Андрей Худолеев: Нужно показывать трагедию войны через судьбы людей

16:14 | 27.01.2020

Формулируя задачи патриотического воспитания, Андрей Худолеев отметил, что мы порой говорим правильные слова, но не задумываемся над тем, что за ними стоит

Пермское отделение военно-исторического общества подвело итоги патриотической работы

В пермской школе №41 состоялся круглый стол Пермского отделения Российского военно-исторического общества. При активном участии члена военно-исторического общества г. Чернушки Сандро Согояна была организована встреча с Андреем Худолеевым - ответственным секретарем Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

На заседание круглого стола в Перми были приглашены представители системы образования, церкви, бизнеса, участвующие в военно-патриотической работе с молодежью, литераторы, историки и журналисты. Участником встречи была и наш корреспондент, автор проекта «История в школу» Оксана Землянских. Основной темой встречи стало военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Сегодня особенно остро стоит задача научить молодых правильному осмыслению истории и уроков Великой Отечественной войны. И тем самым противостоять активизировавшимся агрессивным и предвзятым попыткам пересмотра итогов второй мировой войны, замалчиванию роли Красной армии и народов Советского Союза в разгроме фашизма и освобождении Европы, стиранию исторической памяти.

Со словами поддержки к участникам встречи обратился директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник. Его письмо зачитал председатель Пермского отделения Военно-исторического общества, директор школы №41 Игорь Гладнев: «Сегодня развернулась целая кампания по сносу памятников воинам-освободителям в странах, где сотни тысяч наших соотечественников сложили свои головы. Это, несомненно, акты вандализма, неблагодарности и цинизма. И наша общая задача - стоять в карауле памяти. Не смалодушничать и не предать, а сохранить и передать вечный огонь правды о святом подвиге наших предков сегодняшним и завтрашним поколениям».

Формулируя задачи патриотического воспитания, Андрей Худолеев отметил, что мы порой говорим правильные слова, но не задумываемся над тем, что за ними стоит.

- Мы все повторяем – «война», «победа», много говорим об основах патриотического воспитания, - напомнил Андрей Николаевич. - Но приходишь в зал, где нередко сидят серьезные люди при должностях и званиях, и не можешь получить ответ на простой вопрос: какой праздник мы отмечаем 9 мая? Что это за праздник, как он называется в Законе РФ? Ни одного правильного ответа. Больше того, у меня были встречи с выпускниками-политологами, которые также не смогли ответить. На что их преподаватель сказала: «А что тут такого, я тоже не знаю!». Поэтому я считаю: войну мы выиграли, но проиграли идеологическую битву. Потерялась человечность войны, ее трагедия. В основном мы видим набор фактов, цифр и событий, обычную «игру моторов» - войнушку. А нужно показывать трагедию войны через судьбы людей.

Эту точку зрения поддержала автор проекта «История в школу» Оксана Землянских:

- Проект существует всего полтора года, но он как раз направлен на то, чтобы показать войну через судьбы людей. Обычные школьники, участники тематической литературно-музыкальной композиции, играют героев, которых они никогда не видели, через свою роль переживают чувства персонажа, становятся сопричастны его подвигу. Такая форма изучения истории в школе оказывается действительно эффективной - дети вживаются в образы героев, их чувства и их жизнь не только в войну, но и до, и после. И одноклассники актеров тоже намного глубже и легче воспринимают материал.

Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин, который был в числе почетных гостей, рассказал о краевой программе по воспитанию военного патриотизма:

- В краевом парламенте создана рабочая группа по патриотическому воспитанию молодежи, разработан закон «О патриотическом воспитания граждан, проживающих на территории Пермского края». Он предусматривает поддержку кадетского движения, детского юнармейского движения, социально ориентированных некоммерческих организаций и многое другое.

Представитель департамента образования Людмила Чуддинова поддержала коллег, но обозначила проблему нехватки соратников в патриотическом воспитании детей. А для того, чтобы выйти на всероссийский уровень, нет ресурсов.

Настоятель храма св. Георгия Победоносца отец Игорь Ануфриев подчеркнул, что Русская православная церковь неизменно поддерживает государство в деле патриотического воспитания:

- Сейчас во всех епархиях России проходят Феофановские чтения, посвященные Великой Победе - наследию и наследникам.

Отец Игорь добавил, что школа - главное поле битвы за душу человека и его становление. По оценке Игоря Гладнева, именно поэтому школа сегодня становится центром притяжения патриотических проектов и инициатив.

В ходе работы круглого стола была выработана единая позиция, обозначены приоритетные направления дальнейшей работы. В их числе – формирование ценностного отношения к достижениям Родины; совместная деятельность по созданию и продвижению патриотических проектов; организация внеклассных мероприятий и школьных уроков истории, музейных экспозиций. Также отмечена необходимость дополнительного обучения педагогов-историков.

Во время визита в пермскую школу Андрей Худолеев представил несколько роликов, где глубоко раскрыты трагизм войны и отвага русского народа. Андрей Николаевич пообщался с ребятами, поинтересовался их впечатлениями, оценил постановку патриотического воспитания в учебном заведении. Эта встреча стала первым этапом визита в Пермский край - далее гость побывал также в Чернушке.

Фото sev.msu.ru

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