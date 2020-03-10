Пермь: газетный номер
12:37 | 11.03.2020
Олег Хвацкий: Важно сохранить то, что имеем
- История малой родины, места, где родился, - ключевой элемент в патриотическом воспитании молодежи, - считает Олег Хвацкий, руководитель АНО «Совет общественного взаимодействия». - С прошлого года общественники в Прикамье занимаются большим делом, созданием карты памятных мест, связанных с важными историческими вехами прошлого века. Начиная от революционных событий столетней давности и заканчивая памятью о Великой Отечественной войне, боевых и трудовых подвигах наших земляков.
- Как возникла идея систематизировать памятные места в Пермском крае?
- По работе очень много приходится путешествовать по деревням и поселкам Прикамья. Почти везде, не только в райцентрах, есть памятные места. Где-то, как в Елово или Осе, благоустроенные, ухоженные. А где-то, как, к примеру, в селе Крюково или селе Суда, - не очень. И таких нуждающихся в том, чтобы выглядеть достойно, небольших памятников прошлому по региону десятки. Если не сотни. Первый шаг, который мы сделали ещё в прошлом году, - совместно с волонтерами начали формировать карту таких «белых» памятников. Сначала на обычном, бумажном атласе Пермского края. Скоро следующий этап - создание электронного ресурса.
- А что в планах? Ведь в Пермском крае еще и масса объектов историко-культурного наследия. И они тоже часто далеко не в лучшем состоянии?
- Действительно. Причем можно понять, когда здания и сооружения, представляющие историческую ценность, формирующие культурный облик Западного Урала, горнозаводской цивилизации приходят в упадок в депрессивных районах. В которых, что уж говорить, действующая инфраструктура, транспортная и инженерная - с колоссальным износом. Но недоумение вызывает, когда в руины превращаются памятные здания в Перми: демонтируемый сейчас Пивзавод на Сибирской, разрушающийся комплекс «Диорама» на Вышке. Это только то, что на поверхности.
- 2020-й - год юбилея Великой Победы. Не так давно были юбилейные даты Первой мировой, войны 1812 года. Пермь связана и с этими этапными событиями в жизни страны. Как вы оцениваете сохранение памяти о нашем прошлом?
- Сила и будущее нашей родины, на мой взгляд, в знании истории. Важные проекты сейчас создаются на местах. К примеру, региональная инициатива «Возрождение памяти забытых героев Отечественной войны 1812 года». Это огромный пласт знаний, ещё не охваченный тем, что сейчас называется паблик. А из нынешнего курса отечественной истории современным школьникам сложно сформировать целостную картину прошлого. А ведь в Перми, на Егошихинском кладбище, покоится герой войны 1812 года майор Н.А. Теплов. Вот как раз на конкретных примерах и стоит воспитывать настоящих патриотов. Важно сохранить то, что имеем.
Беседовал Денис ДУМЛЕР
ФОТО «МК»
© «Вечерние ведомости»
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