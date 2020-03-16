Мартовская пленарка парламента Пермского края сосредоточится на бюджете

15:18 | 17.03.2020

На этой неделе состоится очередное заседание Законодательного собрания Прикамья. На прошлой неделе на внеочередном заседании парламентарии поддержали поправки в Конституцию, инициированные президентом России, напоминает председатель ЗС Валерий Сухих в своем блоге. Теперь на очереди - региональная повестка.

Наиболее важным для социально-экономической жизни края вопросом спикер называет поправки в бюджет, которые предстоит рассмотреть в четверг: «Традиционный для мартовской пленарки вопрос всегда вызывает бурные обсуждения, большая часть которых, правда, приходится на заседания комитетов. На этот раз объем остатков на начало года, который мы можем распределить путем изменения закона о бюджете, составил 8 млрд рублей».

Если поправки будут одобрены, 1,6 млрд из этих средств будут направлены на реализацию январского Послания президента: организацию бесплатного питания для учащихся начальной школы, дополнительную поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет, создание дополнительных мест в детских садах и школах. Предусмотрено также выделение дополнительных средств на реализацию инфраструктурных проектов, на подготовку к 300-летию краевой столицы, более 450 млн рублей планируется направить на поддержку обманутых дольщиков.

«Полмиллиарда рублей, по информации правительства, требуется на модернизацию транспортной системы, - отмечает Валерий Сухих. - А на приведение в нормативное состояние автовокзала, о котором говорят всё чаще, предлагается направить 319 млн рублей».

Он также отмечает, что поправки в бюджет коснутся не только Перми как административного центра края, но и муниципалитетов: для них предусмотрены серьезные меры поддержки: «Изменения предусматривают положительные корректировки объемов средств для вновь преобразованных территорий, а также перенос средств с 2021 года на 2020 год на компенсацию выпадающих доходов для муниципальных образований, которые приняли решения отменить ЕНВД».

В повестку включен ряд отчетных докладов, значимых для парламентариев и их избирателей. Об итогах работы в 2019 году отчитаются ГУ МВД по Пермскому краю, а также краевая Контрольно-счетная палата: «КСП помогает нам оценить эффективность выделяемых из краевой казны средств на строительство объектов инфраструктуры, автомобильных дорог, реализацию национальных проектов, меры социальной поддержки и т.д. Всего контрольный орган провел около полусотни проверок в течение прошлого года. Уверен, что разговор об их итогах будет весьма интересен и полезен». Также депутаты заслушают доклад Уполномоченного по правам предпринимателей, особо значимый с точки зрения эффективности мер, которые предпринимаются в регионе для поддержки бизнеса.

Что касается традиционного «правительственного часа», на этот раз он будет посвящен ходу реализации закона о капитальном ремонте многоквартирных домов.

ФОТО: zsperm.ru

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