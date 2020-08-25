Законодательное собрание Пермского края продлило действие мер социальной поддержки

Александр ФРОЛОВ © Вечерние ведомости

Парламент Прикамья открыл осеннюю сессию. По традиции, депутаты начали сезон с обсуждения изменений в бюджет региона на три года. Проект поправок в главный финансовый документ Прикамья принят в двух чтениях в рамках одного заседания.Наиболее существенное сокращение расходов в 2020 году предлагается по государственной программе «Развитие транспортной системы». С 2020 года на 2021-2022 годы перенесено 1,6 млрд рублей. Эти средства были запланированы на приобретение земельных участков, объектов движимого и недвижимого имущества в границах от станции Пермь I до станции Пермь II в рамках строительства трамвайных путей на этом участке. В пояснительной записке к проекту закона сказано, что перенос связан с длительной процедурой внесения изменений в Генеральный план города Перми.Значимые изменения коснулись и социальной сферы. Принятые поправки увеличивают на 610 млн рублей расходы на ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Часть этих средств в размере 177,5 млн рублей образовалась в результате экономии из-за невозможности работы детских лагерей в период ограничительных мер.По информации правительства Пермского края, дополнительные средства позволят предоставить ежемесячное пособие дополнительно более чем 35 тысячам прикамских семей. Нехватка средств была обоснована увеличением количества получателей: вместо прогнозируемых 55 тысяч на льготу в этом году претендуют более 90 тысяч. Накануне пленарки на заседании комитета по бюджету министр финансов Прикамья Елена Чугарина предположила, что тенденция продолжится, и количество получателей может стать еще больше.«Увеличение количества нуждающихся в социальной поддержке – безусловно, последствие пандемии коронавируса. Задача краевых властей сейчас – принять все необходимые меры, чтобы в полном объеме выполнить социальные обязательства перед гражданами. Поправки в бюджет – лишь одна из таких мер. Этот год требует от краевых властей оперативности в принятии решений», – отметил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.На 2021 год в рамках государственной программы «Пермский край – территория культуры», согласно поправкам, предусмотрены расходы в сумме 33 млн рублей на разработку научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования объектов культурного наследия в Перми (ДК им. Солдатова и «Дом уездного земства»).Дефицит в 2020 году сократится на 1,5 млрд рублей, а высвободившиеся средства будут направлены на предоставление бюджетных кредитов муниципалитетам для балансировки их бюджетов в связи с прогнозируемым снижением доходов. В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 2020 году сократится на 1565,5 млн рублей, в 2021 году – увеличится на 229,5 млн рублей, не превысив предельные размеры, в 2022 году – не изменится.В двух чтениях в ходе одного заседания депутаты одобрили продление действия ряда мер социальной поддержки до 31 декабря 2023 года. Это региональные льготы на оплату ЖКУ для семей с низким доходом, на оплату услуг регионального оператора по вывозу ТКО для многодетных, на приобретение социального проездного для пенсионеров, а также на предоставление путевок для работников бюджетных учреждений.Законопроект также предусматривает продление денежных выплат и денежных компенсаций на оплату жилого помещения и ЖКУ для отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. К таким категориям относятся работники государственных и муниципальных организаций ветеринарной службы, культуры и искусства, кинематографии, социальной защиты населения и здравоохранения.Аналогичную компенсацию предоставляют пенсионерам, проработавшим не менее 10 лет в тех же организациях, при условии, что при выходе на страховую пенсию они пользовались соответствующей льготой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.Продлено действие субсидии для отдельных категорий граждан, чья доля расходов на оплату жилья и ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 18%, например, одиноких родителей, неработающих одиноко проживающих пенсионеров по старости и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, тружеников тыла, не получающих соцподдержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям.Продлевается право на освобождение от оплаты услуги по обращению с ТКО для многодетных семей, чей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума не более чем на 10%, при обращении за предоставлением льготы не позднее шести месяцев со дня ее прекращения.До конца 2023 года предоставляется льгота пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, на приобретение в период с 1 мая по 31 октября каждого года социального проездного документа, независимо от получаемого ими дохода. Проездной действует на городском пассажирском, пригородном автомобильном транспорте, а также позволяет приобретать билеты на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.Продлен и срок действия льготы на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края. Мера поддержки предназначена для граждан, работающих в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодежной политики, государственной ветеринарной службы.Также в двух чтениях парламентарии утвердили право для муниципалитетов по использованию единовременной денежной выплаты многодетным семьям, предусмотренной на приобретение земельного участка. Законопроект закрепляет за органами местного самоуправления право самостоятельно устанавливать цели использования единовременной денежной выплаты в соответствии с их полномочиями и с согласия многодетной семьи. Например, семья сможет приобрести жилое помещение – напомним, ранее выплаты выдавались только на покупку земельных участков в качестве альтернативы бесплатному предоставлению земли. Предполагается, что льготой смогут воспользоваться более 10 тысяч многодетных семей.В двух чтениях поддержана и инициатива по дополнительной поддержке пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Законопроект подразумевает предоставление субсидии на оплату целевого взноса в кооператив для завершения строительства проблемного дома, который был исключен из единого реестра проблемных объектов. Раньше такая субсидия предоставлялась только на достройку проблемного жилья, включенного в реестр.С 6 до 10 месяцев с даты ввода проблемного объекта в эксплуатацию увеличивается срок, в течение которого гражданин – участник строительства вправе обратиться с заявлением о предоставлении меры государственной поддержки. Эта норма начинает действовать с 6 августа 2020 года. Также устанавливаются особенности предоставления меры государственной поддержки обманутым дольщикам и определяется размер субсидии. Срок действия норм в части установления мер господдержки – до 1 июня 2021 года.По расчетам Контрольно-счетной палаты Пермского края, на исполнение законопроекта потребуется около 114 млн рублей. Эти средства предполагается направить на предоставление субсидий в 2020 году участникам строительства многоквартирного дома по ул. Челюскинцев, 23 в Перми.Депутатами одобрен новый Перечень автодорог, подлежащих реконструкции. Он содержит 27 объектов, включая новые: дороги Пермь – Ильинский и Пермь – Ильинский – Хохловка с оценочной стоимостью 87,3 млн рублей и улицу Соликамскую в Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания с оценочной стоимостью более 4 млрд рублей. По 12 объектам перечня продлен срок реализации инвестиционного проекта, по 15 – увеличена сметная стоимость. Кроме того, по двум объектам уточнена мощность: подлежащий реконструкции участок шоссе Космонавтов со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской увеличивается до 2,25 км. По строительству автомобильной дороги Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная мощность сокращена до 6,9 км.