Росгосцирк рассказал об условиях открытия цирков и премьерах в новом сезоне

Росгосцирк © Вечерние ведомости

Первыми в новом сезоне в Росгосцирке возобновят работу цирки в Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Шемякин на онлайн пресс-конференции, приуроченной к 101-й годовщине создания отечественного государственного цирка.26 августа – день, когда в 1919 году был подписан Декрет Совета народных комиссаров «Об объединении театрального дела», согласно которому цирки в нашей стране стали государственными. Эта дата считается днём основания государственного цирка в России. Владимир Шемякин поздравил коллег и отметил, что в 2020 году Росгосцирк признан системообразующим предприятием отрасли.Глава компании сообщил, что во время ограничений Росгосцирк понес существенные финансовые потери:«Мы кормим животных, платим зарплату в полном объеме. Потери очень большие, потому что доходная часть нулевая. Если говорить в абсолютных числах, то можно назвать 10 млн рублей в день на всю компанию. Мы распланировали свои финансы так, чтобы их хватило до начала работы. Мы ожидаем, что вирус пройдет, и осенью мы начнем работать. Нам очень важно обеспечить безопасность зрителей. Мы разработали регламент по выходу после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, он разослан в наши филиалы. Закупаем большую партию специального оборудования, антисептиков, масок. Это не только для открытия цирка, но и для масштабного репетиционного периода».Когда ждать открытия цирков?«Мы сейчас рассматриваем целесообразность открытия цирков, - прокомментировала заместитель генерального директора Елизавета Гамбург. – Потому что по экономическим показателям цирк - дорогое мероприятие. Мы понесем колоссальные расходы. И не то что не окупимся, но даже не выйдем в ноль. Поэтому мы ждем, когда нам разрешат полную загрузку залов».Также Елизавета Гамбург рассказала, что в Костромской области сняты ограничения. Но при этом цирк закрыт на карантин, потому что внутри цирка вспышка коронавируса. А в Ростовской области постановление губернатора о снятии ограничений через неделю было приостановлено из-за роста заболеваемости.Тем временем затяжной вынужденный простой дал возможность серьезно заняться творческой частью. «Мы представим 4 новых коллектива с четырьмя новыми программами, 4 новые программы уже существующих коллективов и 4 обновлённые программы, – рассказала Елизавета Гамбург. – Такого в истории Росгосцирка ещё не было, чтобы столь мощная творческая команда зашла и единовременно осуществила столь мощную творческую перезагрузку».Таким образом, всего к предстоящему сезону компания готовит сразу 12 премьер. Впервые в цирке задействовано беспрецедентное число известных театральных режиссеров, хореографов, сценографов, художников по костюмам, дизайнеров и других специалистов из мира зрелищных искусств. Новый творческий сезон в цирках Российской государственной цирковой компании предполагается открыть 12 сентября премьерой в Сочинском цирке.«Мы с моими коллегами Евгением Кулагиным и Полиной Стружковой уже несколько месяцев трудимся над спектаклем по повести Куприна, – рассказал журналистам главный режиссер Юрий Квятковский. – Задача была добавить в цирковую программу театральные составляющие в виде сюжета, героев, персонажей. Это попытка найти новую коммуникацию с детской аудиторией».Режиссер Полина Стружкова рассказала о ходе репетиционного процесса.«Это здорово, интересно, очень сложно. Для нас цирк – это новый мир. И для артистов, к которым мы приходим, это тоже все новое. С обеих сторон возникает куча вопросов. И это риск, который требует особой смелости, так как мы первые стоим в этой цепочке премьер. Для меня было новостью, что цирковые артисты репетируют каждый день, это тяжкий, честный труд. И несмотря на то, что у нас возникает масса творческих и организационных споров, мы находим общий язык. Потому что цирковые – это честные люди, и, если им что-то не нравится, они сразу скажут об этом. И это очень ценно и важно».Потомственный цирковой артист Андрей Дементьев-Корнилов рассказал о своих впечатлениях от работы над новой программой.«Мы действительно почувствовали новую волну другого искусства - театра, – рассказал он. – Каждый день в закулисную часть цирка приезжает по 2-3 машины, привозят декорации, костюмы. У нас сейчас времени свободного практически нет. Мы репетируем каждую минуту и в каждом свободном помещении цирка. Весь этот процесс завораживает и учит, открывает новые горизонты, новые возможности. Что касается работы над спектаклем «Девочка и слон», мои слоны будут некоторое время существовать на манеже без меня, без дрессировщика. Они будут находиться с главной героиней и делать некоторые трюки самостоятельно. Это будет уже новое веяние в цирке, по крайней мере, в нашей программе точно».Также Квятковский рассказал, что не только театральные режиссеры готовят премьерные спектакли. Известные цирковые режиссеры Польди работают над программой коллектива заслуженной артистки России Надежды Сквирской. Наталья Гончарова будет реформировать программу народного артиста России Евгения Майхровского. Тимур Кайбжанов готовит комедийную историю в отеле.Юрий Квятковский представил журналистам перформанс, так называемую «утреннюю мантру» – речитатив под названием «Росгосцирк. Перезагрузка», отражающий стремление новой творческой команды к переменам и созданию ярких цирковых спектаклей.О своей работе с Росгосцирком рассказалии театральные режиссеры, постановщики, хореографы.Евгений Кулагин, режиссер и хореограф:«Для меня это первый опыт работы с цирковыми артистами над такими большими программами. Двигать, развивать цирк как искусство требуется сейчас, по моему мнению, я это вижу и наблюдаю. Любое искусство, будь то театр, опера или балет, прошло уже этот путь, это путь, как я его называю, мультидисциплинарности, мультижанровости. Когда в одно искусство вторгается другое и делает это искусство только сильнее. И вот когда в цирк приходит театр, танец, видео-арт, это делает цирк только богаче для восприятия и детей, и взрослых».Олег Глушков, режиссер, лауреат премии «Золотая маска»:«Мы работаем сейчас над «Маленьким принцем». Мы хотим деликатно, насколько это возможно, соединить номера, цирковые традиции и оставить этот восторг, который сейчас есть от просмотра номеров. Но наша задача, чтобы, кроме этого восторга, появилась еще история, за которой можно следить, которой можно сопереживать. И чтобы цирк стал мощным фундаментом для рассказа этой истории.«Маленький принц» – это супервозможность. В цирк мы ходим с детьми, и для нас дети - такой же важный зритель, как и взрослый. Каждую секунду нашего спектакля мы хотим, чтобы она была равнозначно интересна и для взрослых, и для ребенка. «Маленький принц» – это, по большому счету, разговор о взрослой жизни. Только разговор глазами ребенка. И так мы можем посмотреть на себя, на свою жизнь: что было бы здорово, чего бы мы хотели».Галина Солодовникова, художник, постановщик, сценограф, лауреат премии «Золотая маска»:«Меня очень вдохновляет тема перезагрузки цирка. Очень радует, что в цирк пришёл такой замечательный новатор, как Юрий Квятковский, пригласил нас, и мы можем поучаствовать в этом процессе. Сама идея того, что цирк можно увидеть другими глазами, привнести новое, сделать удивительные вещи и привести нового зрителя, открывает для меня как для художника очень большие возможности для реализации идей».Максим Диденко, режиссер, хореограф, лауреат премии «Золотая маска»:«Мы делаем конно-акробатическое шоу. Мы в процессе создания замысла, он зарождается. И главное, чего хочется, - чтобы зритель начал иначе относиться к цирку, не как к какому-то развлечению для маленьких, а как к серьезному искусству, в котором можно раскрывать глубокие темы. Я всем коллегам желаю удачи. И желаю, чтобы зритель поменял свое отношение к цирку, пришел сюда и удивился, полюбил этот вид искусства».Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, основатели театра «Трикстер», лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска»:«Цирк – это была наша мечта. Мы много работаем в оперном театре, театре кукол, но в цирке пока не работали. Идеи роятся, и их очень много. Задумка спектакля «Русалочка», над которым мы работаем, была моей экзаменационной темой. Я с этой идеей поступал в театральный институт. Мы приступили к репетициям, и предчувствие исполнения мечты щемит сердце. В спектакле целый каскад аттракционов. Идея прекрасно ложится на цирковой жанр, где мы можем использовать все стихии. И для этого есть прекрасные артисты, которые могут работать в этих стихиях».Напомним, Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. В ее систему входит 38 стационарных цирков в различных регионах России и 5 шапито. Компания оказывает решающее влияние на развитие циркового искусства в России, доля этого влияния превышает 50% от общего количества хозяйствующих субъектов, задействованных в цирковом искусстве. В системе компании находится подавляющее большинство цирков в России, многие из которых являются центральными культурными учреждениями своего региона.