Пермь: газетный номер
12:57 | 16.03.2020
Мир самбо открыт для всех
Спортивный фестиваль собрал в Перми школьников, увлеченных спортом
- Мама мне сказала: запишись, посмотри. И вот я занимаюсь уже третий год, - рассказывает Андрей. - Много медалей заработал и уже почти весь мир повидал!
Продемонстрировать свои навыки юный спортсмен вместе со своей командой приехал на фестиваль «Познаю мир самбо». Это отборочный этап на Третий Всероссийский фестиваль среди учащихся школ.
Организаторы фестиваля - министерство образования и науки Пермского края и федерация самбо Пермского края. Поддержали фестиваль министерство физической культуры и спорта Пермского края, а также Пермская епархия Русской православной церкви. На церемонии открытия участников фестиваля поприветствовал руководитель спортивных проектов епархии иерей Ярополк.
Заслуженный мастер спорта России, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы Евгений Исаев, куратор совместного проекта Всероссийской федерации самбо, Минспорта РФ и Министерства образования РФ «Самбо в школу» в Пермском крае, рассказал:
- Краевой фестиваль «Познаю мир самбо» проводится в рамках всероссийского фестиваля. Его задачи - популяризация самбо в школьной среде, содействие физическому и патриотическому воспитанию, поддержка талантливых детей и школьного спортивного клубного движения. И, конечно, расширение спортивных контактов между школами края.
- Совсем не факт, что все ребята, присутствующие сегодня на соревнованиях, станут в будущем спортсменами. Но то, что они станут активными людьми, постараются приносить пользу обществу и не будут бесполезными – это, наверное, главный эффект, главный итог и для города, и для края, и для государства, - отмечает депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае, член центрального совета Всероссийской федерации школьного спорта Василий Кузнецов.
Во время фестиваля сборные команды учащихся 5-6 классов пермских школ испытали себя в интеллектуальной викторине, творческом конкурсе, демонстрации самбо и эстафете. Такие проекты - хороший шанс для молодых спортсменов показать, на что они способны.
- Я сам занимался и самбо, и дзюдо, - вспоминает депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров. - И не понаслышке знаю, что именно спортивные единоборства закаляют характер, воспитывают веру в себя, волю к победе. Думаю, что сегодняшним ребятишкам это поможет найти себя в жизни.
Фото: vetta.tv
© «Вечерние ведомости»
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