социальных объектов

АО «КОРТРОС-Пермь» © Вечерние ведомости

Распространение передового опыта и поощрение инноваций в строительной отрасли – такие задачи обозначил конкурс среди строительных организаций Прикамья, который в этом году возродил краевой минстрой. Участников отбирали с пристрастием, учитывались более десятка критериев, в том числе масштабы работ, соблюдение сроков, объемы средств, направляемых на развитие и перевооружение предприятий.«В этом цикле оценивались только проекты, которые были введены в эксплуатацию в конце прошлого года – в начале этого, - отметил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - При выборе лучших объектов социальной инфраструкутры в ход шли уже социальные, философские, даже морально-этические критерии».Итоги конкурса, приуроченного ко Дню строителя, подведены. Лучшим среди социальных объектов признан детский сад «Академика» в ЖК «Гулливер». Строительство квартала, которое ведет АО «КОРТРОС-Пермь», находится в завершающей стадии, а детский сад уже работает. Трехэтажное здание садика площадью более 3 100 кв. метров рассчитано на 160 малышей. Здесь размещаются 6 групп, в том числе ясельные. Каждая группа разделена на три секции – прихожая, игровая и спальня с панорамным остеклением. Имеются музыкальный и спортивный залы, комнаты для занятий, колясочные, два лифта, полностью оборудованный за счет ГК «КОРТРОС» современный пищеблок. Особое внимание уделено безопасности: подключены системы дымоудаления, видеонаблюдение, двери оснащены системой «антипаника».На прилегающей территории площадью 6 300 кв. метров разместились игровые зоны для каждой группы и общая зона - спортивная.Несомненное достоинство проекта – его соответствие концепции жилого квартала, разработанной по заказу ГК «КОРТРОС» специалистами французского архитектурного бюро «Anthony Bechu». А каскадная геометрия и яркая облицовка делают здание изюминкой квартала.«Строительство детского сада - это важнейшая часть нашей концепции комплексного развития территорий, - отмечает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. – Приятно осознавать, что твой труд приносит радость, полезен жителям квартала и всего города – это лучшее доказательство, что мы все делаем правильно».Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в соответствии с Соглашением, заключенным в 2017 году между ГК «КОРТРОС», администрацией Пермского края и мэрией Перми. Уникальный объект возведен менее чем за год, объем вложений ГК «КОРТРОС» превысил 123 млн рублей. На оснащение дошкольного учреждения из бюджетов всех уровней направлено почти 7,2 млн рублей.Летом в детском саду были открыты дежурные группы, а с сентября он работает на полную мощность. Здесь обеспечены местами все дети до трех лет из микрорайона Громовский. Раньше в этом микрорайоне ясельных групп не было вообще.