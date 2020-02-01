В деле о попытках рейдерского захвата Чайковского кирпичного завода появляются новые подробности

14:33 | 10.02.2020

Неделю назад мы рассказывали о попытке рейдерского захвата Чайковского кирпичного завода. Новые подробности происходящего были озвучены на «Радио КП» в программе «Особый случай». А гостями студии стали совладелец завода Николай Огарков и адвокат предприятия Татьяна Андреева.

Напомним, попытки захватить завод уже несколько лет предпринимает владелец микродоли Олег Жаринов. Совладельцы Николай Огарков и Роман Верхоланцев стараются сохранить градообразующее предприятие, на котором трудятся около 400 человек.

Чайковский кирпичный завод реконструировал «Ростинвестлизинг», который, кроме него, построил Кунгурский молочный комбинат, Пермский ЦБК (Бумагоделательное производство, Картонное производство), Карельский лесозавод. В 2007 году взяли кредит 200 млн рублей, построили, начали монтаж оборудования. А уже в кризис 2008-2009 годов завод практически остановился, печь потушили, бывший директор-собственник написал заявление об уходе, умыл руки: кирпич на рынке стоил 5 рублей за штуку при себестоимости 6 рублей.

Возрождением предприятия занимались совладельцы «Ростинвестлизинга» Николай Огарков и Роман Верхоланцев. Поднимали завод, 9 лет, до конца 2016 года, выплачивали кредиты.

А 5 января 2017 года состоялась первая попытка физического захвата предприятия со стороны третьего совладельца завода, обладателя доли в 7% Жаринова. Это при том, что ни к получению кредитов, ни к их погашению он никакого отношения не имел.

- Представьте, 20 человек в камуфляже врываются на территорию, оттесняют охрану, - вспоминает Николай Огарков. – И так шесть раз. Жаринов пытался отключить завод от электроэнергии, газа, перекрыть задвижку в газовой котельной... После этого совладельцев вызвал прокурор города Чайковского и попросил объяснить суть нашего корпоративного конфликта. Я пояснил, что корпоративного конфликта с Жариновым у нас нет, есть суды между Жариновым, Жариновой и Исаевым. К нам от Жаринова нет ни одной официальной претензии. На что Жаринов сказал, что у него скоро будет решение суда и исполнительный лист, и ОН заберёт кирпич, принадлежащий ЕМУ. И что ОН представляет жену. Надо сказать, что исполнительный лист появился, но выписанный на ИСАЕВА. Здесь Жаринов ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ себя с Исаевым и в суде одновременно действует от всех трёх лиц.

Кстати говоря, география поставок Чайковского кирпичного завода – Архангельск, Казань, Тюмень, а также весь север – в их условиях нужен именно наш морозостойкий кирпич, маленькие заводы не могут обеспечить такое качество. Если в 2009 году завод выпускал 1,5 млн штук кирпича в месяц, то к концу 2016 года объемы увеличились до 5 млн - в 3,5 раза.

Сегодня завод работает, но про модернизацию за три года борьбы за предприятие здесь уже забыли. Тем более что ситуация на рынке и без того сложная: в 2009 году кирпич стоил 9 рублей, а сегодня - 6,5-7 рублей. Стоимость электроэнергии, газа растет на 10% ежегодно, а цена на кирпич падает. И на этом фоне - попытки судебного захвата завода, претензии, попытки ареста продукции, а теперь и уголовного преследования основных совладельцев. В декабре прошлого года возобновились угрозы жизни Огаркову и Верхоланцеву. Что дальше – неизвестно. А сотням работников предприятия, которые уже не раз обращались к губернатору, важно, чтобы завод жил и работал.

- Жаринов любыми способами пытается завладеть заводом, - рассказывает Татьяна Андреева. – На сегодняшний день это инициирование разного рода гражданских судов по поддельным документам, получение решений, которые позволяют арестовывать готовую продукцию, чтобы остановить работу предприятия. А цель одна - обанкротить завод и забрать за копейки.



Кирпич, которого не было

После вмешательства прокуратуры силовые мероприятия на территории завода прекратились. На смену им пришли судебные будни рейдера.

Исаеву (Жаринову) удалось получить решение Октябрьского районного суда г. Ижевска о том, что он может забрать с территории Чайковского кирпичного завода 6 млн штук кирпича по 50 копеек за штуку (кирпич стоит 6-7 рублей, плюс поддоны)! Тут надо добавить в скобках, что аффилированность Исаева Жаринову прямо признана в решении Пермского арбитражного апелляционного суда, а сам Жаринов – уроженец Ижевска и с удовольствием работает с местными органами.

Никаких доказательств, что кирпич принадлежал Исаеву или Жаринову, не имелось. Но решение суда было принято, и на предприятии появился судебный пристав, чтобы наложить обеспечительные меры. Во время второго визита пристава 22 ноября 2018 года должно было состояться изъятие и вывоз кирпича. Однако представитель УФССП, осмотрев территорию, установил, что того кирпича, о котором говорили Жаринов и Исаев, на предприятии не имеется. О чем и был составлен акт. При попытке обжаловать его в УФССП подтвердили, что пристав действовал правильно. Соответствующее решение принял и Чайковский городской суд. Затем Пермский краевой суд поставил точку: никакого кирпича, принадлежащего Исаеву либо Жаринову, на территории Чайковского завода нет.

Что делает Исаев? Понимая нелепость ситуации, он заявляет: ой, мы же этот кирпич перенесли на площадку по соседству! Как будто забывая, что кирпич вообще-то тяжелый, он перемещается техникой на поддонах. Неужели 6 миллионов кирпичей руками перетаскали? Да еще на площадку, которая не позволяла разместить такие объемы…

- И еще один момент - они даже не посчитали, сколько это все стоит, - отмечает адвокат. - Реальная стоимость такой продукции с поддонами составляет более 42 млн рублей. Вот что хотели сделать для предприятия. Не получилось. По этому факту мы пытаемся возбудить уголовное дело - при наличии всех подлинных документов и решений судов, которые вступили в законную силу.

Николай Огарков вспоминает еще один нюанс:

- Второй исполнительный лист Октябрьского районного суда г. Ижевска по этому делу был подписан судьей Фроловой, которая к тому времени уже полгода в этом суде не работала. Конечно, мы пытались поднять эту тему, но оказалось слишком сложно – суды же у нас независимые! Много раз обращались по этому поводу в районный суд, в судейскую коллегию. Но максимум, что получили, – председатель Октябрьского районного суда города Ижевска сообщил нам, что этого исполнительного листа у них нет. Потерялся. И определить, кто его подписал, не представляется возможным.



…И миллионы из воздуха

Естественно, эта история Жаринова не остановила. Когда авантюра провалилась, возникла история с уголовным делом.

21 января 2020 года в полицию Ижевска поступает заявление Исаева. Он сообщает, что в 2013 году он договорился с Огарковым и Верхоланцевым, что покупает за 60 млн рублей долю в какой-то организации. Через 7 лет он про это вспомнил и посчитал себя обманутым. По этому заявлению в Ижевском ОБЭП начали проверку, которая фактически уже и завершена.

- Оперуполномоченный ижевского ОБЭП сообщил нам сегодня, что, несмотря на отсутствие подлинных документов, договора, которые подтверждали бы какие-либо договоренности между этими тремя лицами, 14 февраля уголовное дело будет возбуждено и передано в следствие, - рассказала Татьяна Андреева. – Хотя при инициировании проверки мы изначально пояснили, что ни Огарков, ни Верхоланцев Исаева не знают и никогда не видели, а все рабочие и финансовые отношения были только с Жариновым.

В ижевской полиции Исаева тоже не видели - его заявление и объяснения были переданы неким адвокатом, фамилию которого нам отказались назвать. Да и не суть. Важно другое: 28 января я видела этот материал проверки – это готовое уголовное дело. Потрясающе - 21 января Исаев при отсутствии документов обращается в полицию, а 14 февраля уже обещают возбудить уголовное дело. На основании чего? В деле есть чек-ордер от 10 октября 2012 года на 900 тысяч рублей от Исаева на Огаркова. Но там только фамилия получателя - нет ни его расчетного счета, ни лицевого, ни ИНН – вообще ничего. На деревню дедушке. Если и была попытка такого перечисления, вероятнее всего, банк должен был вернуть деньги отправителю. На основании такого доказательства возбуждать уголовное дело однозначно незаконно. На мой взгляд, это ровно такое же дело, как в Октябрьском суде относительно взыскания кирпича. Все то же самое, только теперь это происходит в полиции. Опять мы видим копии и все те же лица – Жаринов, Исаев и иные. И опять для чего?

Понятно, для чего. Уголовное дело, если оно будет заведено, позволяет Исаеву вновь наложить арест на продукцию предприятия в рамках той суммы, которую ему якобы должны Огарков и Верхоланцев. А захват продукции – хороший способ остановить завод.

- И еще в подтверждение показаний Исаева нам показывают список, составленный самим Исаевым: сколько он всего перечислял, - добавляет Татьяна Андреева. - Нами заявлено ходатайство – выяснить, что это за переводы, были ли они и откуда вообще могли взяться эти миллионы. Потому что единственным источником доходов Исаева было ИП, которое просуществовало полтора года.



Неутешительные параллели

Адвокат предприятия обращает внимание на особенности подходов правоохранителей на всем протяжении этой многоэпизодной истории. Заявление Исаева в полиции Ижевска получено 21 января сего года. А спустя две недели материал проверки уже завершен, названа дата возбуждения уголовного дела – 14 февраля. Для сравнения – проверка по заявлению директора Чайковского кирпичного завода о попытке незаконного изъятия продукции на 42 млн рублей продолжалась в Чайковском полтора года и закончилась ничем.

- В октябре 2018 года директор завода обращается в полицию Чайковского с подлинными документами, официальными данными о выходах приставов на территорию завода с целью изъять кирпич. Но проверку затягивают. И лишь 22 января 2020 года выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивируя его только материалами гражданского дела в Ижевске, которое основано, еще раз повторюсь, на поддельных документах о праве Исаева на некий кирпич. Это при том, что последовавшие суды, включая краевой, уже подтвердили, что никакого исаевского кирпича на заводе не имелось.

Словом, есть некоторые признаки того, о чем говорил партнерам Жаринов, - что у него великолепные связи в полиции Чайковского и в Ижевске, что он все контролирует и может решить любые вопросы.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, безусловно, будем обжаловать, - говорит адвокат предприятия. - И если откажут вышестоящие органы, будем обжаловать в суде. На мой взгляд, для уголовного дела есть все основания: преступные действия лиц, указанных в заявлении, налицо. А это все те же лица – Жаринов, его аффилированное лицо Исаев и еще несколько человек.

Тем временем контрагенты Чайковского завода сообщают, что на них оказывают давление, им поступают звонки от людей, которые, по их словам, представляют правоохранительные органы Ижевска. Контрагентов убеждают не работать с Чайковским кирпичным заводом, и это для предприятия еще одна серьезная проблема. А там ведь не только совладельцы, но и сотни рабочих.

- Ситуация тяжелая, - признает Николай Огарков. - Жаринов пытается остановить завод, довести до банкротства и забрать за копейки. А мы пытаемся работать. Думаю, что выживем, - если уж совсем силовыми методами не закроют.

Ольга БОРЗУН

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