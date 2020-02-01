Пермь: газетный номер
18:44 | 5.02.2020
Уголовные дела в отношении Александра Поздеева завершились штрафом и оправдательным приговором
После оглашения обвинительного заключения, объем которого составил 1600 страниц, подсудимые своей вины не признали. При рассмотрении дела в июле 2019 года уголовное дело в отношении Кудрина, обвиняемого в невыплате заработной платы работникам ООО «ПО ГШМ», было прекращено в связи с истечением срока давности, впоследствии суд прекратил уголовное дело по невыплате заработной платыработникам ООО «ПО ГШМ»и в отношенииПоздеева, также в связи с истечением срока давности.
В ходе рассмотрения уголовного дела были допрошены порядка 130 потерпевших и свидетелей, допрошен специалист, готовивший заключение по расчету суммы неуплаченного налога, работники налоговой инспекции, исследованы иные доказательства, которые содержались в 86 томах уголовного дела.
По результатам рассмотрения уголовного дела5 февраля 2020 года суд вынес резолютивную часть приговора, согласно которой Поздеев А.А. был оправдан по 4 преступлениям, а именно по невыплате заработной платы, уклонению от уплаты налогов, сокрытию денежных средств, подсудимому разъяснено право на реабилитацию. По одному преступлению ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Действия Староверовой Т.А. были переквалифицированы на часть первую с части второй статьи 199 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей,от которого она освобождена в связи с истечением сроков давности.
Кроме этого, суд вынес частное определение в адрес следственного органа, проводившего расследование. Оно касается нарушения разумного срока расследования уголовных дел по невыплате заработной платы.
© «Вечерние ведомости»
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