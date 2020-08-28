Пермский детский сад «Академика» стал лучшим среди социальных объектов
Эксперты строительной отрасли высоко оценили работу застройщика ГК «КОРТРОС»
Пермь: общество
Распространение передового опыта и поощрение инноваций в строительной отрасли – такие задачи обозначил конкурс среди строительных организаций Прикамья, который в этом году возродил краевой минстрой. Участников отбирали с пристрастием, учитывались более десятка критериев, в том числе масштабы работ, соблюдение сроков, объемы средств, направляемых на развитие и перевооружение предприятий.
«В этом цикле оценивались только проекты, которые были введены в эксплуатацию в конце прошлого года – в начале этого, - отметил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - При выборе лучших объектов социальной инфраструкутры в ход шли уже социальные, философские, даже морально-этические критерии».
Итоги конкурса, приуроченного ко Дню строителя, подведены. Лучшим среди социальных объектов признан детский сад «Академика» в ЖК «Гулливер». Строительство квартала, которое ведет АО «КОРТРОС-Пермь», находится в завершающей стадии, а детский сад уже работает. Трехэтажное здание садика площадью более 3 100 кв. метров рассчитано на 160 малышей. Здесь размещаются 6 групп, в том числе ясельные. Каждая группа разделена на три секции – прихожая, игровая и спальня с панорамным остеклением. Имеются музыкальный и спортивный залы, комнаты для занятий, колясочные, два лифта, полностью оборудованный за счет ГК «КОРТРОС» современный пищеблок. Особое внимание уделено безопасности: подключены системы дымоудаления, видеонаблюдение, двери оснащены системой «антипаника».
На прилегающей территории площадью 6 300 кв. метров разместились игровые зоны для каждой группы и общая зона - спортивная.
Несомненное достоинство проекта – его соответствие концепции жилого квартала, разработанной по заказу ГК «КОРТРОС» специалистами французского архитектурного бюро «Anthony Bechu». А каскадная геометрия и яркая облицовка делают здание изюминкой квартала.
«Строительство детского сада - это важнейшая часть нашей концепции комплексного развития территорий, - отмечает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. – Приятно осознавать, что твой труд приносит радость, полезен жителям квартала и всего города – это лучшее доказательство, что мы все делаем правильно».
Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в соответствии с Соглашением, заключенным в 2017 году между ГК «КОРТРОС», администрацией Пермского края и мэрией Перми. Уникальный объект возведен менее чем за год, объем вложений ГК «КОРТРОС» превысил 123 млн рублей. На оснащение дошкольного учреждения из бюджетов всех уровней направлено почти 7,2 млн рублей.
Летом в детском саду были открыты дежурные группы, а с сентября он работает на полную мощность. Здесь обеспечены местами все дети до трех лет из микрорайона Громовский. Раньше в этом микрорайоне ясельных групп не было вообще.
«В этом цикле оценивались только проекты, которые были введены в эксплуатацию в конце прошлого года – в начале этого, - отметил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - При выборе лучших объектов социальной инфраструкутры в ход шли уже социальные, философские, даже морально-этические критерии».
Итоги конкурса, приуроченного ко Дню строителя, подведены. Лучшим среди социальных объектов признан детский сад «Академика» в ЖК «Гулливер». Строительство квартала, которое ведет АО «КОРТРОС-Пермь», находится в завершающей стадии, а детский сад уже работает. Трехэтажное здание садика площадью более 3 100 кв. метров рассчитано на 160 малышей. Здесь размещаются 6 групп, в том числе ясельные. Каждая группа разделена на три секции – прихожая, игровая и спальня с панорамным остеклением. Имеются музыкальный и спортивный залы, комнаты для занятий, колясочные, два лифта, полностью оборудованный за счет ГК «КОРТРОС» современный пищеблок. Особое внимание уделено безопасности: подключены системы дымоудаления, видеонаблюдение, двери оснащены системой «антипаника».
На прилегающей территории площадью 6 300 кв. метров разместились игровые зоны для каждой группы и общая зона - спортивная.
Несомненное достоинство проекта – его соответствие концепции жилого квартала, разработанной по заказу ГК «КОРТРОС» специалистами французского архитектурного бюро «Anthony Bechu». А каскадная геометрия и яркая облицовка делают здание изюминкой квартала.
«Строительство детского сада - это важнейшая часть нашей концепции комплексного развития территорий, - отмечает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков. – Приятно осознавать, что твой труд приносит радость, полезен жителям квартала и всего города – это лучшее доказательство, что мы все делаем правильно».
Детский сад в ЖК «Гулливер» построен в соответствии с Соглашением, заключенным в 2017 году между ГК «КОРТРОС», администрацией Пермского края и мэрией Перми. Уникальный объект возведен менее чем за год, объем вложений ГК «КОРТРОС» превысил 123 млн рублей. На оснащение дошкольного учреждения из бюджетов всех уровней направлено почти 7,2 млн рублей.
Летом в детском саду были открыты дежурные группы, а с сентября он работает на полную мощность. Здесь обеспечены местами все дети до трех лет из микрорайона Громовский. Раньше в этом микрорайоне ясельных групп не было вообще.
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