Уголовные дела в отношении Александра Поздеева завершились штрафом и оправдательным приговором

18:44 | 5.02.2020

Сегодня, 5 февраля, Кировский районный суд Перми огласил резолютивную часть приговора Александру Поздееву. Согласно решению суда, Поздеев оправдан по 4 преступлениям. Напомним, в феврале 2019 года в Кировский районный суд г. Перми поступило уголовное дело в отношении Поздеева А.А., Староверовой Т.А. и Кудрина А.А. По версии следствия, Поздеев совместно с главным бухгалтером Староверовой совершил тяжкое преступление по уклонению от уплаты налогов. Кроме этого, ему инкриминировались преступления по сокрытию денежных средств и невыплате заработной платы.

После оглашения обвинительного заключения, объем которого составил 1600 страниц, подсудимые своей вины не признали. При рассмотрении дела в июле 2019 года уголовное дело в отношении Кудрина, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам ООО «ПО ГШМ», было прекращено в связи с истечением срока давности, впоследствии суд прекратил уголовное дело по невыплате заработной платыработникам ООО «ПО ГШМ»и в отношенииПоздеева, также в связи с истечением срока давности.

В ходе рассмотрения уголовного дела были допрошены порядка 130 потерпевших и свидетелей, допрошен специалист, готовивший заключение по расчету суммы неуплаченного налога, работники налоговой инспекции, исследованы иные доказательства, которые содержались в 86 томах уголовного дела.

По результатам рассмотрения уголовного дела5 февраля 2020 года суд вынес резолютивную часть приговора, согласно которой Поздеев А.А. был оправдан по 4 преступлениям, а именно по невыплате заработной платы, уклонению от уплаты налогов, сокрытию денежных средств, подсудимому разъяснено право на реабилитацию. По одному преступлению ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Действия Староверовой Т.А. были переквалифицированы на часть первую с части второй статьи 199 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей,от которого она освобождена в связи с истечением сроков давности.

Кроме этого, суд вынес частное определение в адрес следственного органа, проводившего расследование. Оно касается нарушения разумного срока расследования уголовных дел по невыплате заработной платы.

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