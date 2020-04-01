В Чайковском полицейские помогли ветерану получить гражданство

16:04 | 21.04.2020

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Чайковскому городскому округу помогли пенсионерке обрести статус гражданки Российской Федерации в упрощенном порядке. Такие исключения предусмотрены, если в России проживают родственники заявителя.

В территориальное подразделение по вопросам миграции 94-летняя уроженка Днепропетровской области, гражданка Украины Анна Станиславовна Плахтий обратилась с соответствующей просьбой, чтобы воссоединиться с семьей. В городе Чайковском Пермского края проживает ее дочь.

Детство и юность Анны Плахтий 1926 года рождения (в девичестве Марцинковская) были непростыми. Отец умер, когда ей было около двух лет, а маму Вацлаву Адамовну репрессировали в 1937 году. Потом началась война. Уже через два месяца немецкие войска захватили Днепропетровск. С ноября 1943, когда территория была освобождена от оккупантов, Анна Станиславовна стала работать на Днепровском металлургическом заводе имени Дзержинского в Днепродзержинске. До апреля 1944 года юная девушка разбирала завалы, чтобы поднять город из руин, восстановить мирную жизнь.

После семилетнего расставания Анна переехала к маме в поселок Волошка Архангельской области. Там жизнь была не легче. Девушка была принята табельщицей на местный целлюлозный завод, вместе с другими девчонками таскала бревна и пилила их «поперечкой» - непосильный физический труд для мужчин, а для них тем более. Она плакала, изнеможенная от усталости, но каждый день приходила на работу вновь.

Позже по настоянию мамы Анна вернулась к тете, на Украину, чтобы получить образование и профессию. Всю жизнь она была близка со своей лучшей подругой Людой Крутасовой.

- Помню, как мы с Людой говорили друг другу, успокаивая, что придут сибиряки и нас освободят! И мы ждали, верили, - рассказывает ветеран, – а 1945 году Милочка прибежала и прокричала: «Анечка, победа! Победа!»

В послевоенное время Анна Станиславовна поступила в Горный институт имени Артёма Днепропетровского ордена Трудового Красного Знамени по специальности «шахтное строительство», ей была присвоена квалификация «горный инженер». 14 лет проработала в городе Киселёвск Кемеровской области, строила шахты. В 1958 году вышла замуж за Дмитрия Плахтий, родила дочь Марину, в 1961 году – сына Юрия.

В 1965 году начали разрабатывать новый угольный бассейн на Западном Донбассе, и они всей семьей переехали в Украину. Муж сначала устроился горным мастером, а затем стал начальником участка. Анна Станиславовна работала в шахтостроительном управлении.

В 2016 году дочь Марина перевезла своих уже немолодых родителей на постоянное место жительства к себе, в город Чайковский Пермского края.

Весть о принятии в гражданство Российской Федерации застала Анну Станиславовну в больничной палате. В настоящее время пенсионерка находится на лечении в медучреждении. Получив долгожданный документ, пожилая женщина высказала слова благодарности полицейским за проявленные заботу, чуткость и поддержку. В ответ стражи порядка пожелали новоиспеченной россиянке крепкого здоровья, долгих лет жизни, искренней любви и поддержки родных людей.

Мария КУЛАКОВА

© «Вечерние ведомости»